家賃支払いアプリ「RentEase」、お買い物サービス「RE Shopping」を新たに導入

PropTech Japan株式会社

家賃のお支払いをクレジットカード払いに変更できるアプリ「RentEase（レンティーズ）」を提供するPropTech Japan株式会社（本社：東京都港区、取締役：伊藤 幹人）は、RentEaseアプリ内に新たなお買い物サービス「RE Shopping（アールイーショッピング）」を導入いたします。

本サービスの開始にあわせて、会員登録フローを大幅に簡略化いたしました。メールアドレスとパスワードの設定だけで登録が完了し、EC利用のみの方でも気軽にお使いいただけます。また、RentEaseで貯めたポイントをお買い物に使える、お買い物で貯めたポイントを家賃の値引きに充てられるなど、ポイントの活用範囲が大きく広がります。

■ 新ECサービス「RE Shopping」について

「RE Shopping」は、PropTech Japanが新たに展開するオンラインショッピングサービスです。

第一弾として、福岡ソフトバンクホークス承認ライセンス商品「涼マント＋応援タオルセット」の販売を予定しています。今後、取扱商品のカテゴリを順次拡充し、日常の暮らしを豊かにするこだわりのアイテムをお届けしてまいります。

RE Shoppingの会員基盤にはRentEaseの会員機能を利用しているため、既存のRentEaseユーザーは追加の登録なしでそのままご利用いただけます。また、RE Shoppingをきっかけに新規登録された方も、同じアカウントで家賃のクレジットカード払いサービスをご利用いただくことが可能です。

■ 会員登録フローの刷新

今回のアップデートにより、RentEaseの会員登録はメールアドレスとパスワードの設定だけで完了するようになりました。お買い物だけをご利用の方にも気軽にご登録いただけます。家賃のクレジットカード払いを利用する際には、追加の本人確認手続きを行うだけで、同じアカウントのままご利用いただけます。

■ ポイントの活用範囲が拡大

RE Shoppingの搭載により、RentEaseポイントの活用範囲が「家賃」と「お買い物」の両面に広がります。

1. 家賃で貯めたポイントでお買い物

毎月の家賃支払いで貯まるRentEaseポイントを、RE Shoppingでのお買い物に充当できます。日々の家賃支払いがそのままお買い物の原資になります。

2. お買い物で貯めたポイントで家賃を値引き

RE Shoppingでのお買い物でもRentEaseポイントが貯まります。貯まったポイントは家賃の支払いに充当でき、毎月の家賃を実質的に値引きすることが可能です。

3. クレジットカードポイントとの二重取りも

家賃をクレジットカードで支払うことで貯まるカード会社のポイントに加え、RentEaseポイントも貯まります。ポイントの二重取りに加え、そのポイントを家賃にもお買い物にも使える仕組みです。

■ サービス拡充の背景

RentEaseは、家賃のクレジットカード払いを実現するアプリとして多くのユーザーにご利用いただいてまいりました。一方で、「ポイントの使い道をもっと広げてほしい」「家賃払い以外でもRentEaseを使いたい」というお声を多数いただいておりました。

今回、お買い物サービスの導入と会員登録フローの簡略化を同時に実施いたしました。家賃を払っている方にも、まだ家賃払いを利用していない方にも、それぞれの入り口からRentEaseの便利さを体験していただける環境を整えました。

■ 今後の展望

PropTech Japan株式会社は、RE Shoppingの取扱商品カテゴリの拡充やポイントプログラムのさらなる充実を通じて、ユーザーの皆様の暮らしをより豊かにするサービスの開発を続けてまいります。

■ RentEaseとは

「RentEase（レンティーズ）」は、家賃・賃料の支払いをクレジットカード払いに切り替えられるアプリです。従来、振込や口座引き落とししか選択肢がなかった家賃を、簡単な設定だけでカード払いに変更できます。カード会社のポイント還元に加え、RentEase独自のポイントも貯まり、貯めたポイントは家賃の値引きやアプリ内ECサービス「RE Shopping」でのお買い物にもご利用いただけます。

■PropTech Japan株式会社について

PropTech Japan株式会社は、「すべての人々にスマートで快適な暮らしを届ける」を企業理念に掲げ、不動産テック領域での革新的なサービスを創出しています。テクノロジーと人間性を融合させることで、関わるすべての人々の生活をより豊かにすることを目指し、お客様の期待を超えるソリューションを提供し続けます。

【会社概要】

社名 ： PropTech Japan株式会社 (PropTech Japan Co., Ltd.)

本社所在地： 東京都港区東麻布1-12-5 ACN東麻布ビル 6階

取締役 ： 伊藤 幹人

事業内容 ： 不動産テック事業、賃貸向けアプリの開発及び提供、EC事業 など

設立 ： 2024年2月

HP ： https://rent-ease.jp/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。