WIZE、暗号資産ソラナ（SOL）累計取得金額が5億円に到達、保有規模は世界第15位

株式会社WIZE

株式会社WIZE（旧：株式会社モブキャストホールディングス、本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藪 考樹、証券コード：3664、以下「当社」）は、2025年10月24日より暗号資産ソラナ（SOL）の取得を進めてまいりましたが、2026年4月10日をもって累計取得金額が5億円（保有量：24,500 SOL超）に到達いたしましたので、お知らせいたします。

取得状況

2025年10月に開始したソラナ・トレジャリー事業は、当初のマイルストーンである累計取得金額5億円に到達いたしました。

この期間、SOLの市場価格の下落局面を捉えた機動的な買付により平均取得単価を大幅に抑えることに成功し、保有規模はCoinGecko「Solana Treasury Holdings」ランキング（※1）で世界第15位相当となっています。今後もさまざまな施策を通じてSOLの保有規模を拡大し、早期に世界TOP10入りを目指してまいります。

直近の運用状況

SOLで受領するステーキング報酬は、保有開始から約6か月で累計400 SOLを超え、保有SOLの積み増しに伴い月次で着実に拡大しています。

バリデータ運用においては、Dawn Labsとの協業により運用する「WIZEバリデータ」がソラナ財団公認のSFDP（Solana Foundation Delegation Program）に正式採択され、2026年3月より本格的な運用を開始しています。さらに、次世代インフラプロジェクト「DoubleZero」からの委任獲得にも成功するなど、外部からの委任獲得が着実に進んでおり、バリデータ報酬は月次で拡大しています。

ソラナ（SOL）取得状況

（1）ソラナ（SOL）の保有状況について（ステーキング報酬含む）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37860/table/252_1_eeb0ec5e9208dd30a51b75f7c07cf2e3.jpg?v=202604130251 ]

（２）2026年3月以降のソラナ（SOL）の取得推移について（ステーキング報酬含む）

今後の方針

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37860/table/252_2_4072b5c1b50429ed69021072f2db72e5.jpg?v=202604130251 ]

当社はソラナ・トレジャリー事業の成長指標として「WIZEトレジャリー」と「WIZEトレジャリー・コア」の2つを設定しています。自社で保有するSOLが増えるほどステーキング報酬が拡大し、外部から預かるSOLが増えるほどバリデータ報酬が拡大します。これらの報酬はすべてSOLで受け取るため、保有SOLがさらに増加する好循環が生まれる構造です。

今後は、自社保有SOLの積み上げと外部からの委任獲得の両面で、収益基盤のさらなる強化を目指してまいります。

WIZEバリデータについて

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37860/table/252_3_78739f8c5d87341db0473d697f189452.jpg?v=202604130251 ]

WIZEバリデータは、当社がDawn Labsとの協業により運用するソラナバリデータです。ソラナ財団公認のSolana Foundation Delegation Program（SFDP）に正式採択されており、ソラナ財団からの委任も受けております。

▼WIZE バリデータ 詳細情報

https://www.validators.app/validators/MBVyz9s72WSfUmbr1S8fgHjDJQkPs1Q4Wxi6A2Mees9?locale=en&network=mainnet(https://www.validators.app/validators/MBVyz9s72WSfUmbr1S8fgHjDJQkPs1Q4Wxi6A2Mees9?locale=en&network=mainnet)

※1 CoinGecko「Solana Treasury Holdings」（https://www.coingecko.com/en/treasuries/solana）2026年4月13日時点。

ソラナ・トレジャリー事業の最新情報

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▼WIZE ソラナ・トレジャリー事業 公式 X アカウント

https://x.com/SOL_Treasury_go

会社概要

会社名：株式会社WIZE

代表者：代表取締役CEO 藪 考樹

所在地：東京都渋谷区東一丁目26番30号

事業内容：ソーシャル・エンターテインメント&メディア事業（IP投資育成、ライフスタイルIP及びデジタルIP）

設立： 2004年3月

URL：https://wize-inc.jp/

※本リリースに記載された内容は、将来の業績や株価に影響を与えるものではありません。

※本件による当社業績への影響は軽微であり、連結業績予想に変更はございません。