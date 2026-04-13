We Are Rewindより、レトロな外観とモダンなサウンドを融合した、カセットプレイヤー搭載Bluetoothスピーカー「GB-001」が登場

完実電気株式会社

完実電気株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山田慎一）は、フランスのオーディオブランド「We Are Rewind」のカセットプレイヤー搭載Bluetoothスピーカー「GB-001」を、2026年4月17日（金）より発売します。

同ブランドは、アナログの温もりと現代の利便性を融合した製品を展開しています。

レトロな外観、モダンなサウンド

GB-001は、パワフルなサウンドを楽しめる高性能Bluetoothスピーカーです。

左右独立のウーファーとツイーターを搭載し、広がりのあるフルレンジのステレオサウンドを実現します。さらに、このモデルはカセットプレーヤー／レコーダーも搭載。家庭用カセットデッキに匹敵する性能で、アナログ音源も楽しめます。

有線接続やBluetoothストリーミングでも、4基のHi-Fiクラススピーカー（低域を豊かに再生する2基のウーファーと、ボーカルや高音域を美しく再現する2基のソフトドームツイーター）により、合計104Wの出力を発揮します。

優れたサウンドには、パワーだけでなく緻密なコントロールも欠かせません。歪みを抑えるダイナミックパワーコントロール、自然で心地よい「We Are Rewind」独自のサウンドチューニング、そしてより広く臨場感のあるステレオ体験を生み出す空間拡張（スペーシャライゼーション）機能を搭載しています。

最高レベルの録音＆再生性能

このブームボックスには、内部スピード制御を備えた高性能カセットデッキメカニズムを採用しています。

モーターはユーザーによる調整も可能で、安定した再生性能を実現します。

録音・再生では、Type I（ノーマル）カセットとType II（クローム）カセットの両方に対応。それぞれに最適化されたバイアス調整により、優れた音質を実現しています。さらに、ノイズを抑えながら優れた周波数特性で録音するため、アクティブAC消去ヘッドを採用しています。

また、往年の名機を思わせるバックライト付きのVUメーターを2基装備。再生・録音レベルを視覚的に確認しながらコントロールすることができます。

加えて、レベル調整が可能なマイク入力端子も備えており、ライブ録音にも対応します。

視線を奪うネオレトロデザインのブームボックス

GB-001は、1980年代のアイコニックなブームボックスを、洗練されたネオレトロデザインで現代的に再解釈したモデルです。ブラッシュドアルミニウムなどの高品質素材を採用し、耐久性とモダンな美しさを兼ね備えています。ウーファー、ツイーター、カセットプレーヤー／レコーダー、VUメーター、折りたたみ式ハンドルなど、当時のブームボックスを象徴する要素を備え、クラシックな長方形デザインにまとめられています。

そのレトロな外観の内側には、最新のテクノロジーを搭載。Bluetooth 5.4と充電式バッテリーを備えた、現代仕様の“2.0”ブームボックスです。

パーティーモードで思いきり楽しもう

パーティーで、空間を自分だけのコンサート会場に。

マイク入力を使ってお気に入りの曲を歌ったり、ギターを接続してアンプとして使えば、ロックな雰囲気を演出できます。さらに、カセットプレーヤーのライブ録音機能を使えば、その場の思い出を録音して残すことも可能。忘れられない瞬間を、特別な記録として残せます。

■ 発売日 : 4月17 日（金） ■ 型番 : GB-001 ■ JAN : 3770028251124

■ 定価 : オープン ※市場予想売価\89,990（税込）

■ 保証期間 : 1年 ■ サイズ：50.6 × 25.1 × 17.9 cm（ハンドル含む）■ 重量：約6.81 kg

■ 周波数特性：40 - 20,000 Hz ■ Bluetooth：Ver. 5.4

■ 接続端子：AUX入力、マイク入力（モノラル）、ヘッドホン出力（3.5 mm）

■ パワーアンプ：

ウーファー用：Class Dアンプ 32 W RMS / 4Ω ×2

ツイーター用：Class Dアンプ 20 W RMS / 6Ω ×2

■ 総合出力：104 W RMS

■ バッテリー : 内蔵リチウムイオンバッテリーパック（14.8V／3000mAh）

■ 連続再生時間：

・スピーカー使用時：テープ再生で約10時間、AUX入力で最大約15時間（音量により変動）

・ヘッドホン使用時：テープ再生で約15時間、AUX入力で最大約28時間

■ 付属品：電源アダプター

カセット再生

■ 再生方式 : 2トラック ステレオ ■ 周波数特性 : 40 - 12,500 Hz ■ S/N比 : 55 dB以上（加重）

■ 歪率 : THD < 0.5% ■ ワウ・フラッター : 約0.15%（標準値）■ VUメーター : 搭載

■ ヘッドホン出力 : 2 × 2 mW RMS / 32Ω ■ ピッチ調整 : 背面カバーから調整可能

カセット録音

■ 録音方式：ステレオ録音 ■ Aux入力レベル：200 mVrms ■ 周波数特性：40-11,500 Hz

■ S/N比：55 dB以上（加重）■ 歪率：THD < 1%

■ 録音レベル調整：VUメーターによるレベル調整

電源

■ バッテリー：内蔵リチウムイオン充電池 ■ 定格電圧：14.8 V

■ 定格容量：3000 mAh ■ 電源入力：ACアダプター（18 V / 4 A）

トップパネル操作

■ ソース選択：ロータリースイッチ ■ 音量調整：ボリュームノブ ■ 低音調整：Bassノブ

■ 高音調整：Trebleノブ ■ バランス調整：Balanceノブ

■ テープタイプ選択：Type I / Type II（ロータリースイッチ）

国内正規品：https://kanjitsu.com/product/gb-001/

We Are Rewind について

懐かしさと革新の精神に基づいて誕生した We Are Rewind は、カセットプレーヤーを現代に蘇らせるという挑戦からスタートしました。1979 年に登場したソニーの初代ウォークマンにインスパイアされ、We Are Rewind のプレーヤーは、ミニマルなデザインと上質な素材に加え、充電式バッテリー、Bluetooth 5.1接続、自分だけのミックステープを録音できる録音機能など、最新のテクノロジーを組み合わせています。

We Are Rewind の製品は、アナログの温もりと現代の利便性をつなぐ架け橋。音楽をもう一度、手のひらで感じる歓びをリスナーに届けます。

国内公式：https://kanjitsu.com/product-brand/we-are-rewind/