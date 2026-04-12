【京都高島屋】ベストセラー絵本が展覧会に！大ピンチを楽しもう!京都高島屋で22日(水)から「大ピンチ展」を開催！

株式会社高島屋(C)鈴木のりたけ／小学館

■会 期：4月22日（水）～5月18日（月）

■会 場：京都高島屋S.C.（百貨店） 7階 グランドホール（京都市下京区）

■入場時間：午前10時～午後6時（午後7時閉場）

※ 最終日5月18日（月）は午後4時まで（午後5時閉場）

■主 催：鈴木のりたけ「大ピンチ展！」実行委員会

■特別協力：小学館

■企画協力：JR東海エージェンシー、ブルーシープ

■入 場 料：当日券：一般 1,200円／高校・大学生 1,000円／小・中学生 600円

前売券：一般 1,000円／高校・大学生 800円／小・中学生 500円、未就学児無料

※詳しくは京都高島屋S.C.ホームページをご覧ください。

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/kyoto/departmentstore/special/daipinchten/

※下記日程のご入場は、事前日時ご予約制となります。

4月25日(土)・26日（日）、4月29日（水・祝）～5月6日（水・休）期間の全ての日

5月9日（土）・10日（日）、5月16日（土）・17日（日）

事前日時予約チケットは、予約サイト「アソビュー！」にて販売いたします。

上記日程以外のご入場は、平日チケットをお求めください。

※上記日時予約日程は、平日チケットではご入場はいただけません。

※総入れ替え制ではございません。展示スペースの混雑が予測されます。

※事前日時予約制の会期中、各時間帯枠で予定枚数に達した場合は 販売終了となり、会場にご来場いただいてもご入場いただけませんので、予めご了承ください。事前日時予約制の会期以外は、予約サイト「アソビュー！」または会場内で入場券を販売させていただきます。

※カード会員様・各種手帳をお持ちのお客様もご予約が必須です。ご予約の上、当日ご来場の際は、各種カード・各種手帳のご持参とご提示をお願いいたします。

京都高島屋では、4月22日（水）から5月18日（月）まで絵本作家である鈴木のりたけ氏の世界をお楽しみいただける〈鈴木のりたけ「大ピンチ展！」〉を開催します。

「ああしまった！」。人は日々、さまざまなピンチに遭遇します。絵本作家の鈴木のりたけが息子の大ピンチからヒントを得て作った絵本シリーズ『大ピンチずかん』（小学館）は、多くの共感を呼び大ベストセラーとなりました。2025年4月には最新刊『大ピンチずかん３』が出版され、勢いが止まりません。そして2025年夏からは展覧会〈鈴木のりたけ「大ピンチ展！」〉を全国で開催中です！ 展覧会場には、さまざまなピンチが待ち構えています。絵本に登場するピンチを立体化するだけではなく、ピンチに入り込んだり、ピンチを考えたり、はたまたピンチに飛び込んだり。子どもも大人もピンチの状況を楽しみ、来場者同士が一緒に面白がることができます。「おもしろがると せかいが ひろがる」をモットーとする鈴木のりたけが新たな領域に挑む「ピンチ・エンターテインメント」の世界を体験してください。

＜鈴木のりたけ氏プロフィール＞

1975年、静岡県浜松市生まれ。グラフィックデザイナーを経て絵本作家になる。

『ぼくのトイレ』（PHP研究所）で第17回日本絵本賞読者賞。『しごとば 東京スカイツリー』（ブロンズ新社）で第62回小学館児童出版文化賞。第２回やなせたかし文化賞受賞。『大ピンチずかん』（小学館）で第15回MOE絵本屋さん大賞2022第１位。『大ピンチずかん２』で第17回MOE絵本屋さん大賞2024第１位。ほかの作品に「しごとば」シリーズ、『たべもんどう』「おでこはめえほん」シリーズ（ブロンズ新社）、『ぼくのおふろ』『す～べりだい』『ぶららんこ』（PHP研究所）、『おしりをしりたい』（小学館）『かわ』（幻冬舎）『とんでもない』『なんでもない』（アリス館）『うちゅうずし』（角川書店）『たれてる』（ポプラ社）などがある。千葉県在住。２男1女の父。

◆鈴木のりたけ「大ピンチ展！」の楽しみ方

本展は、ベストセラーの絵本を題材にしながら、ピンチな状況を再現して追体験するだけでなく、会場でしか体験できない「ピンチを題材にしたエンターテインメント」をお楽しみいただく企画となります。会場にある鈴木のりたけ氏が考案した４つのピンチ【みるピンチ】【なるピンチ】【かんがえるピンチ】【とびこむピンチ】では、来場者自身が体や頭を実際に動かし参加することで、来場者同士が触れ合い楽しさの輪が広がっていく、そんな体験型の展覧会となります。

こぼれた牛乳や倒れそうなケーキ、犬のフン。そんな大ピンチたちを巨大化すれば、ピンチがますます拡大します。そんな特大ピンチを見て、不安な気持ちをもっと楽しみましょう。

パンが焦げてしまったら、黒こげで絵に描いてしまおう。トイレが使用中なら、ノックして話しかけてみよう。蜘蛛の巣に引っ掛かったら遊んでしまおう。ピンチに遭遇したら遊びで乗り越えてしまいましょう。

「だれが・どこで・なにを・どうした」の4種類の言葉を組み合わせて生まれる偶然のピンチを笑い飛ばす「大ピンチバー」。男の子の全身を襲うピンチの組み合わせを楽しむ「大ピンチブロック」。参加して考え、来場者が一緒に楽しめるピンチです。

ピンチに遭ったらその懐に飛び込んでしまおう！『大ピンチずかん』の男の子が牛乳をこぼしたシーンを立体化し、ピンチの真っ只中を体験します。

◆展覧会グッズ

展覧会図録をはじめ、大ピンチブロックや大ピンチへんなふくカードなど展示コンテンツをグッズ化したアイテムや、キービジュアルをあしらったバッグなど、「ピンチ・エンターテインメント」を持ち帰ることができるようなグッズを数多く取り揃えます。

【左から】

「コットンバッグ」 男の子の顔と「!!」があしらわれたバッグ。肩掛けできる長さの持ち手で、A4サイズが入ります。（約27×34cm〈持ち手含まず〉） 1,980円

「マグカップ」 男の子の総柄マグカップ。たっぷりサイズです。（径7.9×8.2cm）各2,640円

「アンフォーチュンクッキー」 男の子のアンフォーチュンなイラストがランダムに入ったクッキー。 1,080円

※掲載されている画像を使用される場合は、記事全体にかかるようにコピーライト「(C)鈴木のりたけ／小学館」を入れてご使用ください。

お問い合わせ：京都高島屋（代表）075-221-8811