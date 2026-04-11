【RORRY】Amazonショップにて「4月タイムセール祭り」開催中！Amazonおすすめ選定の4商品をご紹介

ロリー・ジャパン株式会社

2026年4月8日（水）から4月21日（火）までの期間、RORRYのAmazon公式ショップでは、新生活を応援する「タイムセール祭り」を開催しております。

本キャンペーンでは、Amazonおすすめに選ばれた人気商品4点を特別価格でご紹介いたします。

さらに一部商品では、通常のセール価格に加えて、10％～20％OFFの追加クーポンもご利用いただけます。

（セール価格とクーポン割引の併用が可能です）

※クーポンのご利用期限は2026年4月21日（火）23:59までとなります。

新生活のスタートに向けて、便利で高品質な充電アクセサリーをお得にお買い求めいただけるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

▼RORRY公式Amazonストアはこちら

https://www.amazon.co.jp/rorry

RORRY 人気4商品の販売情報

1.RORRY CharmGoモバイルバッテリー（5000mAh~10000mAh）

5000mAhモデル:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCRVDMD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCRVDMD)

・セール価格：\2,990 (25%OFF)

10000mAhモデル:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCRVDMD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCRVDMD)

・セール価格：\3,490 (13%OFF)

■5000mAh~10000mAh大容量で一日中安心

スマホや小型デバイスをしっかり充電できる大容量で、外出先でも安心して使えます。

■2本の充電ケーブル内蔵！デバイスを選ばず

LightningとUSB-Cのケーブル内蔵で、様々なデバイスに対応。ケーブル持ち歩き不要で便利。

■3台同時充電＆パススルー充電対応

3台まで同時充電が可能で、パススルー対応だから充電しながらバッテリー本体も充電可能。

2.RORRY 両用・折り畳み式充電器(モバイルバッテリー)

Amazonリンク：

M3:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFCMFYYH(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFCMFYYH)

・セール価格：\6,999→\5,697 (20%OFF)

10%OFFクーポンコード：RORRYM3JJ

■3in1ワイヤレス:iPhone・Apple Watch・AirPodsなど、Apple製品を複数お使いの方に最適。

Type-C入出力ポートも搭載し、最大20Wの有線急速充電にも対応。

■10000mAh大容量:iPhone 17を約1.8回、Apple Watch Series 10を約21回、AirPods 4を約13回フル充電することが可能です。

■ホールセンサー自動制御:電磁誘導技術を活用したホールセンサーを搭載しており、スタンドを開くと自動的に電源が入り、インジケーターが点灯して充電を開始します。

3、RORRY 「Palmgo（パームゴー）」USB-C端子一体型モバイルバッテリー

Amazonリンク： https://amzn.to/44HVFbV(https://amzn.to/44HVFbV)

・セール価格：\5,699→\3,988 (30%OFF)

20%OFFクーポンコード：D52RORRY

▲Picky’sアワード2025を受賞商品：https://picky-s.jp/pickys-award-2025/(https://picky-s.jp/pickys-award-2025/)

■ケーブルレス革命:スマホに直接挿すだけで、iPhone17～15シリーズやAndroidスマホをケーブルレスでスピーディーに充電できます。

■ 大容量ながら手のひらサイズ：10000mAhの大容量を手のひらサイズで実現。

重さはわずか+50g（本体175g）で持ち運びも快適です。

■ 高級感のあるデザイン：レザー調の本体仕上げを採用し、指紋がつきにくい。

高級感のある電鍍LEDディスプレイを採用し、バッテリー残量をひと目で確認可能。

4、RORRY 12000mAh・巻き取り式ケーブル内蔵モバイルバッテリー

Amazonリンク：https://amzn.to/4qWRHFo (https://amzn.to/4qWRHFo)

・セール価格：\6,999→\5,319 (24%OFF)

10%OFFクーポンコード：RORRYD3JJ

■12000mAh大容量:超大容量バッテリーを搭載し、iPhone 17なら約2回フル充電可能。動画視聴・SNS・ゲームなど電池消費が激しいシーンでも、1日以上使い続けられます。

■巻き取り式ケーブル:内蔵ケーブルは最大65cmまで伸ばして必要な長さだけ使える設計で、デスクでも移動中でも扱いやすく、使用後はワンタッチでスッキリ収納できます。

■レザー調の上品な質感:本体表面にはレザー調の質感を採用し、手に取るたびにやわらかさと上質感を感じられるデザインに仕上げました。LEDディスプレイを搭載し、バッテリー残量を正確に確認可能です。

4月は入学・入社・異動など、新しい生活が始まる季節です。

新生活のスタートとともに、スマートフォンやタブレットなどの充電環境を整えることは、毎日の快適さを大きく左右します。

RORRYでは、通勤・通学やオフィスワーク、外出先でも安心してご使用いただける高品質な充電アクセサリーを多数ご用意しております。

この機会に、日常をより便利でスマートにする“新生活の必需品”をぜひお得にお試しください。

新しい季節のスタートを、RORRYとともに快適に。

ロリー・ジャパン株式会社（概要）

本社：〒541-0055 大阪市中央区船場中央一丁目３番２ー１０１号大阪デザインセンター内

代表者：代表取締役CEO 柯 慧怡

事業内容：デジタル製品の開発・製造・販売

整理・編集：RORRY - Edward(エドワード)

＜本記事に関するお問い合わせ先＞

メールアドレス：marketing@rorry.com

Instagram「@rorryjp」：https://www.instagram.com/rorryjp/

Ｘ「@RORRY_JP」：https://x.com/RORRY_JP