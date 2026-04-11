農業×地方創生の優れた取り組みを表彰　第１回「アグらむアワード」決定／グランプリは東京大学「東大むら塾」

株式会社日本農業新聞田宮和史郎社長からトロフィーを受け取る「東大むら塾」の代表者

日本農業新聞は2026年３月25日、農業や地方創生を担う未来人材の育成を目指す「アグリスタートアップフォーラム」（アグらむ）の取り組みの一環として、農業や地方創生につながる優れた取り組みを表彰する「アグらむ」アワードの表彰式を都内で開きました。全国22団体から集まった農業や地方創生につながる29の取り組みのうち、グランプリに、耕作放棄地の再生や援農に取り組む東京大学のサークル「東大むら塾」を選びました。会場には当アワードの審査委員である作家の佐藤優さんや元農林水産事務次官の末松広行さん、全国農協青年組織協議会会長の北川敏匡さんらも駆けつけ、受賞者を労いました。

第１回「アグらむ」アワードの受賞団体一覧と活動内容は以下の通りです。

■受賞団体一覧と活動内容

▽グランプリ

・東京大学「東大むら塾」

「東大むら塾」メンバー

耕作放棄地の活用を軸に、千葉県富津市での米づくりに取り組んでいます。収穫した米をブランド化して、ふるさと納税の返礼品とするなど、農業の価値創出と地域経済への貢献を実現しました。また、北海道での援農活動や福島県での復興支援にも取り組み、地域を横断した実践的な活動が高く評価されました。表彰式で代表の上野元輝さんは、「農村で過ごして農業の魅力を実感しました。農村との交流活動を通して、農業に関わる若者が増えてほしいです」と話しました。

▽準グランプリ

・神戸大学「地域密着型サークルにしき恋」

兵庫県丹波篠山市にしき南地区の耕作放棄地で、地域住民らと特産の丹波黒大豆を栽培。大学やインターネットで販売する。

・栃木県立栃木農業高等学校

学校敷地内に巣箱を設置して、ニホンミツバチを飼育。学校農場で化学農薬の使用量を削減するなど、ミツバチと共存する地域づくりを目指す。

▽優秀賞

・渥美どろんこ村「農あるトンビ」（愛知県田原市）

食料を自給するための基本的な農業技術を習得する、渥美どろんこ村。同村が持つ農地などの資源を活用して、農業体験を企画。関係人口を創出する。

・東京大学「Agrlien」

はじまりは、神奈川県小田原市の寺に寄付された耕作放棄地の活用。群馬県東吾妻町、千葉県大網白里市や同県館山市など各地で援農に取り組む。

■2026年度「アグらむ」プロジェクトの募集について

応募受付期間は、2026年５月１日（金）～６月30日（火）。１件当たりの助成額は５万円（税込）。応募は日本農業新聞公式ウェブサイトのアグらむ特設ページより（以下ＵＲＬ）。

https://www.agrinews.co.jp/page/agrum

■「アグリスタートアップフォーラム」（アグらむ）とは

「アグらむ」は、農業と地域社会の未来を担う人材育成と、志を同じくする仲間づくりを目的に、2025年に設立された日本農業新聞のプラットフォームです。主な活動は、（１）「アグらむ」活動助成、（２）優れた活動を表彰する「アグらむ」アワード、（３）交流会の開催―など。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社日本農業新聞 「アグらむ」事務局（協同事業局企画統括部）

メール：agrum@agrinews.co.jp