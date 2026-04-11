ブランド古着「カインドオル西宮今津店」本日グランドオープン！｜コーナンPRO同一敷地

【新店舗オープン】2026年4月11日（土）カインドオル西宮今津店が誕生

株式会社カインドオル

ブランド古着の買取・販売を行うカインドオル（運営：株式会社カインドオル）は、2026年4月11日（土）、兵庫県西宮市に「カインドオル西宮今津店」をオープンいたしました。セレクトショップブランドからドメスティック・インポート・カジュアルブランドまで幅広いジャンルを取り揃え、メンズ・レディースともに豊富なラインナップでお迎えします。

生活動線に寄り添う立地で、より身近なリユース体験を



カインドオル西宮今津店は、大型ホームセンター「コーナンPRO西宮今津店」と同一敷地内（兵庫県西宮市今津出在家町10番68号1F）にオープンいたしました。広大な無料駐車場を完備した車でのアクセスのしやすさはもちろん、阪神本線・久寿川駅や阪急今津線・今津駅からも徒歩圏内。

日用品のお買い物ついでにブランド古着も楽しめる、暮らしに寄り添った立地です。西宮・甲子園・夙川エリアにお住まいの皆さまの新しいファッションの拠点として、ぜひご活用ください。



お買い物の合間や、クローゼット整理のタイミング、季節の入れ替え時など、日常の延長線上で気軽にご利用いただけます。

郊外型ならではの利便性を活かし、「売る」「買う」を無理なくご利用いただける店舗として、これまで以上に身近なリユース体験を提供してまいります。

幅広いジャンルを取り揃えたブランド古着専門店

カインドオル西宮今津店では、セレクトショップブランドを中心に、ドメスティックブランド、インポートブランド、カジュアルブランドまで、幅広いジャンルのブランド古着を取り扱っております。

トレンドアイテムから定番アイテムまで、メンズ・レディースともに豊富にラインナップ。



比較的お求めやすい価格帯の商品から人気ブランドまで、さまざまなスタイルに対応できる品揃えを実現しています。

日常に取り入れやすい一着から、装いの幅を広げるアイテムまで、幅広くご提案いたします。

ブランド古着の買取サービスも展開

店頭では、着なくなったお洋服・バッグ・シューズ・アクセサリーなど、幅広いアイテムの買取を随時受け付けております。一点一点丁寧に査定し、大切なお洋服に次の活躍の場をお届けします。「売る」「買う」どちらでもお気軽にご来店ください。



初めて買取をご利用されるお客様にも安心してご利用いただけるよう、丁寧でわかりやすい対応を心がけております。

「売る」と「買う」を自然につなぐ店舗へ

着なくなった服を手放すことも、新しい服に出会うことも、どちらも日常の延長にあるものです。

カインドオル西宮今津店は、「売る」と「買う」が無理なくつながる場所として、気軽に立ち寄っていただける店舗づくりを目指しています。

お持ち込みいただいたお洋服は、次に必要とする方へつなげていくことで、その価値を活かしていきます。これからも、安心してご利用いただける店舗を目指し、サービスの向上に努めてまいります。

スタッフ募集について

カインドオル西宮今津店では、オープンに伴いスタッフの募集を行っております。

ファッションが好きな方、人と接することが好きな方を歓迎いたします。

未経験の方でも安心して働ける環境を整えており、接客や査定に関する知識は入社後に身につけていただけます。



ブランド古着を通じて、お客様とのコミュニケーションを大切にしたい方のご応募をお待ちしております。

▼募集詳細はこちら

https://www.kind.co.jp/recruit/search?keyword=%E8%A5%BF%E5%AE%AE%E4%BB%8A%E6%B4%A5%E5%BA%97

会社概要

会社名：株式会社カインドオル

事業内容：ブランド古着の買取・販売

全国に店舗を展開し、「ひろく、ふかく」をコンセプトに、幅広いジャンルのファッションアイテムを取り扱っています。



リユースを通じて、ファッションの価値を次の人へとつなぐ事業を展開しています。

店舗概要

店舗名：カインドオル西宮今津店

オープン日：2026年4月11日（土）

所在地：〒663-8227 兵庫県西宮市今津出在家町10番68号1F

電話番号：0798-56-8802

営業時間：11:00～20:00

アクセス

【公共交通機関をご利用の場合】

阪神本線「久寿川駅」より徒歩10分

阪急今津線「今津駅」より徒歩15分

【お車をご利用の場合】

名神高速「西宮IC」より約5分

阪神高速湾岸線「甲子園IC」よりアクセス良好

決済方法

クレジットカード、PayPay、WeChat Pay、Alipay、d払い、楽天ペイ対応