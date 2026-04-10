DAISOに限定デザイン『ちいかわ』シリーズが新登場

株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、幅広い世代に愛される人気キャラクター「ちいかわ」のDAISO限定デザインのステーショナリーやポーチなど全28アイテムを、全国のDAISO店舗で2026年4月14日（火）から順次発売します。ダイソーネットストアでも4月中に取り扱い開始予定です。

イラストレーター・ナガノ氏が描く漫画作品から誕生し、SNSを中心に絶大な人気を誇る「ちいかわ」。DAISO限定デザインは、パステルカラーを基調に、キャラクターたちの日常を可愛らしく描いたコレクションです。シールや消しゴムなどの文具、アクリルキーホルダーや缶バッジ、チャック袋やおかずカップなど日常生活のさまざまなシーンで使えるアイテムを展開します。子どもから大人まで、幅広い世代の「ちいかわ」ファンにわくわくをお届けします。

大創産業は今後も新たなテーマ、新たなデザインで生活を彩る商品を展開し、より多くのお客さまに商品を通じて楽しさと豊かさをお届けすることを目指してまいります。

■商品例

商品名：巾着各種

価 格：各100～200円（税込110～220円）

商品名：ポーチ各種

価 格：各100～200円（税込110～220円）

商品名：シール各種

価 格：各100円（税込110円）

商品名：缶バッジ各種

価 格：各100円（税込110円）

商品名：アクリルキーホルダー各種

価 格：各100円（税込110円）

商品名：消しゴム

価 格：100円（税込110円）

商品名：お弁当カップ各種

価 格：各100円（税込110円）

商品名：ストラップ付き名札各種

価 格：各100～200円（税込110～220円）

商品名：ダイカットフィルムチャック袋各種

価 格：各100円（税込110円）

■「ちいかわ」について

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定。

ちいかわ総合情報サイト「ちいかわインフォ」：https://chiikawa-info.jp/

■「ちいかわ」シリーズ 概要

発売時期：2026年4月14日（火）から順次発売

発売店舗：全国のDAISO

商品：全28種

価格：100～200円（税込110～220円）

※商品により発売時期が異なります。店舗により取扱種類、在庫が異なる場合がございます。

(C)nagano

公式Instagramでも順次紹介いたします。 https://www.instagram.com/daiso_official

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設 立：1977年12月 資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）

売上高：6,765億円 連結7,242億円（2024年3月～2025年2月末）

■関連リンク

大創産業 DAISO 公式ホームページ https://www.daiso-sangyo.co.jp/

ダイソーネットストア https://jp.daisonet.com/

ファンコミュニティサイト「DAISOの輪」 https://daiso-community.daisojapan.com/

【一般のお客様からのお問合せ先】

株式会社大創産業 お問合せフォーム https://www.daiso-sangyo.co.jp/contact