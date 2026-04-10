現在進行形で活動する演出家・脚本家 元吉庸泰による『演技』超実践ワークショップ 4月29日(水祝)開催決定！

h.stage株式会社元吉庸泰

本ワークショップは、第一線で活躍する演出家・脚本家の元吉庸泰氏を講師に迎え、「演技」の本質を解き明かす体験型講座です。俳優志望者だけでなく、一般の方々が「観る目」を養い、日常のコミュニケーションを豊かにするための視点を提供します。

プログラム・内容

一般コース

★ちょっと演技や業界に興味があるとか、テレビでも舞台でも、観るのがお好きな方。

★演技入門を考える方。

★見識を広めたい俳優の方。

上手い俳優、すごい演技、その正体を探ります。

日常のコミュニケーションからお仕事まで、幅広く使える『演技』の知識や業界の視点を紐解きます。お芝居から広告まで、観る『目』や『感覚』が変わってきます。

質疑応答の時間もあり。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181387/table/6_1_a6026063a42f07df1f2b7549f8fc46de.jpg?v=202604110951 ]

元吉庸泰氏プロフィール

演出家・脚本家。

1982年、千葉県生まれ。学生時代より劇団を主宰しながら俳優として活動。演出家としてブロードウェイ作品から2.5次元作品まで多様な作品の演出を手がける。

近年の参加作品に『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』（脚本・歌詞）、舞台『刀剣乱舞』十口伝 あまねく刻の遥かへ（一部脚本・演出）、『A Year with Frog and Toad～がまくんとかえるくん』（演出）、『十二国記 -月の影 影の海-』（脚本・歌詞）、『白爪草』（演出）、『アカネイロのプレリュード』（演出・歌詞）、『鬼滅の刃』（脚本・演出）など。

参加方法

- 4月12日(日)10:00より下記プレイガイドにて販売いたします。- チケットをプレイガイドで購入の上、ワークショップ当日にお持ちください。- チケットぴあ https://w.pia.jp/t/m-workshop/ ※準備が整い次第、販売画面は表示されます

公式HP https://hstage.jp/workshop-m/