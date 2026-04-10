SKINNYDIP LONDON × Lil ala mode 初コラボコレクション、2026年4月18日（土）よりルミネエスト新宿で開催するポップアップストアにて販売開始！

株式会社エスツー・ラボ

株式会社エスツー・ラボ（本社：愛知県一宮市、代表取締役：米川 実）は、イギリス・ロンドン発のライフスタイルブランド「SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）」の日本における正規販売代理店として、イラストレーター・mikkoが描く人気作品「Lil ala mode（リルアラモード）」との初となるコラボレーションコレクションを、2026年4月18日（土）よりルミネエスト新宿（東京都新宿区）で開催する「SKINNYDIP POPUP STORE in ルミネエスト新宿」にて販売開始いたします。

今回のコラボレーションでは、ムース、ラテ、キャミー、スフレ、ナッツの仲良しな5人が登場。それぞれのイメージカラーをメインに、キラキラとした輝きとキュートさをぎゅっと詰め込んだ、見ているだけで気分が上がるデザインに仕上げました。

SKINNYDIP LONDONならではの遊び心あふれるデザインアプローチと、「Lil ala mode」が持つ、日常にそっと寄り添うやさしくときめく世界観が融合した、特別なコレクションとなっています。

ムースラテキャミースフレナッツ

本コレクションは、2026年4月18日（土）より開催する「SKINNYDIP POPUP STORE in ルミネエスト新宿」にて販売を開始いたします。期間中は、コラボアイテムの販売に加え、ブランドの世界観を楽しんでいただけるポップアップストアとして展開いたします。

●「SKINNYDIP POPUP STORE in ルミネエスト新宿」開催概要

場所：ルミネエスト新宿 B1F 中央東口改札外 券売機横

住所：東京都新宿区新宿3-38-1

開催期間：2026年4月18日（土）～5月6日（水・祝）

営業時間：施設営業時間に準ずる

特設ページＵＲＬ：https://www.skinnydip.co.jp/view/page/lumine2604

※「ビーズリストチャーム」は製造上の都合により、発売日が他商品と異なります。4月24日(金)以降順次販売開始予定です。



●一部日時のご入場につきまして

『SKINNYDIP LONDON POP UP STORE』では下記の日時を、Live Pocketによる時間帯ごとの事前予約制（先着順）と、当日整理券配布制とさせていただきます。



■ 電子整理券（事前配布）予約入場について

・2026年4月18日(土) 10:30～13:00

・2026年4月19日(日) 10:30～13:00

●予約申し込み開始日時：2026年4月14日（火）19：00～

●『SKINNYDIP LONDON POP UP STORE』予約ページ

➨ https://livepocket.jp/e/u5wty

※予定枚数に達し次第、受付終了となります。



※事前予約申し込みの入場チケットは、商品の購入をお約束するものではございません。

※当日の状況によっては、お品切れが発生する場合もございますのでご了承ください。

※指定時刻に合わせてショップまでお集まりください。

指定時刻前にお集まりいただいてもお待ちいただく可能性がございます。

※お会計は一度のご入場につき一回限りとなります。

※整理券対象日程内においてもご予約のお客様がご来店されないなど、混雑状況に応じて当日の追加整理券の配布、及びフリー入場を実施する場合がございます。

※整理券対象日程ではない日時においても、混雑状況に応じて事前整理券の配布、もしくは当日整理券の配布を行わせていただく場合がございます。

■ 当日入場整理券（当日配布）について

4月18日（土）19日(日)の13:00以降の当日入場整理券は店舗前階段にて配布いたします。

・配布時間：当日 10:00～10:30

・配布場所：ルミネエスト新宿 JR改札口周辺階段（※詳細は案内画像をご確認ください）

※配布時間前のお並びはご遠慮ください。

※10:30以降の配布は行いませんのでご注意ください。

※指定時刻に合わせてショップまでお集まりください。

指定時刻前にお集まりいただいてもお待ちいただく可能性がございます。



■ フリー入場について

当日、整理券後のお時間は、整理券なしでご入場いただけるフリー入場へ移行予定です。

※フリー入場となるお時間は未定です。当日の整理券配布状況により変動します。

※最新情報はSKINNYDIP公式Xより発信いたします。



ただし、混雑状況により安全確保が必要と判断した場合は、予告なく整理券の配布を行う可能性がございます。



SKINNYDIP日本公式X（旧Twitter）： https://x.com/SkinnydipJapan

■アイテムラインナップ（価格はすべて税込）

iPhone用ケース：4,400円

（展開デザイン）ムース、ラテ、キャミー、スフレ、ナッツ ※全5デザイン

デザインにはホログラムやグリッターでキラキラ、ギラギラとした加工を行い、ステッカー風にすることで、SKINNYDIPらしいデザインに仕上げました。

ビーズフォンストラップ：2,640円

（展開デザイン）ムース、ラテ、キャミー、スフレ、ナッツ ※全5デザイン

各キャラクターイメージをビーズパターンでデザインした、フォンストラップ。スマートフォンだけではなくバッグチャーム等のワンポイントアイテムにも。

ビーズリストチャーム：2,970円

（展開デザイン）ムース、ラテ、キャミー、スフレ、ナッツ ※全5デザイン

スマートフォンに装着すればリストストラップに、バッグにつければバッグチャームにもなる2WAYアイテムです。

※「ビーズリストチャーム」は製造上の都合により、発売日が他商品と異なります。4月24日(金)以降順次販売開始予定です。

ワイヤレスイヤホンケース：2,970円

（展開デザイン）ムース、ラテ、キャミー、スフレ、ナッツ ※全5デザイン

ワイヤレスイヤホンはもちろん、リップや小銭などの小物を収納できる、実用性の高いカラビナ付きミニポーチ型イヤホンケース。バッグチャームとしても可愛く使えるアイテムです。

ＩＤカードケース：2,970円

（展開デザイン）ムース、ラテ、キャミー、スフレ、ナッツ ※全5デザイン

ＩＤカードや交通カード入れとしても使えるカラビナ付きケース。ステッカーチックにグリッターを加えてキラキラにデザインしているため、バッグチャームとしても可愛くお使いいただけます。

ポーチ：2,860円

（展開デザイン）ムース、ラテ、キャミー、スフレ、ナッツ ※全5デザイン

ムース達をグリッター加工でデザインしたポーチ。マチもしっかりとあるため、モバイルアクセサリーやコスメ等しっかり収納できる持ち歩きやすいサイズ感のポーチ。（サイズ目安：約 H8.5×W11×D7cm）

これらのアイテムはすべて、SKINNYDIP本社ロンドンのデザインチームが日本限定販売向けに特別に企画・制作。SKINNYDIPらしいポップな世界観とグローバルな感性が融合した、他では手に入らない特別なコレクションです。

※ポップアップストアでの販売数には限りがございます。開催中でも商品によっては完売する可能性がございます。

●そのほか販売情報

Lil ala mode store（オンラインストア）販売概要

発売日：4月24日(金) ※11:00発売



お取り扱い店舗

発売日：4月18日(土)

・Lil ala mode POP UP SHOP＠LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA

・Lil ala mode POP UP STORE

（キデイランド原宿店・新宿店・池袋サンシャインシティ店・大阪梅田店

・福岡パルコ店・吉祥寺店・京都四条河原町店・広島パルコ店・名古屋パルコ店)

※店舗によりお取り扱いアイテムが異なります。



※すべての販売において「ビーズリストチャーム」は製造上の都合により、発売日が他商品と異なります。4月24日(金)以降順次販売開始予定です。

■Lil ala modeとは

「Lil ala mode」は、“女の子の毎日に寄り添ったイラスト”をコンセプトに、流行を取り入れつつどこか懐かしく、チャーミングでちょっぴりセクシーな世界を描くイラストレーター・mikkoの作品です。

とある小さな町で、女の子やかわいいものに囲まれて仲良くのんびり過ごすムースたちの日常を中心に、「好き」や「夢」をぎゅっと詰め込んだ、とびきりかわいくておしゃれな世界を描いています。

Lil ala modeは、あなたの想いにそっと寄り添える存在でありたいと願っています。

■SKINNYDIP LONDONについて

SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）は、2011年にロンドンで創立されたライフスタイルブランド。モバイルアクセサリー、バッグ、ファッション雑貨、ホームグッズなどを展開し、世界中のファッションラバーから支持を集めています。

ユニークで遊び心あふれるデザインと、トレンドを取り入れたアイテムラインナップが魅力。モバイルアクセサリーは特に人気が高く、世界各国で販売されています。

日本公式Instagram： https://www.instagram.com/skinnydipjapan/

日本公式X（旧Twitter）： https://x.com/SkinnydipJapan

日本公式オンラインショップ：https://www.skinnydip.co.jp/

※価格は全て税込価格です。

※商品画像はイメージです。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。

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