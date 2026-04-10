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LPGAメジャー4大会に協賛
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、2026年LPGAツアー※1メジャー大会である「シェブロン選手権」、「KPMG女子PGA選手権」、「アムンディ・エビアン選手権」、「AIG全英女子オープン」の4大会に協賛することをお知らせします。
※1：LPGA（Ladies Professional Golf Association）ツアーとは全米女子プロゴルフ協会が主催する女子プロゴルフツアーの略称
LPGAメジャー大会は、女子ゴルフ界の最高峰に位置づけられる権威ある5大会※2の総称です。当社は2019年より「全英女子オープン」、「ANAインスピレーション（現：シェブロン選手権）」への協賛を開始し、2025年からは5大メジャーのうち4大会に協賛することで世界最高水準の競技を支えてきました。
また、当社がサポートする笹生優花選手は5大メジャーすべてに出場予定であり、トップ選手が集う世界の舞台へ挑戦します。
※2：上記大会に「全米女子オープン」を加えた5大会が女子5大メジャーと呼ばれる
当社は各大会への協賛を通じて世界に挑むアスリートを支援し、そのひたむきな挑戦の姿勢に心を重ねながら、社会に価値をもたらす事業活動を推進してまいります。
■当社特設サイトhttps://www.toyotires.co.jp/lpgatour/
■大会概要
https://digitalpr.jp/table_img/2644/132783/132783_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
※1：LPGA（Ladies Professional Golf Association）ツアーとは全米女子プロゴルフ協会が主催する女子プロゴルフツアーの略称
LPGAメジャー大会は、女子ゴルフ界の最高峰に位置づけられる権威ある5大会※2の総称です。当社は2019年より「全英女子オープン」、「ANAインスピレーション（現：シェブロン選手権）」への協賛を開始し、2025年からは5大メジャーのうち4大会に協賛することで世界最高水準の競技を支えてきました。
また、当社がサポートする笹生優花選手は5大メジャーすべてに出場予定であり、トップ選手が集う世界の舞台へ挑戦します。
※2：上記大会に「全米女子オープン」を加えた5大会が女子5大メジャーと呼ばれる
当社は各大会への協賛を通じて世界に挑むアスリートを支援し、そのひたむきな挑戦の姿勢に心を重ねながら、社会に価値をもたらす事業活動を推進してまいります。
■当社特設サイトhttps://www.toyotires.co.jp/lpgatour/
■大会概要
https://digitalpr.jp/table_img/2644/132783/132783_web_1.png
以 上
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/