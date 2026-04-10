石見舞菜香「エスプレッソ片手に見て」“じれ甘”から“激甘”へ！？『お隣の天使様』第2期での進化を語る／「あなたは最後まで直視できるのだろうか？」坂泰斗から“激甘”注意報も｜『お隣の天使様』特番レポート

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新しい未来のテレビ「ABEMA」は、特別番組『「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 2」放送直前特番』を、2026年4月3日（金）夜9時30分より独占無料放送いたしました。

『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』は、一人暮らしの高校一年生・藤宮周と、マンションの隣の部屋に住む学校一の美少女、“天使様”こと椎名真昼の、甘くて焦れったい恋模様を描く“癒し系”青春ラブコメディです。

本番組には、坂泰斗（藤宮周役）、石見舞菜香（椎名真昼役）、八代拓（赤澤樹役）、白石晴香（白河千歳役）が出演し、第1期の振り返りトークやアフレコ裏話、バラエティ企画を通して作品の魅力をたっぷりと届けました。

■“じれ甘”全開！第1期の名シーンを振り返り

番組ではまず、第1期の名シーンとともに、周と真昼の関係の変化を改めて振り返り。

第1話の出会いでは、雨の日に傘を貸したことをきっかけに始まった2人の関係について、石見が「この頃は真昼ちゃん、周くんに対してかなりシャッターを下ろしていましたよね」と振り返り、坂も「そのときの真昼の状況が後々わかっていったりするしね」としみじみと語ります。

また坂が大きなターニングポイントとして、真昼の孤独な家庭事情が垣間見えた第7話「天使様の秘密」を挙げると、石見は「お互いの過去を受け止め合った上で見る桜が本当にエモい」と共感。坂も「エモエモのエモでしたね」と返し、2人の距離が大きく縮まった印象的なエピソードを振り返っていきます。

そして最終話の告白シーンへ移ると、石見は「すでに付き合っているような空気感なのに、キスではなくハグで終わるのが2人らしい！焦ったいけど、それが2人らしい始まりなんだという、美しいシーンでした」と解説。“じれ甘”な魅力が詰まった第1期の締めくくりを熱弁しました。

ほかにも、第2話での白石の意外なアドリブ話が飛び出したり、第3話での周・真昼・樹・千歳の4人が初めて顔を合わせる場面では、坂が「当時は別のブースでアフレコしていたから寂しかった」と裏話を明かしたりと、エピソードトークが続出。和気あいあいとしたアフレコ現場の様子が垣間見える振り返りとなりました。

■第2期の見どころは？…坂泰斗＆石見舞菜香の意味深ワードにツッコミ続出！

続いては、第2期の見どころをキーワード形式で紹介。まず八代はキーワードに「家族」を挙げ、樹と千歳の関係や家庭問題に触れながら、「樹が人に甘えるという大人のなり方をする。そんなところも一つの見どころだと思う」とコメント。すると恋人役の白石も「確かに大事なワードかもしれない」と共感し、物語の新たな側面への期待を高めます。

続く白石は「まひるんのヘアアレンジ」をキーワードに挙げ、「この作品におけるまひるんの可愛さはとても重要！ PVでも可愛い姿がたくさん見られましたが、ほかのヘアアレンジにも注目です！」と真昼の魅力をアピールします。

そんななか坂からは「ベッドのシーン」と意味深なキーワードが飛び出し、一同から「大丈夫！？」「なになに！？」と総ツッコミを受ける場面も。続けて「どういう意味かは見てのお楽しみ」と含みを持たせて返す坂に、白石から「そこも焦らすのね！」とさらなるツッコミが炸裂します。またこれに対し石見も「あらぁ～」と意味深なキーワードを提示し、スタジオは大盛り上がり。“じれ甘”の先に待つ展開への期待が一気に高まる一幕となりました。

■キャストの素顔が見える「勝手にランキング」で大盛り上がり！

また、それぞれが考えたランキングの順位を見てどんなランキングかを当てるクイズ企画「お題はなぁに？勝手にランキング」では、キャスト同士の関係性が垣間見えるトークが展開。

「焼肉を焼くのが上手そうな人ランキング」や「酒豪ランキング」などユニークなお題が飛び出し、酒豪ランキング2位に納得がいかない白石が「私の方が強い！」と主張する場面や、坂が最下位でいじられる場面など、終始笑いの絶えない展開に。

さらに八代が考えた「美術館で同じ絵の前にずっといそうな人ランキング」という独特すぎるお題には、「コアすぎる！」とツッコミが入りつつも、ランキングの説得力にスタジオは大きな盛り上がりを見せました。

また番組内では、坂がキャスト陣とのプライベートエピソードも披露。アフレコ後に食事や遊びに行くなど、プライベートでも交流があることを明かし、坂が「本当に友達って言えるような素敵な人に恵まれてこの作品を作ることができた」と感謝を贈るなど、作品への強い想いとチームの絆が感じられるトークが続きました。

■「甘すぎて直視できない！？」キャスト陣が第2期への想いを語る

そして番組の最後には、キャスト陣から視聴者へメッセージも。

石見は「もうブラックコーヒーでは足りません！エスプレッソ片手に見ていただけたらなと思います」と“甘さ”の進化を表現。

また坂も「台本チェックの途中で一度休憩しないといけないくらい甘かった」と語りつつ、「果たしてあなたは最後まで直視できるのだろうか？そのくらい、甘々たっぷりです」と視聴者へ挑戦状を投げかけるなど、第2期のさらなる“激甘”展開をアピールしました。

なお本番組は、放送後も6月末まで無料でお楽しみいただけます。“じれ甘”から“激甘”へ――。『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』の甘さの魅力を語り尽くした本番組をぜひお楽しみください。

■特別番組『「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 2」放送直前特番』独占無料放送 概要

(C)佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年4月3日（金）夜9時30分～夜10時30分

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル2

番組URL：https://abema.go.link/ktE6X

出演者（敬称略）：坂泰斗（藤宮周役）、石見舞菜香（椎名真昼役）、八代拓（赤澤樹役）、白石晴香（白河千歳役）

※放送後、6月末まで無料でお楽しみいただけます。

■『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 2』は毎週金曜日夜10時30分より地上波同時・WEB最速配信中！

(C)佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年4月3日（金）から毎週金曜日夜10時30分より放送

最新話URL：https://abema.go.link/24OGM

※4月6日（月）からの毎週月曜日夜24時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」なら最新話までいつでも全話見放題！

配信開始日時：2026年4月3日（金）から毎週金曜日夜10時30分より配信開始

番組URL：https://abema.go.link/knLO5

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

マンションが偶然隣同士だった事から交流が始まった藤宮周と椎名真昼は、

高校２年の体育祭後、晴れて付き合うことに。

手作りのご飯や浴衣デートなど、まるで新婚のような雰囲気だが、

2人は未だにドキドキしっぱなし。

そして様々な出来事をきっかけに２人は過去を乗り越えていき…。

二人の甘くて焦れったい恋の物語は続く――

＜CAST＞

藤宮周：坂泰斗

椎名真昼：石見舞菜香

赤澤樹：八代拓

白河千歳：白石晴香

＜STAFF＞

原作：佐伯さん（GA文庫／SBクリエイティブ刊）

キャラクター原案：はねこと

監督：熊野千尋

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン： 野口孝行

サブキャラクターデザイン：倉橋N濘

プロップデザイン：新谷真昼

色彩設計：鈴木ようこ

美術監督：河合良介（キューン・プラント)

撮影監督：上條智也（project No.9)

編集：三嶋章紀（三嶋編集室）

音楽：日向 萌

制作：project No.9

オープニング主題歌：オーイシマサヨシ「君は恋人」

公式サイト：https://otonarino-tenshisama.jp/

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆ABEMA10周年 特設サイト：https://contents-abema.com/10th/

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