アポロ17号が視た“月”と“地球”を腕元に。宇宙への憧憬をディテールに宿した、NASA×TIMEXの最新コラボ時計『Q Timex × NASA』が登場。

株式会社ウエニ貿易アメリカNo.1ウォッチブランドの「TIMEX＜タイメックス＞」の日本輸入元である株式会社ウエニ貿易(本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮上光喜)は、NASA（アメリカ航空宇宙局）とのコラボレーション最新作として、人類最後の有人月面着陸ミッション「アポロ17号」に敬意を表したスペシャルモデル『Q Timex × NASA（Q タイメックス × NASA）』2タイプ（ステンレススティールブレスレットタイプとレザーベルトタイプ）を2026年4月17日(金)に発売いたします。

4月17日発売｜予約受付中

https://www.timexwatch.jp/c/collections/new/tx-tw2y56700

最後の有人月面着陸ミッション「アポロ17号」へのオマージュ

『Q Timex × NASA』は、1972年に行われたアポロ計画最後のミッション「アポロ17号」の功績を称える特別なタイムピースです。

1970年代のクォーツウォッチを現代に蘇らせる復刻「Q Timex」シリーズをベースに、宇宙探索の歴史を物語るディテールを随所に散りばめています。

宇宙を腕元で感じる、幻想的な「サン＆ムーン」表示

6時位置に配された「サン＆ムーン」インジケーターは、太陽と月が24時間かけて交互に姿を現し、昼夜の移ろいを情緒的に描き出します。

特筆すべきは、9時位置にレイアウトされた曜日表示のサブダイヤルです。ここにはアポロ計画を象徴する「月面パターン」が施されており、暗所では蓄光（ルミナス）によって本物の月のように青白く浮かび上がります。

※画像はイメージです。実際の蓄光の光り方は、周囲の明るさや照射時間、ご覧になる環境により異なります。

日中は太陽が天頂を指し、夜が更けるとともに月のグラフィックが静かに輝きを放つ。アポロ17号の乗組員が宇宙から見つめたであろう「天体の巡り」を、マルチファンクションの緻密なギミックによって再現しています。

裏蓋に刻まれた、伝説の地球写真「ブルー・マーブル」

ケース裏蓋には、アポロ17号の乗組員が月への道中で撮影した、人類史上最も有名な地球の写真の一つである「ブルー・マーブル」をカラーで再現。漆黒の宇宙に浮かぶ美しい地球の姿は、NASAファン・宇宙ファンにとって所有欲をかき立てる特別なディテールといえます。

1970年代のクォーツウォッチを現代に蘇らせた「Q Timex」のレトロな造形美に、宇宙探索のロマンを詰め込んだコラボレーションです。

商品詳細

Q Timex × NASA

TW2Y56700（ステンレススチールブレスレット）：44,000円（税込）

TW2Y56700｜44,000円（税込）

商品ページ :https://www.timexwatch.jp/c/collections/new/tx-tw2y56700

TW2Y56800（レザーストラップ）：38,500円（税込）

TW2Y56800：38,500円（税込）商品ページ :https://www.timexwatch.jp/c/collections/new/tx-tw2y56800

≪主な仕様≫

ムーブメント： クォーツ（マルチファンクション：曜日・日付・サン＆ムーン表示）

ケース： 40mm径、ステンレススチール

防水： 5気圧防水（50M）

ラグ幅： 18mm

発売概要

発売日： 2026年4月17日(金) ※2026年4月3日(金)から予約受付中

販売路： 販路限定（時計専門店、公式オンラインストア、一部家電量販店）

TIMEX/タイメックスについて

TIMEX は、1854 年コネチカット州で創業した“America ‘s Time Keeper” とも称される大衆的でありながら高品質で汎用性のある時計を作り続けている米国No.1ブランドです。米軍最初期のミリタリーウォッチ“Midget” (1917)、世界初のDisney(R) ウォッチ(1933)、世界で初めて本格スポーツウォッチ“Ironman(R)” を発売(1986)、 “Expedition(R)” でアウトドアウォッチカテゴリーを確立(1991) するなど、常に人々が気軽に手に出来る信頼性の高い時計を革新と共に市場に提供してきました。