【京都 蔦屋書店】アートとファッションの領域を超え活躍する岡龍之祐による個展「Curves in Becoming」を4月26日（日）より開催。布の彫刻が生む曲線の新作群を発表。

【京都 蔦屋書店】アートとファッションの領域を超え活躍する岡龍之祐による個展「Curves in Becoming」を4月26日（日）より開催。布の彫刻が生む曲線の新作群を発表。