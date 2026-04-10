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【京都 蔦屋書店】アートとファッションの領域を超え活躍する岡龍之祐による個展「Curves in Becoming」を4月26日（日）より開催。布の彫刻が生む曲線の新作群を発表。
京都 蔦屋書店（京都市下京区 京都郄島屋 S.C.［T8］5F・6F）では、岡粼龍之祐の個展「Curves in Becoming」を2026年4月26日（日）〜5月20日（水）の期間、店内5F エキシビションスペースにて開催します。
概要
岡粼龍之祐は、1995年広島県生まれ。2021年に東京藝術大学大学院美術研究科デザイン専攻を修了し、現在は東京を拠点に活動しています。アートとファッションの領域を横断しながら、布を用いた彫刻作品を中心に国内外で作品を発表しており、2024年にはニューヨークのメトロポリタン美術館で開催された「Sleeping Beauties: Reawakening Fashion」への参加・作品収蔵、2025年にはヴィクトリア＆アルバート博物館（ロンドン）で個展「JOMONJOMON」を開催し作品が収蔵されるなど、高い評価を得ています。代表作「JOMONJOMON」シリーズでは縄文土器の力強い文様を現代的に解釈し、文化の記憶を呼び覚ます造形を展開。本展では、岡粼の造形において重要な要素である「曲線」に焦点を当てた新作群を発表します。メインビジュアル作品と同シリーズの新作9点で構成され、会場では幅約6mにおよぶ大型作品の展示に加え、本展で初めて試みる「連作」としての新作も公開予定です。
アーティストステートメント
岡粼龍之祐はこれまで、自然観や生命の循環への関心を基盤に、物質と身体、空間と感覚の関係を問い直す制作を続けてきた。本展では、その思考を曲線という還元された要素へと集約し、新たな作品群として提示する。ここで線は、対象の輪郭を記述するためのものではなく、かたちが立ち上がる以前／以後を往還する運動として現れる。交差し、分岐し、反復しながら展開する曲線は、固定された形態へ収束することなく、生成そのものの過程を空間のなかに持続させる。そこでは、彫刻は完結した物体ではなく、力、リズム、関係の束として一時的に現れる出来事となる。岡粼の新作は、生命を完成された像としてではなく、絶えず変化し続けるプロセスとして捉え直し、世界がいかにしてかたちを獲得し続けるのか、その条件をあらためて問うものである。（AKIINOUE）
販売について
展示作品は、会場にて4月26 日（日）11：00より販売を開始します。
※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。
プロフィール
岡粼 龍之祐｜Ryunosuke Okazaki
1995 広島県生まれ
2021 東京藝術大学大学院 美術研究科 デザイン専攻 修了
展覧会歴
●個展
2025 「Falling Sun」AKIINOUE、東京
2025 「JOMONJOMON」Victoria and Albert Museum、ロンドン、イギリス
2024 「Jomon Echoes in the Anthropocene」NANZUKA 2G、東京
2023 「002」THE FACE DAIKANYAMA、東京
2022 Run Way Show「001」渋谷駅桜ヶ丘、東京
2021 Run Way Show「000」渋谷ヒカリエ、東京
2021 「Pray」MEDEL GALLERY SHU、東京
●グループ展
2025 「日本美術の鉱脈展 未来の国宝を探せ！」中之島美術館、大阪、日本
2024 「現代の質感」Curated by AKIINOUE、WALL_alternative、 東京
2024 「LOVEファッションー私を着がえるとき」京都国立近代美術館、京都
2024 「Sleeping Beauties: Reawakening Fashion」The Metropolitan Museum、ニューヨーク、アメリカ
2024 「LIGHTS vol.2」WALL_alternative、東京
2023 「情感衣旧 展」MODERN ART MUSEAM SHANGHAI、上海、中国
2022 「クチュールへの愛:時を超えたファッションの職人技」K11 MUSIA、香港
2022 「LVMH PRIZE 2022 ファイナル 展示」フォンダシオン ルイ・ヴィトン、パリ、フランス
2022 西武渋谷ショーウィンドウ インスタレーション展示、西武渋谷店、東京
2022 「LVMH PRIZE 2022 セミファイナル展示」LVMH Office、パリ、フランス
2021 「AATM アートアワードトーキョー丸の内」丸の内オアゾ、東京
2021 「群馬青年ビエンナーレ」群馬県立近代美術館、群馬
2021 「KUMA EXHIBITION」TOKYOBIKE TOKYO、東京
●受賞歴
2023 Forbes 30 Under 30 Asia list - Class of 2023
2022 10 Asian Designers to Watch 2022, Fashion Asia Hong Kong、香港
2022 Forbes JAPAN 30 UNDER 30, 2022
2022 LVMH Prize 2022 - Finalist
2021 BIG Design Award 2021 - Finalist, “Essential Designers of BIG 2021”ベストデピュタント
2021 AATM アートアワードトーキョー丸の内 2021 - グランプリ
2021 群馬青年ビエンナーレ 2021 - 入選
2021 東京藝術大学卒業・修了作品展 2021 - 買上げ賞
2019 東京藝術大学卒業・修了作品展 2019 - 三菱地所賞
2018 COMITÉ COLBERT AWARD 2018 - Grand Prix（グランプリ）
●コレクション
ヴィクトリア&アルバート博物館（V&A）、ロンドン、イギリス、2025
メトロポリタン美術館 コスチューム・インスティテュート、ニューヨーク、アメリカ、2024
東京藝術大学、2021
展覧会詳細
岡粼龍之祐「Curves in Becoming」
会期｜2026年4月26日（日）〜5月20日（水）
※オープニングレセプション 2026年4月26日（日）16：30〜20：00 入場無料
時間｜11:00〜20:00 ※最終日のみ18：00まで
会場｜京都 蔦屋書店5Fエキシビションスペース
主催｜京都 蔦屋書店
協力｜AKIINOUE
入場｜無料
お問い合わせ｜kyoto.info@ttclifestyle.co.jp
特集ページ｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/53833-1344510408.html
京都 蔦屋書店
京都郄島屋S.C.［T8］5・6階に位置する京都 蔦屋書店は、全フロアを通じてアートと⽂化の「伝統と最先端」が共振する場です。芸術分野を広く取り扱う約6万冊の書籍と、⽇常のアートピースとなるような⽂具・⼯芸品のほか、フロア内に点在するアートスペースでは、注⽬の現代アート作品を展⽰。店頭と合わせてECサイトでもご案内いたします。約120席あるSHARE LOUNGEでは、カフェや仕事場、イベントスペースとして、居⼼地の良い空間を提供します。
住所｜〒600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東⼊⼆丁⽬御旅町35 京都郄島屋S.C.［T8］5・6階
電話番号｜075-606-4525
営業時間｜10:00〜20:00
※6Fシェアラウンジのみ、8:00〜22:00
HP｜https://store.tsite.jp/kyoto/
X｜@KYOTO_TSUTAYA（https://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA）
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TTC LIFESTYLE株式会社
TTC LIFESTYLE株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、郄島屋、東神開発が設⽴したアート販売における相互チャネルの活⽤、ライフスタイルコンテンツを提案する店舗の出店・運営を⾏う合弁会社です。３社の強みである「ライフスタイルや⽂化の発信・提案」に関わる合弁事業を⾏うことで、シナジーの最⼤化を⽬ざします。また、アート分野の市場開拓に取り組むとともに、魅⼒的なコンテンツの提案を通じてアートシーンの活性化および、お客様のより豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
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