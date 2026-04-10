東京本社移転に関するお知らせ

住友電設株式会社

住友電設株式会社（本社：大阪市）は、2028年夏頃まで（予定）に東京本社を港区三田から中央区日本橋本町に移転することを決定しましたので、お知らせいたします。

1. 移転の背景・目的

当社は、2030年のありたい姿として『VISION2030』を定め、「人と技術への投資加速による総合エンジニアリング企業としての躍進」をテーマに掲げております。その事業基盤強化施策の一つとして、「人的資本への投資強化による全社活性化」を推進しています。

今回の東京本社移転は、今後の人員増加への対応に加え、働き方改革の推進や持続可能な企業活動を実現することを目的としたものです。新オフィスでは、多様な働き方に対応した柔軟で快適な職場環境を整備するとともに、社内外のコミュニケーション活性化や業務効率化による生産性向上を図ります。

また、社員一人ひとりのエンゲージメント向上を通じて組織の活力を高め、社会課題の解決に貢献できる企業として、中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。

２．新東京本社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179455/table/3_1_1922bc991cc72f50704313b93289159b.jpg?v=202604100151 ]

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