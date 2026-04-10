【キャナルシティ・福岡ワシントンホテル】キャナルシティ博多のコンセプトである「都市の劇場」をテーマに2026年9月1日（火）全面リニューアルオープン！　～4月10日（金）より予約受付開始～

藤田観光株式会社

キャナルシティ・福岡ワシントンホテル（福岡県福岡市、総支配人：堤 政重）は、2026年4月1日（水）より一時休館・全面改装を行い、2026年9月1日（火）にリニューアルオープンいたします。また、リニューアルオープン後のご宿泊予約を、本日4月10日（金）より先行受付開始いたします。

1996年に開業したキャナルシティ・福岡ワシントンホテルは、今年4月に開業30周年を迎えます。この節目に、お客さまが快適にお過ごしいただける施設を目指して、2026年4月から8月まで全館を一時休業し、客室・ロビーをリニューアルして９月1日（火）より順次オープンいたします。このたびのリニューアルでは、当ホテルが入っている複合施設「キャナルシティ博多」のコンセプトである「都市の劇場」をテーマに、同施設内にちりばめられている5つのモチーフ「水 water」「渓谷 canyon」「緑 green」「太陽 sun」「星 star」をデザインに取り入れました。

さらに、宿泊カードの記入や会計業務を自動化したセルフチェックイン・チェックアウト機、宿泊者専用セルフクロークを導入。エレベーターは、カードキーによるセキュリティで宿泊者以外の客室階への立ち入りを防止し、安全な滞在をご提供いたします。

国内外から福岡にお越しになるお客さまの旅の拠点としてはもちろん、ビジネスでの滞在としても便利なロケーションである当ホテルは、このたびのリニューアルにより多様化するお客さまのニーズに応えてまいります。新しく生まれ変わり、より快適になるキャナルシティ・福岡ワシントンホテルにぜひお越しください。

【リニューアル概要】

対象施設 キャナルシティ・福岡ワシントンホテル

オープン日 2026年9月1日（火）予定 ※休業期間：4月1日（水）～8月31日（月）

対象エリア 客室（全422室）、ロビー ※改装完了は11月末予定

問合せ先 092-282-8800（代表）

【客室概要（一部）】

スタンダードダブルルーム／テーマ「水 water」

水をモチーフにキャナルシティ博多の運河を表現したデザイン空間で、シンプルで心地よい滞在をお楽しみいただけます。

広さ 14.1平方メートル

定員 2名

料金 20,200円～

スーペリアツインルーム／テーマ「渓谷 canyon」

カップルやご夫婦におすすめの、ゆとりある広さで快適な滞在を叶えるツインルーム。キャナルシティ博多の渓谷をモチーフにしたデザイン空間で、優雅で落ち着いた滞在をお楽しみいただけます。

広さ 24.8平方メートル

定員 2名

料金 36,700円～

スーペリアトリプルルーム／テーマ「緑 green」

キャナルシティ博多の木々の緑をモチーフにした落ち着いたデザインで、心地よくくつろげる滞在空間です。

広さ 30.5平方メートル

定員 3名

料金 44,820円～

スーペリアバンクフォースルーム／テーマ「太陽 sun」

2段ベッドを備えた遊び心ある4名さま向け客室。お子さま連れのご家族やグループ旅行に最適です。空間を効率よく活かした開放感ある設計で、楽しく快適にお過ごしいただけます。

広さ 30.5平方メートル

定員 4名

料金 63,720円～

【その他改装エリア概要】

ロビー／テーマ「HAKATA VIBES」

福岡を代表する博多祇園山笠の躍動感を表現。

中洲屋台の温もりを感じさせる木質素材などを配し、地元の賑わいを演出する空間でお出迎えいたします。

新規導入設備

セルフチェックイン・チェックアウト機、

宿泊者専用セルフクローク、カードキー制御エレベーターなど

※画像はすべてイメージです ※料金はすべて消費税・サービス料込です

【宿泊予約受付概要】

◎受付期間 2026年4月10日（金）11:00～

◎宿泊期間 2026年９月1日（火）～

◎販売方法 公式HPまたは各予約サイトにて

◎公式HP https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg042/plans/10187421

◎お問合せ 092-282-8800（代表） 営業時間 10:00～18:00（平日）

【キャナルシティ・福岡ワシントンホテル概要】

所在地 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1-2-20

アクセス JR博多駅 徒歩約10分 ／ 地下鉄中洲川端 徒歩約10分

客室数 422室

TEL 092-282-8800（代表）

公式HP https://washington-hotels.jp/fukuoka/

【藤田観光株式会社について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie