三省堂書店が広告ブロックアプリ「アドクリーナーPlus」の販売をスタート

株式会社三省堂書店

株式会社三省堂書店（本社：東京都千代田区）は、有楽町店・名古屋本店の「つながる本棚」にて、キングソフト株式会社（以下、キングソフト）開発のスマートフォン向け広告ブロックアプリ 「アドクリーナーPlus」ライセンスカード（年額版）の取り扱いを2026年4月1日から開始いたします。

あわせて月額版の無料体験のプロモーションを実施中です。月額版の無料体験の詳細は別途サービスサイトをご確認下さい。

https://tsunagaru.books-sanseido.co.jp/pickup/adcleaner-plus-202604-01/(https://tsunagaru.books-sanseido.co.jp/pickup/adcleaner-plus-202604-01/)

アドクリーナーPlusは、キングソフトが開発した動画広告・バナー広告を非表示にできる「広告ブロック」と、詐欺サイトを防ぐ「フィッシングブロック」を兼ね備えたセキュリティアプリです。普段使っているニュースアプリや小説アプリ、Webサイトの広告表示をブロック。さらに、近年増加している「フィッシング詐欺」対策として、個人情報を狙う詐欺サイトもブロックします。

■アドクリーナーPlusの主な機能

●不要な広告をブロック

アプリやWEBサイトに表示される広告をブロック。ON/OFFを切り替えるだけで、簡単に広告をブロックすることができます。

●フィッシングブロック

気づかぬうちに危険なアプリを広告経由でインストールすることも…。

詐欺サイトへのアクセスもブロックし、あなたの個人情報保護をサポートします。

●バックグラウンド・小窓再生

他のアプリを使いながら、動画の音声を楽しむことができます。

スマートフォンの急速な普及にともない、意図しない広告の表示や不審なポップアップによるトラブルが年々増加しています。



はじめてスマートフォンを手にするお子様をお持ちのご家庭では不適切な広告への接触が、またスマートフォンの操作に不慣れなご年配の方には広告と通常の操作画面との区別がつきにくいことによる誤操作や意図しない契約が、身近なリスクとなっています。



三省堂書店はこれまで、書籍を通じて正しい情報をお届けすることに取り組んでまいりました。広告をブロックし、すっきりとした画面環境でスマートフォンをお使いいただくことで、お子様からご年配の方まで、幅広いお客様に安心をお届けします。

三省堂書店は今後も書籍とその先のサービスを幅広くご提案してまいります。



◆期間

有楽町店・名古屋本店でのつながる本棚展開：2026年4月1日（水）～2026年6月30日（火）

つながる本棚 記事を読む(https://tsunagaru.books-sanseido.co.jp/pickup/adcleaner-plus-202604-01/)

◆お問い合わせ

株式会社三省堂書店

営業推進部 企画事業担当

Mail:contact-koukoku@mail.books-sanseido.co.jp