トレンドの発信地・ルミネエスト新宿にセルフフォトブースが登場！「Photomatic」が4月8日(水)より設置開始

株式会社フォトクリエイト

キタムラ・ホールディングス グループの株式会社フォトクリエイト（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、2026年4月8日(水)よりルミネエスト新宿7階にて営業を開始しました。

ファッションやライフスタイルの感度が高い層が集まるルミネエスト新宿にて、高クオリティな撮影を、ショッピングや待ち合わせの合間に、より自由に、より自分らしくお楽しみいただけます。

ルミネエスト新宿の館内施策と連動した展開

今回の設置を皮切りに、ルミネエスト新宿が実施する館内施策やイベントに合わせた、オリジナルフレーム等のコラボレーションを予定しています。

感度の高い若者が集まるルミネエストとPhotomaticの感性が融合し、ここでしか撮れない特別な一枚をお届けします。

※詳細は決定次第、順次お知らせいたします。

フォトブース設置概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/172_1_5e50b6d366b8ba2c9a22405d0e13065a.jpg?v=202604100151 ]Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

ホームページ https://www.photomatic.jp

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Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：株式会社フォトクリエイト

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役社長：大迫 由典

HP：https://www.photocreate.co.jp/

※Photomaticの運営会社であるピックハイブ株式会社は、2026年4月1日付で株式会社フォトクリエイトに吸収合併されました。Photomaticの運営は、株式会社フォトクリエイトが引き続き担当いたします。