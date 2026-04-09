山形県鶴岡市 「松ヶ岡開墾場」夜桜ライトアップイベント「サムライシルクナイト～夜桜～」今週末4月11日・12日開催！

史跡松ヶ岡開墾場管理運営協議会

史跡松ヶ岡開墾場管理運営協議会（山形県鶴岡市、代表：堀誠）が管理する国指定史跡「松ケ岡開墾場」は、2026年４月11日（土）・４月12日（日）の2日間、場内の樹齢100年を超える桜並木を生演奏と光で彩るスペシャルライトアップイベント「サムライシルクナイト～夜桜～」を開催いたします。

【公式SNS】https://www.instagram.com/samuraisilknight_info/

2025年開催の様子

「サムライシルクナイト～夜桜～」は、明治維新後庄内藩士たちが拓いた緑豊かな大地「国指定史跡松ヶ岡開墾場」を舞台に、場内の桜並木をライトアップし、音×光×食で楽しむ体験型夜桜イベントです。

4月11日（土）と4月12日（日）の二日間、通常のLEDライトでのライトアップに加え、庄内エリアで話題のクリエイティブカンパニー、株式会社AddWillによる色彩豊かな光とプロジェクションマッピング、また全天候型ポップ・ユニット"ヒバリズ"による臨場感溢れる夜を演出する生演奏を加えた特別演出で春の夜を彩ります。

2025年開催の様子

松ヶ岡開墾場がある山形県鶴岡市は、旧庄内藩士が刀を鍬に替えて開拓した、日本最大の蚕室群をきっかけに国内最北限の絹産地として発達し、今も養蚕から絹織物まで一貫工程が残る国内唯一の地です。残存する５棟の蚕室からなる松ヶ岡開墾場は国指定史跡に登録され、養蚕業が紡いだ150年以上の歴史は「サムライゆかりのシルク」として日本遺産に認定されております。また、開墾記念に植えられた桜並木は鶴岡市でも有数の桜の名所です。

風情のある蚕室と大木の桜並木が彩る神秘的な空間を、ユネスコ食文化創造都市に認定された鶴岡の豊かな食、夜空に咲く花火など様々なコンテンツと共にお楽しみください。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157541/table/4_1_58df15dc8cdbb0239882eebcce107709.jpg?v=202604090651 ]

夜桜と共に楽しむコンテンツ

ピクニックスペース

■ナイトマルシェ（4月11日）

ドリンクやお食事など、ジャンルを問わず庄内エリアで人気のキッチンカーやフードショップが17店舗大集合。

松ケ岡開墾場内にピクニックスペースを用意し、スペシャルライトアップされた夜桜と共に食事をお楽しみ頂けます。

※写真はイメージです。

■夜桜花火（4月11日19:30～）

赤川花火大会実行委員会と公益社団法人鶴岡青年会議所の60周年記念事業『結火~MUSUBI~』で花火を打ち上げます。8月15日に開催する第33回赤川花火大会に先駆けて、夜桜と花火のスペシャルコラボレーションを開催。松ケ岡の夜空を桜と共に花火が彩ります。

・観覧無料

・所要時間5分

・強風時12日（日）順延

公式サイト：https://akagawahanabi.com/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/akagawahanabi/

史跡松ヶ岡開墾場の蚕室史跡松ケ岡開墾場管理運営協議会

史跡松ケ岡開墾場管理運営協議会は、松ヶ岡地域内の10企業・団体で構成され、令和4年に設立されました。史跡松ケ岡開墾場を適切に保存管理すると共に、文化・歴史資源として、その価値と魅力を最大限に引き出し、学び、観光の交流の拠点として活用することで松ヶ岡地域の活性化に資することを目的としています。

【会社概要】

社名：史跡松ケ岡開墾場管理運営協議会

本社所在地： 山形県鶴岡市羽黒町松ケ岡字松ケ岡29

代表：堀 誠

設立： 令和4年3月22日

HP：https://tsuruoka-matsugaoka.jp/