前回即完売！”まるで宝石”ダイヤモンドが輝く幻の誕生石タルト、4月10日正午より再販開始

メルティングポットハラペコラボ株式会社

「ArtなFoodであそぶ」をテーマにプロダクトを展開するメルティングポットハラペコラボ株式会社（所在地：福岡県福岡市、以下 ハラペコラボ）は、前回即完売したアイスタルト【誕生石のタルト～4月ダイヤモンド～】を、2026年4月10日（金）正午より20台限定で再販開始いたします。毎回販売開始直後に完売する人気シリーズの中でも、特に反響の大きかったダイヤモンドデザイン。多くの再販希望の声を受け、数量限定での再登場となります。



ハラペコラボ公式オンラインストア

URL：https://harapecolab.com/products/%E8%AA%95%E7%94%9F%E7%9F%B3%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%88-3%E6%9C%88%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%B3?_pos=11&_sid=d3292e544&_ss=r(https://harapecolab.com/products/%E8%AA%95%E7%94%9F%E7%9F%B3%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%88-3%E6%9C%88%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%B3?_pos=11&_sid=d3292e544&_ss=r)

毎月即完売の人気商品【誕生石のタルト～4月ダイヤモンド～】

毎月、その月の誕生石をモチーフに、限定数だけお作りする特別なアイスケーキ「誕生石のタルト」。4月限定バージョンは、気品高いダイヤモンドの輝きを、手切りの寒天菓子で繊細に表現しました。イエロー、ピンク、ブルーなど、さまざまなダイヤモンドの煌めきをイメージしたこうぶつヲカシを贅沢にあしらい、まるで本物の宝石を食べるかのような、特別な時間を演出します。ひとつひとつ職人の手で切り出される“切りたての輝き”と、唯一無二の造形が、このタルトだけの特別な魅力です。タルトのベースには、良質なリコッタチーズと生クリームで作るオリジナルのカッサータクリームを使用。ピスタチオやカシューナッツ、スグリ、ベルギーチョコレートの食感が楽しく、ラズベリーやレモンピールの爽やかな酸味が飽きの来ない美味しさにまとめています。

ダイヤモンドの石言葉を記したカードを添えてお届けします！

切りたての寒天菓子で表現したダイヤモンドが本物の宝石のように輝く

4月の誕生石ダイヤモンドの石言葉は「永遠の愛」「不変」「純潔」。大切な人への贈り物にはもちろん、自分へのご褒美にもふさわしい、想いを込めた一品です。石言葉を記したカードを添えてお届けいたします。

【 商品概要 】

商品名：誕生石のタルト～4月ダイヤモンド～

販売価格： 6,480円（税込）

重量：350g

商品サイズ：＜4号＞タルト直径122mm(底115mm)×タルト高さ18mm+こうぶつヲカシが3センチ程度の高さのります

ケーキトレー(ドーム型の蓋つき容器)サイズ：155mmφ×76mmH

配送箱サイズ：275mm×175mm×95mmH(外寸)

賞味期限：1カ月以上あるものをお届けします（冷凍 -18℃以下保管）

配送について：送料別途・冷凍便にて全国発送

【 購入方法 】

販売期間： 2026年4月10日(金)正午より販売開始。限定20台販売予定。

オンライン購入方法： 下記のハラペコラボ公式オンラインストアにて販

売。

URL：https://harapecolab.com/products/%E8%AA%95%E7%94%9F%E7%9F%B3%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%88-4%E6%9C%88%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%89

思わず飾っておきたくなる！シャリっと食感が楽しい琥珀糖【4月のこうぶつヲカシ-誕生石ダイヤモンド-】も好評販売中

毎月一ヵ月限定でお届けする、誕生石のこうぶつヲカシ。4月は「ダイヤモンド」と「モルガナイト」を、手切りの琥珀糖で表現しました。外はシャリっと、中はやわらかくほどける--琥珀糖ならではの繊細な食感もお楽しみいただけます。「永遠の絆・純潔」を象徴するダイヤモンドと、夢や才能の開花を導く“ドリームクリスタル”と呼ばれるハーキマーダイヤモンド。さらに、やさしいピンクのモルガナイトが春らしい彩りを添えます。新しい季節のご挨拶や贈り物に。誕生日や記念日のご褒美にもおすすめです。

【 商品概要 】

商品名：4月のこうぶつヲカシ -誕生石Diamond-

販売価格：3,310円（税込）

オンライン購入方法： 下記のハラペコラボ公式オンライストア、ハラペコラボ福岡店にて販売中。

URL：https://harapecolab.com/products/%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%B6%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%82%B1%E3%83%A9%EF%BC%94

ハラペコラボについて

ハラペコラボは、福岡を拠点に活動するクリエイティブブランド。「アートと食の融合」をテーマに、鉱物のように美しい琥珀糖『こうぶつヲカシ』や、色彩と素材にこだわったスイーツ・ケータリングを展開。開発・制作・パッケージデザインまですべてを手作業で行い、“どれひとつとして同じものはない”唯一無二の美しさと想いを届けています。有名ゲーム、有名アニメとのコラボ作品、百貨店催事、雑誌・TVなど多数メディアでも話題に。贈り物として、また自身のライフスタイルを彩るアイテムとして、心を動かす作品作りをしています。



【会社概要】

会社名 ： メルティングポットハラペコラボ株式会社

所在地 ： 福岡県福岡市南区大池1-26-7 義道ハイム1階

代表者 ： 代表取締役 野尻 知美

設立 ： 2019年11月

URL ： https://harapecolab.com/

Instagram：https://www.instagram.com/koubutsuwokashi?igsh=MThlc3htMGZwbXl0OQ%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/koubutsuwokashi) (@koubutsuwokashi)

事業内容： 菓子製造販売・オリジナルグッズ企画開発販売など