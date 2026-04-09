SBI損保の自動車保険ご契約者向けにリロクラブが、AUTOLABと連携した「雹対策ボディカバー」優待サービスを提供開始【リロクラブ】

株式会社リロクラブ

リログループ<東証プライム市場 8876>の一員であり、福利厚生アウトソーシングサービスのトップカンパニーである株式会社リロクラブ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 河野 豪 https://www.reloclub.jp/cs-solution 、以下「リロクラブ」）はCRM事業において、SBI損害保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 小野 尚、以下「SBI損保」）の自動車保険のご契約者向けに、株式会社AUTOLAB（本社：東京都中央区、代表取締役社長 千田 俊、以下「AUTOLAB」）と連携し、雹（ひょう）被害から愛車を守るオーダーメイド型ボディカバーを特別割引で提供する新サービスを開始しました。

本サービスでは、近年全国的に増加している雹（ひょう）被害による自動車の損傷リスクに対し、事前の備えとして活用できる商品を、SBI損保の自動車保険ご契約者向けに通常価格より15％OFFの特別割引にて提供します。

■ 雹（ひょう）などの自然災害によるリスクは倍増

近年、雹（ひょう）による被害は拡大傾向にあります。気象庁の災害事例や農林水産省の農作物被害、防災科学技術研究所の分析などを基に整理すると、1980年代と比較して2020年代の被害規模は約2.5～3倍程度に増加していると推定されます。*1 従来は作物への被害が中心でしたが、近年では自動車や住宅、太陽光発電設備など、都市部における被害も目立つようになっており、被害の対象と規模は大きく変化しています。

特に北関東を中心とした東日本では、5月から7月にかけて雹（ひょう）が多く発生します。*2 2000年5月には、茨城から千葉にかけての広域で雹（ひょう）が降り、自動車3万3,000台、約130億円の被害が報告されました。*3

このように2000年代以降は、大気の不安定化に伴う積乱雲の発達により、短時間で広範囲に被害をもたらす事例が増えています。とりわけ自動車への被害は、わずか数分の降雹であっても、車体に深刻な凹みやガラスの破損を引き起こし、高額な修理費用や長期間の使用制限につながるケースが少なくありません。

こうした日本各地での突発的かつ局地的な雹（ひょう）による車両被害の増加を踏まえ、SBI損保では保険による補償に加え、2026年3月30日から「降雹アラートメール配信」を新たに開始しました。これを受け、リロクラブも「被害を未然に防ぐための実用的な備え」を提供することが、SBI損保の自動車保険ご契約者のさらなる満足度向上につながると考えました。そこで、オーダーメイドによる車両保護製品を展開するAUTOLABと連携し、SBI損保の自動車保険ご契約者向けの優待特典として、本サービスの提供を開始しました。

リロクラブは、今後もSBI損保およびAUTOLABとともに、被害の未然防止と損害軽減に向けた取り組みを実施しやすい環境づくりを進めることで、SBI損保の自動車保険ご契約者が安心してカーライフを送れるよう支援してまいります。

▼SBI損保「降雹アラートメール配信」のプレスリリースはコチラから

https://www.sbisonpo.co.jp/company/news/2026/0330.html

■ サービス概要

・商品名 ： 雹対策ボディカバー

・優 待 ： 通常価格より 15％OFFの特別割引

・条 件 ： SBI損保の自動車保険ご契約者

AUTOLABが製造・販売する「雹対策ボディカバー」を、SBI損保の自動車保険ご契約者向けで、通常価格より15％OFFで提供します。

「雹対策ボディカバー」は、車種別のオーダーメイド設計を採用し、極厚5層構造によって、雹・強風・紫外線・防汚など8つのマルチ保護性能を備えています。さらに、裏起毛素材による塗装面への配慮や防風ロープ・強風対策ベルトによるズレ防止の工夫も施されているほか、1年間の製品保証も付帯しています。*4

※本サービスのご利用方法・詳細条件については、リロクラブサイト内SBI損保のご契約者優待サービスご案内ページよりご確認ください

▶▶▶ https://www.club-off.com/contents/files/bra/common/topics/sbisonpo/bodycover/index.html

■ AUTOLABについて

愛車を守るという視点は、災害や事故への備えにとどまらず、日々の運転や駐車をより快適にし、車を長く、安心して使い続けるための工夫へと広がっています。こうした考えのもと、株式会社AUTOLABおよびカー用品通販「CARCLUB」は、「大切な愛車を、より長く・より安心して使っていただく」ことをコンセプトに、雹対策ボディカバーをはじめ、快適性や利便性を高めるカー用品まで、高品質かつ実用性にこだわった商品を展開しています。

今回のSBI損保の自動車保険ご契約者向けのサービス提供では、雹（ひょう）被害への備えを起点として、安心・安全なカーライフを支えることを目的に、「雹対策ボディカバー」を特別割引で提供します。

■ “課題解決カンパニー”リロクラブのCRM事業について

リロクラブは、1993年に「福利厚生倶楽部」のサービスを開始して以来、“中小企業にも大企業並みの福利厚生を！” をモットーに世界中で働く人々のくらしを福利厚生サービスを通じて豊かにしてきました。企業の規模にかかわらず、コスト・パフォーマンスの高いさまざまなサービスを全国地域格差なく25,800社、会員数1,340万人*5 に提供し、高い従業員満足度を得ている福利厚生サービスのトップブランドです。

リロクラブのCRM事業は「クラブオフ（Club Off Alliance）」をはじめ、「福利厚生倶楽部」で培ってきた長年のノウハウや会員基盤を活かし、企業と顧客をつなぐ様々なサービスを展開しています。これらは、企業が優良顧客との関係性を構築・強化するためのCRM支援サービスとして位置づけられており、多くの企業から支持されています。

また、 “課題解決カンパニー”として、企業ごとの課題や目的に応じたマーケティングオートメーションツールの活用をはじめ、アンケートの実施や会員データの分析など、付加価値の高い支援を行っています。こうした取り組みを通じて、顧客一人ひとりに最適な体験を提供するカスタマーエクスペリエンス(CX)の創出を支援し、顧客満足度（CS）向上につなげています。

◆CRM事業のご案内はコチラ ▶▶▶ https://www.reloclub.co.jp/club-off/lp/



【企業概要】

■株式会社リロクラブ

＜本 社＞

〒160-0022 東京都新宿区新宿四丁目2番18号

TEL：03-3226-0244 FAX：03-3226-0280

https://www.reloclub.jp/cs-solution/

□設 立 ： 2001年8月17日（事業開始：1993年9月）

□資 本 金 ： 1億5000万円（株式会社リログループ100％出資）

□事 業 内 容 ：

・福利厚生代行サービス事業

・会員向け各種優待・特典代行サービス事業

・シニア向け生活支援サービス事業

□代 表 者 ： 代表取締役社長 河野 豪

≪本件に関するお問い合わせ≫

■ニュースリリースに関するお問い合わせ

株式会社リロクラブ

広報担当：ツシマ TEL：03-3225-1730

Email：reloclub-pr@relo.jp



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◆◆(株)リロクラブは、(株)リログループ（東証プライム市場 <証券コード8876>/https://www.relo.jp/）の一員です◆◆



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*1 本グラフは、気象庁の災害事例、農林水産省の被害統計、防災科学技術研究所の資料を基に、発生頻度および被害規模を指数化（1980年代＝100）したものです。件数を示すものではありません

*2 2021年5月24日ウェザーニュース「5月～7月は雹に注意」より

https://weathernews.jp/s/topics/202105/180285/#:~:text=*%2016%E2%84%83%20*%2010%E2%84%83

*3 龍ケ崎市ホームページを参照 https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/anzen/bousai/bousai_yomimono/bousai/2013081503207.html

*4 本商品はSBI損保およびリロクラブが販売するものではなく、商品に関する品質・性能・提供体制等はAUTOLABが責任をもって対応します

*5 2025年6月1日現在

*6 画像は全てイメージです