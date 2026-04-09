韓国発NineteenFriday、押すたびクセになるASMRキーボードチャーム発売

株式会社ロア・インターナショナル

株式会社ロア・インターナショナル(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won)はNineteenfriday（ナインティーンフライデイ）より、「光るキーボードチャーム」を発売いたします。

本製品はカチカチとした心地よい音と操作感がクセになる新感覚のASMRアイテムです。押すたびに光るLEDと、ぷっくり可愛い3Dチャームで日常にちょっとした癒やしと楽しさをプラスします。

ロア・インターナショナルのオフィシャルストア（https://www.mycaseshop.jp/）にて販売中です。

押すたびクセになるASMRキーボードチャーム

製品の特長は以下の通りです。

製品特長

光るキーボードチャーム/3Dトマト、3Dラッキークローバー光るキーボードチャーム/3Dトマト、3Dラッキークローバー光るキーボードチャーム/3Dエンジェルウィング光るキーボードチャーム/3Dエンジェルウィング●押すたびに癒されるASMR体験

本格メカニカルスイッチを採用し、「カチッ」と心地よい打鍵音とリアルな操作感を楽しめます。思わず何度も押したくなる感触で、気分転換にもぴったりです。

●音と光がシンクロするRGB発光ギミック

クリックに連動してRGBライトがカラフルに発光。長押しで色がなめらかに変化し、操作と連動した視覚的な楽しさを演出します。

音と光がシンクロするRGB発光ギミック/光るキーボードチャーム●可愛くて癒される3Dデザイン

トマトは遊び心をプラスし、クローバーは幸運を呼び込むラッキーモチーフ。エンジェルウィングとスターの組み合わせは、やさしく癒やされる世界観を演出します。

●キー配置を変えて自由にカスタマイズ

キーキャップは取り外し可能。配置を入れ替えることで、自分だけのアレンジを楽しめます。

●どこでも楽しめるキーホルダー仕様

フック式リング付きで、バッグや鍵、ポーチに簡単に取り付け可能。外出先でも気軽に持ち運び、いつでも楽しめます。

どこでも楽しめるキーホルダー仕様/光るキーボードチャーム

製品概要

商品名：光るキーボードチャーム

素材：

キーキャップ：ABS、アクリル、ポリカーボネート、LED、ボタン電池

キーホルダー：メタル

■3Dトマト、3Dラッキークローバー

価格：1,350円（税込）

公式販売ページ：https://www.mycaseshop.jp/nf40007(https://www.mycaseshop.jp/nf40007)

光るキーボードチャーム/3Dトマト、3Dラッキークローバー

■3Dエンジェルウィング ピンク、3Dエンジェルウィング ブルー

価格：1,590円（税込）

公式販売ページ：https://www.mycaseshop.jp/nf40008(https://www.mycaseshop.jp/nf40008)

光るキーボードチャーム/3Dエンジェルウィング ピンク、3Dエンジェルウィング ブルー

Nineteenfridayについて

Nineteenfridayは子供から大人になる境界線上『青春の最後の金曜日』を意味しています。春が過ぎ去る子供時代の終わりに置いてきたものを見返し、また大人になるための期待に満ちた始まりの日でもあります。

人生の節目に立つすべての人々、そして永遠に若い心を持ち続ける大人たちのために、Nineteenfridayは感情と思い出を秘めたアイテムであなたの側へ静かな喜びを届けます。

Nineteenfriday

【株式会社ロア・インターナショナル 概要】

設立 ：2006年7月

代表取締役社長 ：Ally Won

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F

URL ：https://www.roa-international.com(https://www.roa-international.com)

事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通

直営販売ショップ：https://www.mycase.jp(https://www.mycase.jp)