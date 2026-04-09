ハイアール、羽生結弦さんとのコラボデザインマグネットカバー3種を発売

ハイアールジャパンセールス株式会社

ハイアール ジャパン セールス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：杜 鏡国）は、ハイアールのブランドアンバサダーである羽生結弦さんとのスペシャルコラボレーションデザインの「freemo（フリーモ）専用マグネットカバー」を2026年4月24日より全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB通販などで順次発売いたします。

■企画・発売の背景

208L冷凍冷蔵庫(JR-SX21BR/BL、JR-SX21T)『freemo』は、「冷蔵庫はもっと自由だ。」というコンセプトのもと、基本性能や使いやすさを重視しながらも、プライベート空間で快適さや楽しさを感じていただける製品です。ドア面を専用の「マグネットカバー」でデコレーションすることが可能な本製品は、自分好みにプライベート空間を演出して楽しむことができるため、インテリアにこだわりをもったお客様を中心に好評をいただいております。

そして当社はこの度、ハイアールのブランドアンバサダーである羽生結弦さんとコラボレーションしたマグネットカバー3種を新たに発売いたします。羽生結弦さんの氷上でのダイナミックかつ繊細なパフォーマンスを鮮やかに再現。指先まで研ぎ澄まされた一瞬の美学を切り取ったデザインは、まるでアートを飾るようにお部屋の雰囲気を彩ります。

■コラボデザインモデルの紹介

羽生結弦ACT-1（JU-RSX21MCU）使用イメージ羽生結弦ACT-2 （JU-RSX21MCV）使用イメージ羽生結弦ACT-3 （JU-RSX21MCW）使用イメージ



価格：オープン価格※1 店頭予想価格：\14,800前後（税込）

【アンバサダープロフィール】

羽生 結弦

1994年生まれ／宮城県出身。

4歳からスケートを始め、2009-10シーズン、JGPファイナルで史上最年少（14歳）総合優勝、世界ジュニア選手権でチャンピオンとなる。11-12シーズン、世界選手権初出場で銅メダルを獲得。13-14シーズン、GPファイナルで初優勝し、16-17シーズンには史上初となる4連覇を達成。15-16シーズン、全日本選手権4連覇。20-21シーズンで5回目の優勝を果たす。ソチ五輪、平昌五輪2大会連続で金メダルを獲得。

2022年7月にプロのフィギュアスケーターに転向。

■幅約45cmのスリムボディで着せ替え可能な冷凍冷蔵庫『freemo（フリーモ）』とは

208L冷凍冷蔵庫(JR-SX21BR/BL、JR-SX21T)『freemo』は、幅約45cmのスリムボディながらも、74L収納可能な「ジャイアントフリーザー」を装備した製品です。壁際にピッタリ設置しても90°ドア開閉で中身の出し入れが可能な構造を採用し、置き場所を選ばず自在に設置いただけます。

134L収納可能な冷蔵室には、明るく見やすい「LED庫内灯」や、さっと拭くだけでお手入れがカンタンな「強化ガラストレイ」を装備し、利便性を充実させております。

74Lの「ジャイアントフリーザー」は、小さな食品を収納しやすい「引き出し式トレイ」2個と、500mlペットボトルも収納可能※2な「引き出し式クリアバスケット」1個の3段引き出し式を採用。まとめ買いなどで食材の保存量が多くなっても、状況をひと目で把握し、取り出しやすい設計となっています。

ドア面を彩る「マグネットカバー」は、白と黒を基調にした「モダン」や、アメリカンなステッカーでデコレーションされた「ビンテージ」、淡いグラデーションの「チル」など12種類に今回の3種類を加え、合計15種類となります。

商品の詳しい情報は以下URLからご確認ください。

https://www.haier.com/jp/markets/sx21_project/

※1 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

※2 ペットボトルの形状により収納できない場合があります。

ハイアール ジャパン セールス株式会社について：

ハイアール ジャパン セールス株式会社は、ハイアールグループ(本社：中国山東省青島市)の日本における Haierブランド製品の販売会社として、2002 年に設立。現在は AQUAブランド製品を展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開発を行うハイアールアジア R&D 株式会社と共に、ハイアールグループ日本地域(HP：https://haier.co.jp/)の日本法人です。

日本で展開するHaierブランドは「新しいワクワクで、新しいくらしを。」をブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本中の人々に“驚きと発見”を届けてまいります。

お客さまからの商品に関するお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-865-812

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