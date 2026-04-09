三井物産セキュアディレクション、400以上のランサムウェアグループを 動的に可視化する世界初（※）のWebアプリを無料公開

三井物産セキュアディレクション株式会社

三井物産セキュアディレクション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鈴木大山）のサイバーインテリジェンスグループ（CIG）は、本日、「CIG Ransomware Information Portal」（以下、本Webアプリ）を公開しました。本Webアプリは、ランサムウェアグループの動向や相関関係などの脅威情報を集約・可視化する世界初（※）のWebアプリです。公開時点で、400以上のランサムウェアグループの情報を収録しています。利用登録は不要で、どなたでも無料で利用できます。

（※）2026年4月9日時点、当社調べ。

■ランサムウェアグループの関係性を可視化

近年、国内企業を標的としたランサムウェア攻撃は増加傾向が続いており、被害企業の事業継続に深刻な影響を及ぼしています。こうした脅威に対応するためには、ランサムウェアグループの動向や背後にあるつながりを正確に把握し、迅速かつ的確な対策を講じることが不可欠です。

当社がこれまでPDF版として提供してきた「Ransomware Map」は、ランサムウェアグループ間の関係性や変遷を包括的に整理した資料として、国内外のセキュリティ専門家の皆様から高い評価をいただいてまいりました。

今回、急速に変化する脅威動向に対応し、より迅速な情報更新と直感的な分析へのニーズにお応えするため、新たな情報を多数追加のうえ、Webブラウザ上で操作可能なアプリとして開発・公開しました。

■スクリーンショット（タイムラインレイアウト）

■CIG Ransomware Information Portalの主な特長

1. インタラクティブな操作性

Webブラウザを使用し、Ransomware Mapの直感的な操作を可能にしました。これにより、注目するランサムウェアグループを任意に配置し、他のグループとの関係性を容易に把握できます。

2. 目的に応じた柔軟な分析レイアウト

従来のRansomware Mapで提供していた「タイムライン」レイアウトに加えて、関係性のあるランサムウェアグループごとにまとめて表示する「リンク」、攻撃グループを自由に配置できる「カスタム」の3種類のレイアウトを準備しています。利用者の目的に応じた整理・分析が可能です。

3. 最新の脅威情報を反映

収録するランサムウェアグループの情報は随時追加・更新します。インタラクティブな分析機能により、本Webアプリ上でランサムウェアグループに関する最新情報を統合的に把握できます。

4. ランサムウェアグループの概要と、身代金メモ（ランサムノート）のデータベースを搭載

今回、新たな切り口として、各ランサムウェアグループの概要文と身代金メモ（ランサムノート）のデータベースを作成し、CIG Ransomware Information Portalに統合しました。これにより、各ランサムウェアグループの概要を把握できるほか、身代金メモを任意のキーワードで検索できるようになり、脅威動向の把握に向けた実用的な分析支援ツールとして利用できます。

■動作環境

本Webアプリは、パソコンでの利用を前提としており、画面解像度はフルHD（1920×1080）以上を推奨しています。

■公開URL

https://www.mbsd.jp/cig-ransomware-portal/

■今後の展開

当社は、本Webアプリをランサムウェア脅威インテリジェンスの情報基盤として位置づけ、継続的なデータ更新と機能拡充を通じて、国内外企業のサイバーセキュリティ対策の高度化と、変化し続ける脅威に対する理解・対応力の向上に貢献してまいります。

三井物産セキュアディレクション株式会社について

2004年に三井物産株式会社の100%子会社として発足し、ペネトレーションテスト/TLPT/レッドチーム、Webアプリケーション/ネットワーク脆弱性診断などの各種診断サービス、マルウェア解析、統合ログ監視/Managed XDRサービスなどの高度なセキュリティ技術サービス、コンサルティングサービス、そして、AIセキュリティに関するサービス（AIシステムに対する脆弱性診断、アドバイザリ、研究開発）などを提供し、日本有数の高度セキュリティ技術人材が多数在籍する企業です。詳細は、ウェブサイト（https://www.mbsd.jp/）をご覧ください。

サイバーインテリジェンスグループ（CIG）について

CIGは、三井物産セキュアディレクション（MBSD）でマルウェア解析、ランサムウェアグループの活動実態調査、脅威インテリジェンスの収集・分析を担う専門チームです。独自調査に基づく情報発信のほか、メディアを通じた脅威動向の解説などにも取り組んでいます。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

三井物産セキュアディレクション株式会社

サイバーインテリジェンスグループ（CIG）

https://www.mbsd.jp/contact-list/