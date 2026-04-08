【いわきFC】4/29(水・祝) 岐阜戦を「東日本計算センタープレゼンツマッチ」として開催
株式会社いわきスポーツクラブ
明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第13節
株式会社 東日本計算センター
《いわきFC × いわきアカデミア》
このたび、いわきFCは、4月29日（水・祝）に開催される明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第13節 FC岐阜戦を「東日本計算センタープレゼンツマッチ」として開催いたしますので、お知らせします。
【試合概要】
|日時
2026年4月29日（水・祝）13:03キックオフ
|対戦
明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第13節
いわきFC vs FC岐阜
|会場
ハワイアンズスタジアムいわき（〒972-8311 福島県いわき市常磐水野谷町竜ケ沢308）
|マッチパートナー
株式会社 東日本計算センター
所在地：〒970-8026 福島県いわき市平研町2
電話番号：0246-21-5500
業種：情報通信業、情報サービス業
《いわきFC × いわきアカデミア》
いわきアカデミア推進協議会と連携し、いわきFCホームゲームのマッチパートナー企業をキャリア教育の視点から紹介するプロジェクト「誇れるいわきの、誇れる理由」を実施しています。
本プロジェクトでは、サポーターの皆さまのスポンサー企業への関心を、地域の仕事や企業理解へとつなげるとともに、試合観戦の高揚感をきっかけに、地域で働くことの価値や誇りを次世代へ伝えてまいります。
株式会社東日本計算センターとは（いわきアカデミア公式noteより引用）(https://note.com/iwaki_academia02/n/nc6a0ef7b73e1)
|中継
DAZN、FMいわき（ラジオ）