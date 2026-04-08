【いわきFC】4/29(水・祝) 岐阜戦を「東日本計算センタープレゼンツマッチ」として開催

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、4月29日（水・祝）に開催される明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第13節 FC岐阜戦を「東日本計算センタープレゼンツマッチ」として開催いたしますので、お知らせします。

【試合概要】

|日時

2026年4月29日（水・祝）13:03キックオフ

|対戦

明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第13節

いわきFC vs FC岐阜

|会場

ハワイアンズスタジアムいわき（〒972-8311 福島県いわき市常磐水野谷町竜ケ沢308）

|マッチパートナー

株式会社 東日本計算センター

所在地：〒970-8026 福島県いわき市平研町2

電話番号：0246-21-5500

業種：情報通信業、情報サービス業

《いわきFC × いわきアカデミア》

いわきアカデミア推進協議会と連携し、いわきFCホームゲームのマッチパートナー企業をキャリア教育の視点から紹介するプロジェクト「誇れるいわきの、誇れる理由」を実施しています。

本プロジェクトでは、サポーターの皆さまのスポンサー企業への関心を、地域の仕事や企業理解へとつなげるとともに、試合観戦の高揚感をきっかけに、地域で働くことの価値や誇りを次世代へ伝えてまいります。

株式会社東日本計算センターとは（いわきアカデミア公式noteより引用）(https://note.com/iwaki_academia02/n/nc6a0ef7b73e1)

|中継

DAZN、FMいわき（ラジオ）