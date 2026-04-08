【SMYTHSON】FRUIT CAPSULE - 新作 フルーツカプセルの登場

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開する英国発のステーショナリー、レザーグッズブランド「SMYTHSON（スマイソン）」は、新作のカプセルコレクション「FRUIT CAPSULE (フルーツカプセル)」を発表いたしました。



夏の訪れを祝う、軽やかな遊び心に満ちたフルーツカプセルコレクションをご紹介いたします。

(C)SMYTHSON

ロンドンの自社デザインスタジオによる手描きのイラストを特徴とし、チェルシーサイズのノートやコレスポンデンスカードに、ペアーやレモン、アップルといった魅力的なフルーツモチーフを描いています。



本コレクションは、キャンディピンクやライトオレンジといった陽光を思わせる季節感あふれるカラーに、ブランドを象徴する定番色のナイルブルーを加えた 華やかでありながらも洗練されたカラーパレットで展開します。

Pear Chelsea Notebook \29,700Lemon Chelsea Notebook \29,700Apple Chelsea Notebook \29,700

Pear Motif Correspondence Cards \7,700Lemon Motif Correspondence Cards \7,700Apple Motif Correspondence Cards \7,700

[ 取り扱い店舗 ・オンライン]

スマイソン店舗

https://www.smythson.jp/stores

・伊勢丹新宿店 メンズ館

・銀座三越

・日本橋三越本店

スマイソン公式オンラインストア

https://www.smythson.jp/

【ABOUT SMYTHSON】

1887年にイギリス・ロンドンのボンド・ストリートにて創業された上質なステーショナリー＆レザーグッズブランド。王室御用達の称号を持ち、その卓越した技術と高い品質でイギリス王室をはじめとする世界中の著名人に愛されてきました。シンプルかつエレガントなデザインが特徴で、そのタイムレスなスタイルはクラシックでありながら現代のライフスタイルにも調和し、長年親しまれています。

すべてのアイテムは細部まで丁寧に仕上げられ、耐久性と美しさを兼ね備えています。そのクラフトマンシップと質の高い素材に対するこだわりは現在も変わらず、伝統と革新を兼ね備えた製品を提供し続けています。

また、イニシャルやモチーフの刻印を施すことで、パーソナライズされたアイテムは 製品をより個性的で特別なものに仕上げます。

[SMYTHSON日本公式アカウント]

Website: https://www.smythson.jp/

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