朝日新聞出版は日本最大級の創作コンテスト「創作大賞2026」に参加します。

株式会社朝日新聞出版

朝日新聞出版は、noteとTALES（テイルズ）共催の日本最大級の創作コンテスト「創作大賞2026」への参加を決定しました。2026年4月8日（水）より作品の募集を開始し、「エッセイ部門」「恋愛小説部門」「お仕事小説部門」「マンガ部門」「コミックエッセイ部門」「ビジネス部門」の選考に携わります。

▼特設サイト

https://note.com/creative-award

本コンテストは、これまで累計173,387作品の応募が寄せられ、32作品の書籍化や映像・舞台化、連載が実現しています。5回目となる今回は、34のメディアが参加し、新しい書き手の発掘と商業展開を目指します。

プロ・アマチュアを問わず参加できるほか、過去に別のコンテストで投稿した作品も応募が可能です。皆さんからの応募を、心よりお待ちしております。

朝日新聞出版からのメッセージ

創作大賞の選考に参加するのは４年目となりました。

これまで朝日新聞出版賞を授賞した、せやま南天さんの『クリームイエローの海と春キャベツのある家』（お仕事小説部門）や、青山ヱリさんの『あなたの四月を知らないから』（恋愛小説部門、応募時タイトル「大阪城は五センチ」）、入選で推薦した月岡ツキさん「祖母の歌集」（書籍化タイトル『傷つきながら泳いでく』：2024年エッセイ部門）、秋田柴子さん「栗と牡丹」（書籍化タイトル『栗は月色、こがね色 和菓子処長月堂』：2025年お仕事小説部門）を書籍化してきました。昨年、朝日新聞出版賞を授賞した、OLのミカ。さんの「約4年間の超節約生活で"星野リゾート全制覇"に300万使ったOLの極論。」 は単行本が6月19日に発売予定です。

文芸書、コミック、ビジネス書ともに、多様な出版物を発行しています。選考にも、男女さまざまな価値観を持った編集部員が10名以上携わります。創作大賞を通じて、新たな才能を持った方に、ぜひお会いしたいと思っています。

求める作品像については、ぜひこちらをお読みください。

https://webtripper.jp/n/n212b2ee3fc92

書籍化作品一覧

■せやま南天さん『クリームイエローの海と春キャベツのある家』

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4022519770/

■青山ヱリさん『あなたの四月を知らないから』

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4022520523/

■月岡ツキさん『傷つきながら泳いでく』

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4022521163/

■秋田柴子さん『栗は月色、こがね色 和菓子処長月堂』

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4022652381/

■OLのミカ。さん『超節約生活で星野リゾート全制覇に400万使ったOLの極論』

※2026年6月19日発売予定

https://www.amazon.co.jp/dp/4022521414

創作大賞2026の概要 スケジュール

スケジュール

● 応募受付期間：4月8日（水）11:00 ～ 7月8日（水）23:59

● 読者応援期間：4月8日（水）11:00 ～ 7月31日（金）23:59

● 中間発表：9月上旬

● 最終結果発表・授賞式：11月上旬

参加メディア（五十音順）

募集部門

以下募集部門のうち、「エッセイ部門」「恋愛小説部門」「お仕事小説部門」「マンガ部門」「コミックエッセイ部門」「ビジネス部門」の選考に携わります。

応募方法や投稿方法の規定は、部門ごとに異なります。詳細は、以下の特設サイトをご覧ください。

https://note.com/creative-award

賞・賞金

1. 大賞（各メディアにつき若干名）

正賞：記念品、副賞：賞金10万円

受賞作品には選出したメディアの担当者がつき、媒体への掲載や書籍化、連載化、映像化に向けた話し合いを行います。

2. note賞（若干名）

正賞：記念品、副賞：賞金10万円

「#オールカテゴリ部門」に応募された作品の中から、note運営事務局が選出します。

3. 入選（若干名）

正賞：記念品、副賞：賞金1万円

4. 読者賞（若干名）

正賞：記念品、副賞：賞金1万円

5. レビュアー賞（若干名）

賞金：1万円

「#創作大賞感想」のハッシュタグをつけてnoteまたはXに投稿した方の中から選出します。

詳細は、特設サイト（https://note.com/creative-award）をご覧ください。