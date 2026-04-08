広告費・LP制作費・クリエイティブ費用すべて「手出しゼロ」!成果報酬で広告運用を開始できる「CHOKUDORI ASP」大幅バージョンアップのお知らせ

合同会社lepont

合同会社lepont（代表：近藤立基、所在地：東京都港区南青山）は、完全成果報酬型アフィリエイトサービスプロバイダー（ASP）「CHOKUDORI」の提供を開始しました。

本サービスは、広告費用・LP制作費・クリエイティブ制作費など、従来の広告運用に伴うあらゆる先行投資を不要とし、成果が発生したときにのみ費用が発生するという画期的なビジネスモデルを実現します。

無駄な広告費を排除し、売上に直結するマーケティング投資を追求する企業・個人事業主に向けたソリューションです。

■ サービス開始の背景と解決する課題

デジタル広告市場では「多額の広告費を支出しているにもかかわらず、成果につながらない」という課題が多くの企業で深刻化しています。

Meta・TikTok・X（旧Twitter）等のSNS広告やリスティング広告は成果に関わらず費用が発生するため、特に中小規模の事業者にとっては大きなリスクとなっています。

また、インフルエンサーへの依頼も従来は固定報酬型が一般的で、効果の不確実性が課題でした。

● 広告費を支払っても成果が出ず、無駄なコストが増加している

● LP・バナーなどのクリエイティブ制作にも高額な初期費用がかかる

● インフルエンサーへの固定報酬型依頼では、ROIの担保が難しい

CHOKUDORI ASPはこれらの課題を根本から解決。

申し込み・問い合わせ等の「成果」が発生したときにのみ費用が発生する仕組みにより、先行コストゼロで広告運用をスタートできます。

■ CHOKUDORI ASPの主な特徴・強み

【特徴１】手出しゼロで始められる完全成果報酬型広告運用

META・TikTok・X・Threadsなど主要SNS広告の運用から、リスティング広告、インフルエンサーキャスティング、SEO記事制作、コミュニティ運営まで、すべて成果報酬型で対応。

課金タイミングは「成果（申し込み・問い合わせ）が発生したときのみ」で、見られるだけでは費用が発生しません。

CPA（顧客獲得単価）も事前に設定できるため、予算管理も明確です。

【特徴２】LP制作・ミニアプリ制作も成果報酬型で選択可能

広告運用に不可欠なランディングページ（LP）制作も、成果報酬型（成果報酬額の10%）または固定型（1納品20万円）から選択可能。

集客最大化のためのミニアプリ・サイト制作も成果報酬型（1件リスト獲得あたり15,000円）または固定型（30万円/件）に対応しています。

【特徴３】直クライアント×完全審査制メディアによる高品質な構造

従来のASPは「事業主→代理店A→代理店B→メディア」と複数の中間業者が介在し、コミュニケーションが複雑化する構造でした。

CHOKUDORI ASPは「事業主→CHOKUDORI→メディア」のシンプルな直接構造を採用。

直クライアント案件のみを扱うため、訴求方法などの細かいレギュレーションに迅速に対応できます。

案件を紹介するメディアは完全審査制で選定し、登録後も3ヶ月更新で契約延長の審査を実施。業界最多水準のメディア種類（SNS広告・インフルエンサー・記事制作・コミュニティ運営・ポイントサイト等）を網羅しています。

詳細を見る :https://chokudori.com/