【YouTube支援】再生数の″壁″を突破する。株式会社pamxy、累計250万人の知見を凝縮した『YouTube運用・改善サイクル攻略パック』を無料公開

株式会社pamxy

SNSマーケティング支援を展開する株式会社pamxy（本社：東京都港区、代表取締役：西江 健司）は、企業のYouTube運用における「伸び悩み」を根本から解決し、チャンネル成長を加速させるための実戦ツール3部作『YouTube運用・改善サイクル攻略パック』を本日一挙公開いたしました。

本パッケージは、累計登録者250万人超の運用実績に基づき、伸びない原因を特定する「8つのチェックリスト」、再生されるネタを作る「企画フレームワーク」、そして検索上位を狙う「VSEO対策」を体系化したものです。

単なるノウハウ提供に留まらず、現場で即活用できる「診断」と「改善」のサイクルを提示することで、企業のYouTube活用を確実なビジネス成果へと導きます。

◼︎公開の背景：良質なコンテンツが「届かない」時代を勝ち抜くために

現在、多くの企業がYouTube活用に挑戦していますが、「有益な動画を作っているはずなのに再生されない」「分析の仕方がわからない」といった悩みが、運用の継続を阻む大きな壁となっています。

YouTubeで成果を出すには、単に動画を作るだけでなく、自社のボトルネックを正しく「診断」し、視聴者ニーズに基づいた「企画」を立て、検索アルゴリズムに最適化した「VSEO対策」を施すという一連のサイクルが不可欠です。

弊社には「何が悪いのか自分では分からない」という相談が数多く寄せられています。こうした現場の課題を解決し、YouTubeをビジネスの強力な武器に変えるための「実戦的な道具箱」として、本パックを制作いたしました。

【無料提供：YouTube運用・改善サイクル攻略パック】

https://drive.google.com/drive/folders/1YBlAT6wgtVseoUw4oBcWXodYYJUe_-s2?usp=drive_link

◼︎公開資料：『YouTube運用・改善サイクル攻略パック』のポイント

◼︎ 関連する詳細解説記事（自社メディア「MarkeDriven」）

- 【診断】YouTubeが伸びない原因を特定する「8つのチェックリスト」内容： コンセプト、サムネイル、動画構成、分析体制など、成長を阻む要因を8項目で自己診断。活用法： 「影響度」と「改善難易度」をまとめたマトリクスにより、優先的に取り組むべきアクションを明確にします。- 【企画】再生されるネタ探しのコツ ＆ 企画書作成フレームワーク内容： トレンド性・網羅性・独自性の「3要素」に基づいた、ネタ切れを防ぐリサーチ術を公開。活用法： ターゲット・ペルソナから誘導方法まで、プロが使用する「企画書の基本15項目」を網羅しています。- 【露出】2026年最新版：YouTube再生数を伸ばす「VSEO対策チェックリスト」内容： タイトルの最適化、タイムスタンプ活用、字幕・翻訳設定など、検索上位表示を狙うための12項目を解説。活用法：「良いコンテンツ」を適切な潜在視聴者に届けるための、最新アルゴリズムに基づいた露出最大化手法を伝授します。

資料のベースとなった以下の専門記事を併読いただくことで、YouTube運用の「再生数を伸ばす仕組み」から「具体的な企画術」「パートナー選定」までをより深く理解いただけます。

- 【2026年最新】YouTubeのアルゴリズムを徹底解説｜仕組みと重要指標https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/youtube-algorithm/- YouTube SEO（VSEO）対策の完全ガイド｜検索上位に表示させる12のコツhttps://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/youtube-seo/- 【プロが直伝】YouTubeのネタ探しのコツと企画書作成のフレームワークhttps://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/youtube-idea-search/- YouTube運用代行会社おすすめ10選｜選定ポイントと費用相場も紹介https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/operation-company10/

◼︎pamxyでは一気通貫のYouTube支援を提供

pamxyでは、企業の目的や課題に合わせたYouTube運用支援を提供しています。

コンサルティング・動画制作・投稿管理・分析改善までを一気通貫のワンストップで対応し、成果につながるチャンネル運営を支援します。

- 自社運用だけでは成果に限界を感じている- 投稿はしているが、その後のデータ分析やPDCAが回らない- 「バズ」だけでなく、継続的に売上を生む体制を作りたい

そんな企業の方は、ぜひpamxyの支援内容をご確認ください。

YouTube運用代行サービスはこちら :https://service.pamxy.co.jp/marketing/youtube

◼︎株式会社pamxyについて

会社名：株式会社pamxy

代表者：代表取締役CEO 西江健司

本社所在地：東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

設立日：2019年9月27日

事業内容：IP事業、マーケティング事業、コマース事業

公式HP：https://pamxy.co.jp/

本件に関するお問い合わせは下記メールアドレスまでお寄せください。

メールアドレス：marketing@pamxy.co.jp