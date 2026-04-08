不登校オルタナティブスクール「NIJINアカデミー」は、ハイブリッド通学”大阪長居校”を２０２６年５月7日開校します。

株式会社NIJIN

株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）が運営する不登校オルタナティブスクール『NIJINアカデミー』は、2026年5月7日（木）、大阪府大阪市に新拠点『NIJINアカデミー大阪長居校』を開校いたします。

本校は、「農園を教室に」をキーワードに掲げ、農業と食の体験型学習を通して、地域や社会と関わりながら自分の人生をより豊かに生きる力を伸ばします。

■大阪長居校の特徴：農園を舞台にした体験型学習

今回開校する大阪長居校では、オンラインとリアルを組み合わせた“ハイブリッド型学習”を展開します。「学校には戻らない（戻りたくない）が、リアルの場で学びたい」という子どもたちの声に応え、安心して通える居場所づくりを目指します。

大阪長居校の舞台は、「体験農園゛あじわい」というJR長居駅・地下鉄御堂筋線長居駅から徒歩約10分の農園が教室です。有機農法を取り入れ、栽培中は農薬を使用しない農園です。土に触れ、命に触れ、食を通して学ぶ体験を日常に取り入れながら、子どもたちが自分らしく過ごせる環境を整えています。

本校が大切にするのは、「ここに来ると安心できる」「その子らしくいられる」という環境です。

学校復帰のみを目的とするのではなく、子ども自身が未来を選び取る力を育てることを重視しています。

■授業内容：「旬の野菜を育てて収穫、調理、販売までを自分たちで行い農業と食を学ぶ」

⚫︎育てたい野菜を決めよう（野菜を学ぶ・企画する）

季節に合わせて子どもたちで育てる野菜を決め、肥料や種をいつまくのか等の栽培の企画を立てます。

⚫︎畑で作業をしよう（自然と触れ合う・体を動かす）

土をクワで耕し肥料をまく、種や苗を植え付ける、水やり、雑草とり、害虫退治、尊定、収穫など様々な作業を行います。土や葉の匂いや感触、自然の色や音を感じながら体を動かしましょう。

⚫︎野菜を食べよう（食育）

トマトやトウモロコシなど収穫したての野菜を丸かじりしたり、調理して食べます。

とれたてをその場で食べるからこそあじわえる、新鮮な野菜の味や香りを体験します。

⚫︎野菜を販売しよう（生産から販売までを学ぶ・地域交流）

⚫︎畑や田んぼの生き物をを観察してみよう

⚫︎他にも様々な体験を実施予定（田植え・稲刈り・トラクターに乗ってみようなど）

メタバース上での学びと、農業や自然体験といったリアルな活動を掛け合わせることで、子どもたちの自己肯定感と社会性を育む新しい学びの形を実現していきます。

また、地域や人とのつながりの中で学ぶことを大切にし、不登校が“問題”で終わるのではなく、“可能性”へと変わる社会を目指します。土に触れ、命に触れ、自分で考え行動する体験を通して、「生きる力」を育てる。農業というリアルなフィールドから、新しい教育のかたちを発信していきます。

■ある1日の過ごし方（例）

・10:00 ホーム体育（メタバース）

・10:30 クラス会議（今日の作業計画を立てる）

・11:00 作業開始（農作業・調理など）

・12:30 昼食

・13:30 自由進度学習（農作業、自然観察、野菜販売など）

・14:30 片付け・掃除・振り返り

子どもたちは日々の活動の中で、自分の興味関心に沿って学びを選択し、主体的に行動する力を育みます。

■教室長メッセージ/開校への想い

私は『農業を通じて野菜嫌いの人をひとりでも減らしたい」との思いから、農業体験と貸し農園をはじめました。

栄養士の資格を活かし、「農業と食育」をテーマに旬の野菜を育てて収穫、農園で調理して食べる体験を実施しています。子どもたちのなかには「野菜の葉っぱがこんな形をしているなんて知らなかった」、「ニンジンが嫌いだけど、自分で育てたニンジンはおいしかった！」など体験を通して野菜について学び、嫌いな野菜が食べられるようになった子もいます。

農園では「有機栽培（ゆうきさいばい）」という、野菜の栽培中は農薬を使わない農法のため、ミミズやバッタ、トンボ、カエル、イモムシなど様々な生き物を見ることができます。

畑の隣に田んぼがあるため、田植えや稲刈り体験も実施しています。田んぼにも生き物がたくさん住んでいますよ！

土や葉の匂い・感触、野菜の味、自然の色や音を「五感であじわう農園」です。

地域の方々や自然との関わりを通じて、子どもたちが自分の可能性に気づき、時には失敗もしながら、未来につながる”学びの種”を育んでいけるよう寄り添います。

そして保護者や地域の方々と一緒に、その成長を喜び合える教室をつくっていきたいと思います。

■教室概要・入学案内

□教室概要

【名称】NIJINアカデミー大阪長居校

【対 象】小学校1年生～高校３年生

【開校日】週1日（木曜日）

※予定は変更になる可能性もあります。

【場 所】〒558-0001

大阪府大阪市住吉区大領4-2

【開校日】2025年5月7日（木）

【定 員】10名（先着順となります。あらかじめご了承ください。）

【特徴】農園を舞台にした体験型学習

【学費】詳細は公式サイトにてご案内

▶教室HP→https://academy.nijin.co.jp/classroom/academy-osakanagai/

▶教室Instagram→https://www.instagram.com/nijin.academy.osaka

▶NIJINアカデミー公式サイト→https://www.nijin.co.jp/academy

□入学案内

まずは体験会にご参加ください。その中で入学のご案内いたします。

【体験会申し込みフォーム】

オンライン通学の体験説明会こちら→https://www.jicoo.com/t/nijin/e/academy

■NIJINアカデミー

不登校の小中学生は年々増加しており、2024年には過去最多の34万6482人に達しました。子どもが安心して学び、多様な学び方を選べる居場所づくりは、社会全体で取り組むべき大きな課題となっています。

NIJINが設立した不登校オルタナティブスクール「NIJINアカデミー」は、子どもたちが自宅からでも、オンラインを活用して質の高い教育を受けられる”新しい学びの選択肢”として、注目を集めています。

2023年9月の開校以来、累計500名以上が入学し、復学を果たした児童生徒も150名を超えています。不登校児童生徒を抱える自治体との連携も始まり、様々な機関とともに子どもたちの学びを支える取り組みへと広がっています。

さらにメタバース校舎で元気を取り戻した子ども達から「復学ではなく、このままNIJINアカデミーで学び続けたい」という声も寄せられています。現在は、自宅から学べる「オンライン通学」に加え、実際の教室に通いながら学ぶ「リアル教室」と組み合わせた『ハイブリッド通学』を全国で展開し、子どもたちの多様なニーズに応える仕組みを整えています。

2023年9月に開校した不登校小中学生向けのオルタナティブスクールで、全国36以上の都道府県から約500名超が入学している。2024年9月からはリアルでも学べる場を提供しており、現在開校予定も含めて30校。「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的な授業」「子ども主体のプロジェクト」をカリキュラムの柱に、学校に行けないことが劣等感・罪悪感にならず、全ての子どもが希望を持てる未来を創る。学校に代わる学びの選択肢として、希望する生徒の9割以上が在籍校の出席認定を獲得。

※2025年8月現在

▶NIJINアカデミーHP：https://www.nijin.co.jp/academy

株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念

に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

会社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL：https://www.nijin.co.jp/

■お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、下記のメールアドレスよりご連絡ください。

【お問い合わせ】nijin.academy.yokohamaizumi@gmail.com 担当：佐藤 響子