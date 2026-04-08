【焼肉きんぐ】「新大久保フェア」開催記念！4月22日(水)より「きんぐの大抽選会」を実施

株式会社物語コーポレーション

全国で365店舗を展開する『焼肉きんぐ』は、「新大久保フェア」の開催を記念して、2026年4月22日(水)より豪華賞品が当たる「きんぐの大抽選会」を実施いたします。

「きんぐの大抽選会」について

開催期間中のお会計ごとに、アプリ上で付与される券をお持ちの方の中から、抽選で豪華景品が当たります！

■抽選券配布期間

2026年4月22日(水)～2026年7月7日(火)

■抽選券配布対象

『焼肉きんぐ』公式アプリ会員証をご提示いただいたお客様を対象に、お会計金額が税込5,000円ごとに、公式アプリ上にて抽選券を1枚配布いたします。

※会計前に『焼肉きんぐ』公式アプリをダウンロードし、会員登録で参加可能

※例)税込10,000円会計のお客様には抽選券2枚を公式アプリにて配布

■景品内容

１等 国内旅行券5万円分：10名様

２等 辛ラー鍋：10名様

３等 辛ラーメン トゥーンバ(袋・カップ)合計6食セット：50名様

４等 アプリクーポン15％割引：100,000名様

■当選発表日

2026年7月21日(火)

■当選発表方法

ご当選者様には、応募時に使用されたアプリアカウントへプッシュ配信でご連絡いたします。

※ご当選者様へご連絡するプッシュ配信に記載の専用フォームへお客様情報の入力後、申込いただき次第、順次配送をさせていただきます

◼️詳細はこちら：

https://www.yakiniku-king.jp/lp/2604_chusenkai/

■注意事項

・期間終了後、キャンペーン事務局にて厳正なる抽選をおこない、当選者を選出させていただきます。

・本キャンペーン内容や賞品は予告なく変更となる場合がございます

・次の場合には当選が無効となるため、ご注意ください

ーー期日までに入力フォーム内に必要項目が入力されなかった場合

ーーその他運営が不適切と判断した場合

※諸事情により日程を変更する可能性があります

『焼肉きんぐ』アプリについて

ダウンロード：

＜App Store＞https://apple.co/2zOjbsK

＜Google Play＞https://bit.ly/2XsY1cu

『焼肉きんぐ』について

テーブルオーダーバイキング形式の焼肉食べ放題専門店です。タッチパネルを使ってご注文いただくと、すべてのお料理をテーブルまでお運びします。通常のバイキングやビュッフェ形式とは違い、お客さまがお食事中に席を立つことなく、ゆっくりとお過ごしいただけます。食べ放題には「58品コース」「きんぐコース」「プレミアムコース」の3つのコースをご用意しております。幼児、小学生、シニア(60歳以上の方)の方へのお得な割引サービスもあり、ファミリーを中心に幅広い層のお客さまに選ばれています。「きんぐコース」からご注文いただける「五大名物」には、牛一頭から500g程しか取れない希少部位を使用した「きんぐカルビ」など、お値打ち商品をラインアップしています。他にも、選りすぐりの食材と肉のカット方法やたれなど細部までこだわり、食べ放題業態ではくくれないクオリティを実現しています。どのコースもお肉だけでなく、キムチやサラダなどの逸品料理やお食事メニュー、デザートも食べ放題としてお召し上がりいただけるため、ご家族やご友人同士、お祝いごとなどの幅広いシーンでお楽しみいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.yakiniku-king.jp/shop/)をご覧ください

■焼肉きんぐWEBページ：https://www.yakiniku-king.jp/

■焼肉きんぐ公式X：https://twitter.com/yakiniku_king_

■焼肉きんぐ公式Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku_king_official/

■焼肉きんぐ公式Facebook：https://facebook.com/yakiniku.king.official/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内789店舗(うち直営531店舗、FC258店舗)、海外100店舗(2026年2月28日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/