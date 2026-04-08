株式会社シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範）全国400店舗達成を記念して開催中の「BanBan400店舗祝！キャンペーン」 において、本日2026年4月8日（水）より第二弾施策を開始いたしました。 4/1に開始したキャンペーン内容に加え、「室料3時間400円」でのご利用ができるようになりました。

■「室料3時間400円」開始

内容 ：平日 2名以上限定、3時間 室料400円（税込） 実施期間 ：2026年4月8日（水）～4月22日（水） 時間帯別キャンペーン内容 20時までの入店 ：ソフトドリンクバー付（ソフトドリンクバー未設置店舗はソフトドリンク1杯付） 20時以降の入店 ：ワンドリンク注文またはソフトドリンクバー注文またはプレミアム飲み放題注文が条件となります

■第一弾キャンペーンも継続中

4/1より実施中している以下の特別価格も継続しています。あわせてご利用いただけます。 ① 対象フード 400円 対象メニューを400円（税込）でご提供いたします。 ② アルコール1時間飲み放題 400円 アルコール飲み放題 プレミアムコースを400円（税込）でご提供いたします。

■SNSキャンペーン第三弾

期間：2026年4月8日（水）～4月14日（火） 内容：公式Xフォロー＆リポスト 賞品：抽選で40名様にAmazonギフトカード4,000円分 ※詳しくはこちらのページをご覧ください。 https://campaign.karaoke-shin.jp/2604-1/400cp 様々なお得な利用料金となっている4/8以降の「カラオケBanBan」、「わくわくグループ」をぜひこの機会にご利用ください。

－報道関係からのお問合せ先－

株式会社 シン・コーポレーション 担当：松本 取材/撮影のお申し込み： https://karaoke-shin.jp/inquirySend/press.html TEL：03-6264-6149 / FAX：03-6263-9272 e-mail: press@karaoke-shin.com 公式サイト: https://karaoke-shin.jp/ ※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です