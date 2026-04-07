バッテリーの火災リスクを低減！「充電ロッカー」および「充電保管庫セット」のレンタルを開始

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO：小沼直人、以下アクティオ)は、電動工具などのバッテリーによる火災リスクへの対策と盗難防止を目的とした、アクティオオリジナルの「充電ロッカー」および「充電保管庫セット」のレンタルを2026年4月7日（火）から開始いたします。

近年の建設現場において、電動工具用のリチウムイオンバッテリーは不可欠な存在です。しかし、リチウムイオンバッテリーは熱に弱く、特に気温が上昇する5月から8月にかけては、保管・充電中の発火トラブルが増加する傾向にあります。こうした火災リスクを低減するため、アクティオは安全な充電環境を実現する「充電ロッカー」と「充電保管庫セット」を開発しました。

「充電ロッカー」は、事務所や現場作業所での使用に最適な、消火フィルム内蔵型のセキュリティロッカーです。各部屋に消火フィルムを装備しており、火災発生時には、熱に反応して消火エアロゾルを放出します。消火剤は人体・環境に無害なため、事務所内でも安心して使用可能です。また、全てにダイヤル錠を完備し、電動工具やスマホ、タブレットなどの貴重品を盗難リスクから守ります。

「充電保管庫セット」は、作業現場での使用を想定した、延焼防止に特化したセットで、セキュリティラックと合わせて使用します。防火カバーは1,000℃以上の耐熱性能のシリカクロス素材を採用。万が一発火しても、ラック内に留めて周囲への延焼を防ぎ、被害を最小限に抑えます。電源タップ、火災報知器、消火器スタンドなどがセットになっており、即座に安全な充電ステーションを構築できます。

また、「充電ロッカー」「充電保管庫セット」ともに、過電流ブレーカーおよび漏電ブレーカーを採用しており、万が一漏電しても建物そのものの電源には影響が出ません。

■充電ロッカー

【特長】

１.ロッカー各部屋に「消火フィルム」を内蔵し、初期消火を実現

２.全12部屋にダイヤル錠を完備し盗難を防止

３.電気工事不要。電源タップをコンセントに差し込むだけで即使用可能

４.過電流ブレーカー付きの電源タップを採用。漏電ブレーカーも付属

５.ウレタン素材のキャスター付きで、タイルやカーペットを汚さず楽に移動

【スペック】

※消火フィルムは、初期消火の補助を目的とした製品で、消火を保証するものではありません。

火災が発生した際には速やかに消防署等関係各所に通報してください。

■充電保管庫セット

【特長】

１.防火カバー、電源タップ、火災報知器、消火器スタンド、結束バンドがセットになった充実の内容

２.防火カバーは1,000℃以上の耐熱性能をもつシリカクロス素材を採用

３.各ケーブルは、過電流ブレーカーや漏電ブレーカーの安全機能付き

４.火災報知器から火災を知らせるアラートが出るため、周辺作業員への周知、および消火器による

初期消火が可能

【スペック】

※セキュリティラック（L1,100×W800×H1,720mm）の同時注文が必要です。

※本商品のセット内容に消火機能は付いておりません。

※本商品は、バッテリー等の火災発生の可能性を完全に排除するものではなく、火災発生での延焼防止を目的とした商品です。

アクティオは今後も「レンサルティング」のノウハウを活かし、安全性の向上に貢献する商品やサービスの提供を行ってまいります。

■本商品に関するお問い合わせ先

株式会社アクティオ 建築保安事業部

TEL: 03-6666-2548