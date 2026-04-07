富良野市、ワーケーション助成金の受付を開始。市外の社員やフリーランスを対象に多様な支援を提供します。

北海道 富良野市

北海道富良野市(所在地：富良野市弥生町１番１号 市長 北 猛俊)は、令和８年度のワーケーション助成金制度「ワーケーション展開費用助成金」の受付を４月１日から開始しました。市外の社員やフリーランスが同市内でワーケーションを行う際に、旅費等の一部を助成します。実施期間は2027年3月末までとしていますが、予算に達すると終了となります。

「ワーケーション展開費用助成金」詳細

URL：https://furano-workation.com/joseikin-2026/

Cafe Lounge "EVELSA"（カフェラウンジ エベルサ）でのリモートワーク

■背景

富良野市は関係人口創出を目的に、市外の社員やフリーランスなどのワーケーションの受入を進め、令和３年度からは宿泊費やレンタカー利用料への助成を開始、令和6年度は助成内容を大幅に見直し、市内消費額効果や地域住民や事業者との「関わりしろ」を増やす機会を創出してきました。令和８年度はさらなる副次効果に繋がる制度に拡充し、関係人口から「第２のふるさとづくり」「ローカルビジネス」「移住・二地域居住」に資する取組に向けて推進を図ります。

地域プログラム「環境教育事業」（NPO法人 富良野自然塾）

■事業概要・助成額

(1) 子育て世代向けワーケーション・移住体験支援【親子向け】

将来的に地方移住や二拠点居住等を考える子育て世代の家族が、賃貸住宅や宿泊施設に２週間以上、ワーケーション滞在した場合の家賃（宿泊費)レンタカー代、保育料（1名分）、体験教育費（1名分）の一部を助成。

■家賃等：14 泊以上は５万円を上限に２／３以内、21 泊以上は10 万円を上限に２／３以内、31 泊

以上は 15 万円を上限に２／３以内。

■レンタカー：14 日以上は３万円を上限に１／２以内、21 日以上は５万円を上限に１／２以内、31 日以上は７万円を上限に１／２以内。

■保育料：2,500円/1日を上限に1/2以内（最大30日間まで）。

■体験教育費（親がリモートワークなどの勤務中に小学生を対象に平日4日以上連続したプログラム参加に限る）：5万円を上限に1/3以内。

※お子さんの幼稚園等への短期入園をサポート

URL：https://furano-workation.com/oyako-workation-tanki-nyuen-2026/

※親子ワーケーションガイド

URL：https://furano-workation.com/wp-content/themes/workation-furano/img/family-workation-guide.pdf

(2) 転職なき移住者向けワーケーション・移住体験支援【社員・フリーランス向け】

将来的に地方へ転職なき移住や二拠点居住等を考える20代～50代の社員等が、賃貸住宅や宿泊施設に2週間以上、ワーケーション滞在した場合の家賃（宿泊費）およびレンタカー代の一部を助成。

■家賃等：14 泊以上は５万円を上限に２／３以内、21泊以上は10 万円を上限に２／３以内、31泊以上は 15万円を上限に２／３以内。

■レンタカー：14日以上は３万円を上限に１／２以内、21日以上は５万円を上限に１／２以内、31日以上は７万円を上限に１／２以内

(3) 半農半Xワーケーション体験支援【社員・フリーランス向け】

市内で農作業体験として従事しながら、自らの仕事も行う「半農半X」のワーケーションを実施した場

合、旅費の一部を定額助成。

【新規就農・雇用就農向け】

5月~6月の期間に1日あたり4時間（午前中）の農作業を連続して4日間体験した場合、2万円の旅費を支給、7日間まで延長可能とし、1日あたり5千円の旅費を加算、原則４５歳未満

【農業体験向け】

7月~9月の期間に1日あたり4時間（午前中）の農作業を連続して3日間体験した場合、15千円の旅費を支給、5日間まで延長可能とし、1日あたり5千円の旅費を加算、原則６０歳未満

※半農半Xワーケーション体験支援の詳細（富良野市農業担い手育成機構のサイト）

URL： https://furano-workation.com/hannouhanx2026/

(4) サテライトオフィス進出検討視察支援【企業等向け】

企業等が本市の地域課題解決や人材活用、地域資源を生かした新規事業の創出、ローカルベンチャーなど、サテライトオフィスの設置を検討するためにワーケーションも兼ねて視察した場合、旅費の一部を定額助成。

■1名あたり道外3万円、道内2万円の定額助成、１回の視察につき、助成の対象となる視察者数は１社あたり４人まで助成、2泊以上の滞在要件

(5) 人材育成・チーム合宿ワーケーション実施支援【企業等向け】

企業等が社員等の人材育成やチームビルディングなどを目的としたワーケーションを実施する際に要した旅費の一部を定額助成。

■1名あたり道外3万円、道内2万円の定額助成、1回5名以上10名分まで助成、4泊以上の滞在要件

(6) ワーケーション実施支援【社員・フリーランス向け】

社員等がワーケーションを実施する際に要した旅費の一部を定額助成。

【通常型】

４泊以上滞在した場合、１名あたり道外２万円、道内１万２千円の定額助成、4泊以上の滞在要件、GW・7月～9月は助成対象外期間

【担い手活動参画型】

４泊以上滞在し、地域イベント等のボランティア活動に参画した場合、１名あたり道外４万円、道内２万円の定額助成

(7) 移住・ワーケーション体験ツアー参加支援【社員・フリーランス向け】

市や地域おこし協力隊が運営する企画募集型の移住（二地域居住）・ワーケーション体験ツアーに参加した場合、旅費の一部を定額助成

■宿泊施設に滞在した場合、道外の夫婦・パートナー帯同は３万円、個人は２万円の旅費を支給、道内の夫婦・パートナー帯同は２万円、個人は１万円の旅費を支給

令和8年度 ワーケーション展開費用助成金 概要

地域プログラム「事業者ヒアリング・事業課題共有型ワーケーション」

■助成要件等

助成要件は各事業によって異なりますが、一定の期間、富良野市内に滞在し、実施期間中は支出費用を記録するなど消費額調査への協力、情報交換・交流会等への参加、SNSによる情報発信、終了後に体験記の提出などがあります。また、人数や回数の制限等もあります。

助成を受けるためには、富良野市の担当職員からオンラインによる説明を受けた上で、実施する2週間前までに「展開申込書」を提出するなどの事務手続きがあります。

詳しくは、富良野市のワーケーション公式サイトから助成金交付要綱を確認してください。

※「ワーケーション展開費用助成金」詳細

URL：https://furano-workation.com/joseikin-2026/

■関連サイト

公式サイト「ワーケーションフラノ」詳細URL： https://furano-workation.com/

地域プログラム「農業体験・半農半Xワーケーション」

親子ワーケーション「家族で過ごす大切な時間」

親子ワーケーション「カフェでリモートワーク」

親子ワーケーション「北海へそ祭り・子どもへそ踊り大会」

親子ワーケーション「姉妹の絆・富良野の思い出」

地域プログラム「コミュニケーション力向上ワークショップ」

地域アクティビティ「スキー・スノーボード（富良野スキー場）」

富良野地方の夏を彩る「ラベンダー」

■富良野市概要

所在地： 〒076-8555 北海道富良野市弥生町１番１号

市 長： 北 猛俊（きた たけとし）

URL： https://www.city.furano.hokkaido.jp/