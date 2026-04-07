4月28日（火）12時「辞めたい」と言われる前に手を打つ。採用難時代の新常識「人材定着の仕組み化」セミナーをオンラインにて開催

株式会社ブレイン・ラボ

人材紹介・派遣業界向けシステム開発を行う株式会社ブレイン・ラボ（本社：東京都港区）は、2026年4月28日（火）、人材派遣会社および自社採用を行う企業を対象とした無料オンラインセミナー「『辞めたい』と言われる前に手を打つ、人材定着率向上の仕組み化セミナー」を開催いたします。採用コストが高騰し「獲得」が困難を極める今、現場の勘や経験に頼らない「離職予兆の可視化」と「フォローの標準化」による、顧客生涯価値の最大化についての具体策を解説します。

▼開催の背景▼

お申し込みはこちら :https://pages.matchingood.co.jp/260428.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260407

現在、あらゆる業界で「採用難」が深刻化しており、1人あたりの採用単価は上昇の一途をたどっています。しかし、多大なコストを投じて獲得した人材が、入社・稼働から数ヶ月で離職してしまう「早期離職」の問題が、多くの企業の利益を圧迫しています。

特に現場では、「担当者が多忙でフォローが後手に回る」「退職を切り出されるまで不満に気づけない」といった、属人的なマネジメントの限界が浮き彫りになっています。本セミナーでは、これらの課題を「現場の責任」にせず、組織的な「仕組み」で解決するための手法を提示します。

▼セミナーで公開する「人材定着・4つのステップ」▼

本セミナーでは、感覚に頼った対応を卒業し、定着率を数値で改善するための具体的なアクションを4つのステップで公開します。

▼セミナー概要▼

- 【現状分析】採用単価高騰の正体：なぜ今、「定着」への投資が最大の利益改善になるのか。- 【理論】離職理由は体系化できる：人間関係やギャップなど、離職の引き金となる要素を論理的に整理。- 【アクション】本音の回収とフォローの標準化：心理変化に合わせた「適切なタイミング」と「声掛け」の技術。- 【未来像】環境改善のサイクル構築：現場の生の声を、組織改善へと繋げる仕組みの作り方。お申し込みはこちら :https://pages.matchingood.co.jp/260428.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260407

タイトル：「辞めたい」と言われる前に手を打つ、人材定着率向上の仕組み化セミナー

～属人的なマネジメントスキルに依存しない、早期離職を防ぐための“本音回収”とフォロー術～

セミナー日時：2026年4月28日（火） 12:00～12:30

形式： オンライン配信（Zoom等）

参加費： 無料（事前登録制）

対象： 人材派遣会社の経営者・営業責任者、企業の採用担当・現場マネージャー

お申込みURL：https://pages.matchingood.co.jp/260428.html(https://pages.matchingood.co.jp/260428.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260407)

▼「マイリク」について▼

「誰もが自分らしく輝ける仕事と出会える世界」の実現を目指して開発された「マイリク」。ブレイン・ラボにおける20年以上の人材ビジネス支援経験を活かし、企業経営の要である人材の採用、育成、定着支援と、個人の長期的キャリアを両面で支援するために、新規事業として誕生しました。

「マイリク」は、求職者・転職希望者の集客支援に加え、個別最適なコミュニケーションを実現し、休眠求職者の掘り起こしにも寄与するツールです。また、これまでに、大手国内自動車メーカーの工場において、「マイリク」を活用した離職防止・定着支援のコンサルティングを提供し、実績を積んできました。

求職者・転職希望者へのアプローチと、従業員の定着支援による離職の未然防止までをワンストップで実現する以下機能を搭載しています。

・求職者・転職希望者の応募意欲モニタリングし、独自アルゴリズムにより応募意欲をスコア化

・求職者・転職希望者の属性に合わせて求人のセグメント配信

・スコアリング結果や属性情報をもとに、一人ひとりに合わせたタイミングと内容で情報提供を行い、

応募行動を促進しアプローチを行うステップ配信

・従業員に対しパルスサーベイ・従業員満足度調査・eNPS調査の３種類のアンケートを実施

・退職傾向データを活用し、従業員の動向をモニタリング

・離職予兆をスコアリング分析し、早期対策による離職防止と定着率向上を実現

［マイリク サービスサイト］ https://myric.jp/ma/haken(https://myric.jp/ma/haken?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260407)

■株式会社ブレイン・ラボについて

人材紹介/派遣業界にて売上トップクラスの基幹系システムを自社開発・提供しています。人材大手企業から中小に至るまで1,800社以上に導入されている人材派遣・紹介向けクラウド型業務システム「CAREER PLUS」「MatchinGood」、人材の採用から定着までを支援するツール「マイリク」をサービスとして提供しています。

■株式会社ブレイン・ラボ 会社概要

［社名］ 株式会社ブレイン・ラボ（Brain Lab,Inc.）

［本社所在地］ 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F

［設立年月日］ 2002年11月

［代表者］ 代表取締役社長 中江典博

［事業内容］ 人材紹介・人材派遣業務における、コンサルティングサポート

人材紹介・派遣会社向け業務管理システムの開発・販売

［コーポレートサイト］ https://www.brainlab.co.jp(https://www.brainlab.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260407)

［マイリク サービスサイト］ https://myric.jp/ma/haken/(https://myric.jp/ma/haken/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260407)

プレスリリースの内容に関するお問い合わせ(https://www.brainlab.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=myr_pr_260407)