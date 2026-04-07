オフィス通販の「Forestway」が「いつでも送料0円」となる新たな会員サービスを開始

フォーレスト株式会社

エディオングループのフォーレスト株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：尾島 康之）が運営する通販サイト「Forestway（フォレストウェイ）」は、2026年4月1日より、最上位の会員ランクとなる「ロイヤル会員」を新設いたしました。 年間購入額70万円（税抜）以上の利用者を対象に、「送料当社負担」や「ポイント最大5.0％還元」など、利便性を高める4つの特典を提供いたします。

「買えば買うほどお得」を形に。Forestwayの新しい会員ランク制度。

■ 「ロイヤル会員」の4大特典

年間累計購入金額が70万円（税抜）以上の利用者を対象に、以下の特典を適用いたします。

いつでも送料当社負担1. いつでも送料当社負担

ご注文金額にかかわらず、Forestwayが送料を負担いたします 。少量の注文でも配送コストを気にせず、必要なタイミングでご利用いただけます 。

※離島送料、名刺送料、運送便変更料、直送品等のお届けにかかる別途費用は対象外となります。

最大5.0％のポイント還元2. ポイント還元率が最大5.0％

WEB注文における「合せ買い商品」のポイント還元率を最大5.0％まで引き上げます 。

厳選アイテムがシークレットSALE3. ロイヤル会員限定セールの開催

ロイヤル会員のみが参加可能な特別セールの開催を予定しています。

返品手数料0円で安心4. 返品手数料0円

商品の返品にかかる手数料（通常1箱700円）を無料といたします。

※既存の会員ランク「プレミアム会員（ブロンズ・シルバー・ゴールド会員）」と同様の特典となります。

■ ロイヤル会員の適用について

利用状況に応じ、最短翌月から会員ランクアップが可能です 。

・適用条件 ： 1年間の累計購入金額が70万円（税抜）以上

・集計期間 ： 4月1日～翌年3月31日までの1年間

・ランクアップ： 4月1日以降の累計購入金額により、毎月判定します。

・ランクダウン： 4月1日以降の累計購入金額により、毎年3月31日に判定します。

※ご購入金額は、出荷が完了した商品代金の累計で算出いたします。

▼ロイヤル会員について詳しくはこちら

https://www.forest.co.jp/Forestway/htdocs/12/premium/

■Forestwayについて

Forestwayは、エディオングループのフォーレスト株式会社が運営する、オフィス用品・文具・事務用品から、食品・飲料・日用品・医薬品まで幅広く取り扱うオフィス用品の通販サイトです。独自の物流網を活かしたスピード配送と、企業の購買ニーズに細やかに応えるサービス提供により、多くのオフィスの「はたらく」を支えています。

Forestway（フォレストウェイ）サイト： https://www.forest.co.jp/