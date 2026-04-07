【NFT漫画プロジェクト 第９弾】漫画家 あばちょ が描く青春演劇ストーリー『はじめは「あ」から。』の出版支援募集を4月14日（火）より開始・先行して特設サイト＆試し読みページを本日公開

株式会社CAICA DIGITAL

当社の子会社で、審査制NFTローンチパッド「INO Fine」を運営する株式会社カイカフィナンシャルホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 伸）は、株式会社実業之日本社 ライツ・事業開発部（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩野 裕一）および株式会社実業之日本デジタル（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩野 裕一）と協業し推進する「NFT漫画プロジェクト」の第９弾において、漫画家・あばちょ氏の作品『はじめは「あ」から。』の出版支援NFTの販売を2026年4月14日（火）より開始することを決定いたしましたので、お知らせいたします。あわせて、本日よりINO Fine特設サイトおよび作品の試し読みページを公開いたしました。

支援募集の概要

ご支援の募集は、審査制NFTローンチパッド「INO Fine」およびクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」の2つのプラットフォームにて行う予定です。

詳細は以下をご覧ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97511/table/345_1_a44c2d15f4cfc236ba5630614b1427dd.jpg?v=202604070951 ]

試し読みページ 公開中(https://zaif-ino.com/media/nftmangapj-9-sample/)

※現在ネーム（下描き）を先行掲載中。フルカラー原稿も順次公開予定

※本プロジェクトではまず電子書籍での出版を先行し、支援達成状況に応じて紙書籍の出版も今後検討してまいります。

2026年4月14日（火）、支援募集スタート。

あばちょさんの 『はじめは「あ」から。』 の出版をぜひ応援してください！！

最新情報はINO Fine公式Xにて随時発信しておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。

INO Fine公式X：INO Fine｜審査制NFTローンチパッド ／ @zaif_ino(https://x.com/zaif_ino)

作品紹介

―これは、何者でもなかった少年が一歩踏み出すはじまりの物語

高校に進学した主人公『市川はじめ』は、中学までは家が遠くて帰宅部しかしていなかったが、高校生になったら『何者か』になれると期待していた。

しかし、実際様々な体験入部をやってみるが、これといった特技も特別と言える能力も開花せずしっくり来なかった。

このままではまた帰宅部かと意気消沈していると、演劇部の部室から声が聞こえてきて…？

やってみるからはじまる演劇ストーリー！

漫画家紹介

信州の山で育った少女、都会へ

長野の信州の山の中で生まれ育つ。演技への情熱を胸に都会へ飛び出し、プロの現場で研究を始める。しかし「世界名作劇場みたいな声」と言われ、時代に合わないと一掃されてしまう。

「ないなら作ればいいじゃない」

演じる場所がないなら、自分で物語をつくろう ― そう決意し、漫画の世界に飛び込む。デビュー作『ケロちゃんは迷子』で漫画家としてのキャリアをスタート。現在は『一丸！サステナブル研究所』を連載中。

演劇協会との約束から生まれた作品 演劇協会への取材の場で交わした「演技が人気になるといいね」という約束。その想いを形にしたのが本作『はじめは「あ」から。』。色々な事情が重なり日の目を見れなかったこの作品を、今度こそ世に届けたい。

あばちょ さんからのメッセージ

『はじめは「あ」から。』は私の必殺技で、たくさんの好きが詰まっています。

色々な事情が重なって日の目を見れておらず、これを機に世の中に発信できたらと思います。皆様のお力をどうかお貸しください！

NFT漫画プロジェクトとは

このプロジェクトは、読者の応援が直接クリエイターの力となり、漫画作品を世に送り出す、新しい出版の形です。

あなたのNFT購入が、この漫画の出版を実現させるための大切な一歩となります。目標が達成されれば、書籍の出版が決定。さらに、編集会議などを通じて作品制作に協力することで、作品が生み出す印税の一部がNFT保有者に還元されます。専門知識や特別なスキルは一切必要ありません。作家と共に、作品を創り上げる興奮を体験しませんか？

▶ NFT漫画プロジェクトの詳細はこちら(https://zaif-ino.com/media/nft-manga/)

▶ 本プロジェクトで出版を目指したい方はこちら(https://zaif-ino.com/media/nft-manga-mangaka/)

INO Fineとは

INO Fineとは、審査制NFTローンチパッド（一次販売所）です。INO Fineが審査することで厳選されたNFTを安心してご購入頂くことが出来ます。さらに、クレジットカード決済対応しているため、暗号資産をお持ちでない方でも簡単にNFTを購入頂くことが可能なサービスです。

その他関連リンク

▶ INO Fine公式サイト(https://zaif-ino.com/)

▶ NFTがカードで届く「NFTカード」サービスページ(https://zaif-ino.com/media/nft-card/)

▶ Web3事業支援サービス「CAICA Web3 For Biz」サービスサイト(https://www.caica.jp/web3/)

▶ 法人様専用お問い合わせフォーム(https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9)

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NFT販売・ビジネス連携をご検討の企業様へ

NFT販売を行いたいプロジェクトオーナー様、企業様を随時募集しております。

企画段階からのご相談も可能です。Web3ビジネスのパートナーとして、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▶ NFT販売・ビジネス連携・その他お問合せフォーム(https://forms.gle/KWzionApiwNeembs5)

会社概要

株式会社カイカフィナンシャルホールディングス

代表取締役 鈴木 伸

東京都港区南青山５丁目11番９号

https://www.caica.jp/cfhd/