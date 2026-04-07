「伝説巨神イデオン」「ガンダムF91」「アリオン」「火垂るの墓」…名作アニメを今年も一挙上映！「第３回 どまんなかアニメ映画祭」を5月に名古屋で開催！チケットを4月8日(水)0時～販売開始！

名古屋テレビ放送株式会社

メ～テレ（名古屋テレビ放送株式会社）は、ミッドランドスクエア シネマとの共催で5月15日(金)～5 月21日(木)の期間、「第3回どまんなかアニメ映画祭」を開催します。

クールジャパンの象徴ともいえる日本のアニメーション。 第３回では、これまで中心としてまいりました1980年代の作品に加え、2000年代に公開された作品にも範囲を広げ、約30年の枠組みから上映作品を選定しております。

今や“レジェンド”と称されるアニメクリエイターたちが、若き日に注いだ情熱とエネルギー。その息吹を、日本のどまんなか・名古屋にて、改めてご体感いただければ幸いです。

第3回となる今回は、「伝説巨神イデオン 接触篇／発動篇」をはじめとした1980年代作品から「映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ! 戦国大合戦」などの2000年代作品まで広げた全8作品を上映します。

5月16日（土）、17日（日）の2日間は安彦良和監督や声優の田中真弓さんをはじめ、各作品の出演者やスタッフをゲストに迎えたトークイベント付きの特別上映も実施！

また、5月16日（土）の夜には豪華ゲストによる「80年代アニメを語りつくす会Ep.1」を開催し、スタッフや役者、ライターそれぞれの視点でその魅力を存分に語りつくします。

上映チケットは４月8日（水）０時（7日24時）～販売を開始します！

天使のたまご 4Kリマスター映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶアッパレ! 戦国大合戦メトロポリス

＜第3回どまんなかアニメ映画祭＞上映概要

●開催期間：2026年5月15日(金)～5 月21日(木)

●会 場：ミッドランドスクエア シネマ（名古屋市中村区 名古屋駅前）

●上映予定作品 ※5 月16 日(土)、5 月17 日(日)はゲストトークイベントを開催！

・「伝説巨神イデオン 接触篇／発動篇」（1982年）

5/16解説:藤津亮太

・「アリオン」（1986年）

5/16ゲスト:安彦良和（原作・監督）、田中真弓（セネカ役）

インタビュアー：石井誠

・「天使のたまご 4Kリマスター」（1985年）

5/16ゲスト: 菅野由弘（音楽監督）

インタビュアー：氷川竜介

・「映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ! 戦国大合戦」（2002年）

5/17ゲスト:ならはしみき（みさえ役）

インタビュアー：石井誠

・「メトロポリス」（2001年）

5/17ゲスト:りんたろう（監督）、丸山正雄（制作プロデューサー）、本多俊之（音楽）

インタビュアー：原口正宏

・「火垂るの墓」（1988年）

5/17ゲスト:瀬山武司（編集）

インタビュアー：叶精二

・「機動戦士ガンダムF91 完全版」（1991年）

5/17ゲスト：冬馬由美（セシリー・フェアチャイルド役）

インタビュアー：氷川竜介

●特別企画

「80年代アニメを語りつくす会 Ep.1」

5/16ゲスト: 氷川竜介、諏訪道彦、植田益朗、佐野浩敏、佐々木るん／司会：石井誠

●通常上映料金：1,800円～2,600円（税込） ※5月15日(金)、18日(月)～21日(木)

●ゲストトークイベント付き特別上映料金：3,800円～4,800円（税込） ※5月16日(土)、17日(日)

●80年代アニメを語りつくす会 Ep.1料金：3,500円（税込） ※5月16日(土)

・特別上映および80年代アニメを語りつくす会は入場者特典付き。

・特別上映料金は作品によって異なります。詳細は公式HPをご確認ください。

・イベント上映、一般上映ともにプレミアムシートは鑑賞料金に加えて追加料金（800円）が必要

となります。

・天候や諸事情により、トークイベントの中止や登壇者などの内容が変更になる場合がございます。

その際のチケットの払い戻しや補償等はできませんのでご了承ください。

●共催：メ～テレ／ミッドランドスクエア シネマ

●後援：愛知県

●企画制作：中日本エージェンシー

●協力：リバブック、アニメビジネスクリエイト、株式会社アニメイト

※その他、詳細は公式HPをご確認ください。

▽公式HP：https://domannakaanime.com/