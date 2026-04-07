【新講座リリース記念！】 NHK英語講座が学べるアプリ「ポケット語学」が【Xフォロー＆リポストキャンペーン】を開催！

株式会社ＮＨＫ出版

「ポケット語学」は、NHK英語講座を1日5分から手軽に学べるように再編集した英語学習アプリです。8つの英語講座を収載し、過去に放送された3,000以上のレッスンが、定額（月額約899円～ ※NHK出版公式サイト経由のクレジットカード決済・年額プランの場合）で学び放題となっています。

このたび「ポケット語学」では、大人気の多読多聴講座「Enjoy Simple English Readers」のリリースを記念して、「新講座リリース記念！ Xフォロー＆リポストキャンペーン」と題し、X（旧Twitter）の公式アカウントにてキャンペーンを実施いたします。「ポケット語学」アカウントをフォローし、対象ポストをリポストした方の中から抽選で合計3名様に、ユーザーの英語学習意欲を応援する豪華賞品をプレゼントします。2026年4月21日（火）23:59までに初回無料体験登録をしていただいた方には、同時開催中の「ポケット語学 春の1か月間無料キャンペーン」が適用され、お得に「ポケット語学」をお試しいただくことができます。

＜キャンペーン概要＞

ポケット語学 公式サイト :https://www.pocket-gogaku.jp

応募期間中に「ポケット語学」アカウント（@pocket_gogaku(https://nhktext.jp/99b1u)）をフォローし、対象ポストをリポストした方の中から抽選で合計３名様に、以下の商品をプレゼントいたします。

【賞品】JTBトラベルギフト 50,000円分 ３名様

＜応募期間＞

2026年4月7日(火)12:00～4月21日(火)23:59分

＜応募方法＞

STEP1 「ポケット語学」アカウント（@pocket_gogaku）をフォロー

STEP2 「ポケット語学」のＸキャンペーン対象ポストをリポスト

＜応募規約＞

https://www.pocket-gogaku.jp/cp

＜当選発表＞

応募締め切り後、厳正な抽選のうえで当選者を決定し、DMにてご連絡いたします。

◆「ポケット語学」とは

公式ホームページ https://www.pocket-gogaku.jp/

「ポケット語学」は、NHK語学テキストを発行する株式会社NHK出版が2020年11月にリリースした、iOS、Android用およびウェブブラウザ版の英語学習アプリです。信頼あるNHK語学講座の内容をベースにした８講座・3,000以上のレッスン（アーカイブス）を利用して、気軽にかつ着実に、質の高い英語力を身につけられるサービスを提供します。コンテンツ配信・アプリ開発を中心に実績がある株式会社Link-U Technologiesが開発協力しています。

◆「ポケット語学」 3つのおすすめポイント

1）NHK英語講座の豊富なアーカイブスをスマホ学習に最適化！ 良質な英語講座を1日5分で手軽に学べる！

「ポケット語学」の魅力は、８つの英語講座を定額で自由に学べること。レッスンは定期的に新しいものが追加されています。圧倒的な人気を誇る「ラジオ英会話」、初級から上級まで段階的に学べるビジネス英語講座、大人の学びなおしにもぴったりの「中学生の基礎英語」講座など、豊富なラインアップをご用意。さらに今春からリスニング力とリーディング力が身につく「Enjoy Simple English Readers」講座が追加され開講しました。

【ラインアップ】

「ラジオ英会話」「ラジオビジネス英語」「入門ビジネス英語」「実践ビジネス英語」「杉田敏の現代ビジネス英語」「中学生の基礎英語 レベル1」「中学生の基礎英語 レベル2」「Enjoy Simple English Readers」

２）英語学習を習慣化しやすい「3ステップ」構成

各講座のレッスンを、１.「英会話文・英文」、２.「解説」、３.「確認テスト」に再編集し、短時間で学べるようにしました。要点をコンパクトにまとめ、理解度を確認できるミニテストをすべてのレッスンにつけることで、手ごたえを実感しながら無理なく学習を継続できる構成にしています。

３）モチベーション管理に役立つ、学習記録ページ

「あなたの学習記録」として、学習連続記録日数（自己ベスト日数）、総学習日数・学習時間が表示されます。 これまでの積み重ねが楽しいビジュアルで可視化され、モチベーション管理に役立ちます。

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●NHK英語講座をアプリでもっと手軽に！ NHK出版アプリ「ポケット語学」春の1か月無料体験キャンペーンを開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001261.000018219.html

〔NHK出版デジタルマガジンで「ポケット語学」活用術をご紹介しています！〕

●独学の達人！ 濱崎潤之輔先生の「ポケット語学」全力活用術【第1回】

https://mag.nhk-book.co.jp/article/59546

◆商品情報

アプリ名：ポケット語学

提供社：株式会社NHK出版

開発協力：株式会社Link-U Technologies

アプリリリース日：2020年11月5日

サービス価格：NHK出版ウェブサイト経由のクレジットカード決済は、月額プラン1,078円（税込）／年額プラン10,780円（税込）。アプリ内決済（Apple Store決済、Google Play Store決済）は、月額プラン1,300円（税込）／年額プラン13,000円（税込）

【公式ホームページ】https://www.pocket-gogaku.jp/