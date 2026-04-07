児童文庫No.1※「四つ子ぐらし」×東京都新小学1年生向け安全学習コラボ スタート！　～新小学1年生向け防犯啓発チラシ・学習ドリル配布開始～

株式会社KADOKAWA

東京都全域の新小学1年生を対象に学校経由で配布される防犯標語「いかのおすし」啓発チラシと、東京都が開催する児童向けの防犯イベントにおいて配布される学習ドリルに、株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）の児童小説レーベル・角川つばさ文庫より刊行の「四つ子ぐらし」が起用されることとなりました。

【くわしくはこちら】

「四つ子ぐらし」と楽しく学ぶ子供の安全対策

～新小学1年生向け啓発チラシと学習ドリルを作成～

https://www.bouhan.metro.tokyo.lg.jp/topics/detail/?id=225

※全国小学生の投票で最強の本を決める『小学生がえらぶ！”こどもの本”総選挙』第4回（2024年発表）、第5回（2026年発表）で児童文庫第1位を獲得。

小学生がえらぶ！“こどもの本”総選挙HP：https://kodomonohon-sousenkyo.jp/

「四つ子ぐらし」シリーズあらすじ

親も親戚もいない、ひとりぼっちの12歳・宮美三風（みやび みふ）。

ある日、生き別れだった四つ子の姉妹がいることが判明。そしてなんと、姉妹四人だけで一軒家で自立の練習をしながら生活することになった！

育ちの違いからすれ違ってしまうこともあるし、四人それぞれに、ひとりぼっちだった時に負った深い心の傷もあるけれど、初めて出会えた『家族』との絆を育んでいく。

「四つ子ぐらし」関連シリーズ累計262万部!! コミックスも発売中

角川つばさ文庫より刊行中の小説「四つ子ぐらし」シリーズは、現在本編が23冊、カラーページを多数収録した『ファンブック』、最新巻まで読んでいなくても楽しめる短編集『四つ子ぐらしSP！』1冊を刊行中の、大人気児童小説シリーズ。

角川コミックス・エースより、小説の挿絵を担当している佐倉おりこの作画によるコミックス版『四つ子ぐらし』1～5巻も発売中（以下続刊）です。

いま、小学生がもっとも読んでいる児童小説です。

■1巻書籍情報：https://yomeruba.com/product/tsubasabunko/yotsugo/321805000517.html

■シリーズページ：https://tsubasabunko.jp/product/yotsugo/

【東京都全域の新小学1年生に配布「いかのおすし」啓発チラシ】

イラストはすべて小説イラストレーター：佐倉おりこさんによる描き下ろし。

都内全域の新小学１年生を対象に、学校経由で配布されます。わかりやすいイラストと説明で、安全教育の啓発を図ります。

【東京都が開催する児童向け防犯イベントで配布「いかのおすし」学習ドリル】

防犯イベントの復習ができる「学習パート」と、学んだ内容を確かめることができる「安全ドリルパート」の二部構成。

「いかのおすし」を通じて、どのように行動すると安全を守ることができるのか、「四つ子ぐらし」のキャラクターといっしょに考え、「安全マスター」を目指す内容です。

啓発チラシ、学習ドリルのPDFを配布！

東京都が提供する防犯活動を支援するポータルサイト『東京都防犯ネットワーク』内「TOKYOこども見守りの輪プロジェクト」ページで、啓発チラシと学習ドリルのPDFデータを公開します。

東京都以外の地域にお住まいの方もダウンロードや印刷などで、安全教育にお役立ていただけます。

■啓発チラシ PDF公開ページ：

https://www.bouhan.metro.tokyo.lg.jp/static/child-safety/mimamori-project/leaflet.pdf

■学習ドリル PDF公開ページ：

https://www.bouhan.metro.tokyo.lg.jp/static/child-safety/mimamori-project/goods-workbook.pdf

小学校中学年以上対象の安全教育でも「四つ子ぐらし」とのコラボを実施中

東京都の防犯活動支援ポータルサイト「東京都防犯ネットワーク」で提供されている「こども安全マップ」でも、「四つ子ぐらし」のコラボレーションを、2025年4月より実施中です。

こども安全マップで使用できるキャラクターイラストのアイコン10種の配信は児童から大変好評で、マップの作り方を学べる、描き下ろしイラスト入りのリーフレットの配布も行っています。

「四つ子ぐらし」描き下ろしイラスト入り「こども安全マップ」リーフレット

■東京都とコラボ実施中！： https://www.bouhan.metro.tokyo.lg.jp/topics/detail/?id=200

■こども安全マップ：https://www.bouhan.metro.tokyo.lg.jp/child-safety/map/

■東京都防犯ネットワークＨＰ：https://www.bouhan.metro.tokyo.lg.jp/

「四つ子ぐらし」シリーズ 大好評発売中の最新巻は、1巻を読んだあとすぐ読める、スペシャルな短編集！

1巻の発売直後から大人気！ 24冊を発売中の「四つ子ぐらし」シリーズの最新巻は、1巻を読んだ直後に楽しく読めるスペシャル版！

シリーズ全巻を読んでいる読者も、途中まで読んでいる読者も、全「四つ子ぐらし」読者が、存分に楽しめる内容となっています。

【『四つ子ぐらしSP！』書誌情報】

角川つばさ文庫

『四つ子ぐらしSP！ 四人が出会った最初の最初』

作：ひのひまり 絵：佐倉おりこ

発売日：2026年3月11日（水）

定価：858 円（本体780円＋税）

サイズ：新書判（天地173mm×左右112mm）

ISBN： 9784046323941

▼詳細はこちら

https://tsubasabunko.jp/product/yotsugo/322509000949.html

ぜひ、お手に取って、『おもしろい＆かわいい』をつめこんだ一冊をお楽しみください！

著者紹介

作：ひのひまり

おとめ座のＯ型。奈良県在住。2018年、「エスパー部へようこそ」で第6回角川つばさ文庫小説賞一般部門、史上初となる特別賞を受賞。「四つ子ぐらし」シリーズでデビュー。

絵：佐倉おりこ

やぎ座のＢ型。キュートでガーリーな作風で人気を博すイラストレーター。ＫＡＤＯＫＡＷＡ児童書ポータルサイト「ヨメルバ」でコミカライズ版「四つ子ぐらし」を連載中。児童書籍、技法書など、ジャンルを問わず幅広く活躍。

角川つばさ文庫とは

「角川つばさ文庫」は、2009年3月に創刊した子どもたちの「読みたい気持ち」を応援する児童文庫シェアNO.1※レーベルです。

KADOKAWAの持つコンテンツや読者を楽しませるノウハウを子どもたちのために駆使し、青春、冒険、ファンタジー、恋愛、学園、SF、ミステリー、ホラーなど幅広いジャンルの作品を刊行しています。レーベル名には、物語の世界を自分の「つばさ」で自由自在に飛び、自分で未来をきりひらいてほしい。本をひらけば、いつでも、どこへでも……そんな願いが込められています。

主な作品に『四つ子ぐらし』『時間割男子』『ぼくらの七日間戦争』『怪盗レッド』シリーズなど。

※出典：児童文庫レーベルトップシェア。公益社団法人 全国出版協会 出版科学研究所調べ（2026年3月）

■角川つばさ文庫公式サイト：https://tsubasabunko.jp/

■角川つばさ文庫公式Ｘ：https://x.com/tsubasabunko

■角川つばさ文庫LINE公式アカウント：https://page.line.me/tsubasabunko

■角川つばさ文庫公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tsubasabunko