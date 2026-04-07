【ハイアット リージェンシー 京都】ホテルで過ごすゴールデンウィーク2026 ― イタリアンランチやテラスBBQなど、多彩な期間限定メニューが登場

ハイアット リージェンシー 京都

ハイアット リージェンシー 京都（所在地：京都市東山区三十三間堂廻り644番地2、総支配人：ティモシー・オドリスコール）ではゴールデンウィーク期間にあわせて、ご家族やお子様連れ、ご友人同士でのご利用におすすめの期間限定メニューを館内各レストラン・バーでご提供いたします。

イタリアンのランチやテラスでのバーベキュー、バーの限定プロモーションなど、多彩なラインアップを取り揃え、観光や美術鑑賞前後のお食事はもちろん、親しい方々とゆったりと過ごすひとときなど、幅広いシーンでご利用いただけます。

また、春の訪れを感じていただける季節限定メニューも引き続きご用意しています。

さらに、ペストリーブティックでは外部イベントへの出店も予定しており、ホテルの味をより多くの方にお楽しみいただけます。

今年のゴールデンウィークはハイアット リージェンシー 京都および京都パンフェスティバルで、特別なひとときをお過ごしください。

■ トラットリア セッテ

前菜からデザートまで、本格イタリアンを気軽にお楽しみいただける人気のランチコース「プランツォ」をゴールデンウィーク仕様でご提供いたします。パスタやピッツァを中心に、オプションメニューまで、お好みに合わせてお選びいただける構成で、ご家族やご友人とのお食事にもおすすめです。

さらに小さなお子様にもお楽しみいただけるよう、人気メニューをワンプレートにまとめたゴールデンウィーク限定のお子様プレートもご用意しています。

Golden Week Pranzo（ゴールデンウィーク プランツォ）

開催場所：トラットリア セッテ（2階）

開催期間：2026年4月29日（水）～5月6日（水）

価格 ：お一人様 4,600円（税金・サービス料込）

＜メニュー内容＞

・前菜盛り合わせ

・メイン（以下より1品お選びください）

スパゲティポモドーロ、

リガトーニボロネーゼ、本日のパスタ

ピッツァ マルゲリータ、

ピッツァ ディアボラ、本日のピッツァ

・本日のデザート

より贅沢にお楽しみいただきたい方に、オプションメニューもございます（追加料金あり）。

・ミネストローネスープ（＋500円）

・国産牛サーロインのタリアータ（＋2,000円）

また小さなお子様にはサラダ、前菜、ミニ マルゲリータ、ミニ フジッリボロネーゼ、ミネストローネスープをピザ皿に盛り合わせた、ワンプレートランチをご用意しています。キッズ用のドリンクと食後のバニラアイスも付いています。

お子様ランチプレート

価格：3,100円（税金・サービス料込）

※小学生以下（12歳以下）のお子様限定

●トラットリア セッテ 公式ウェブサイト

https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/kyoto-hyatt-regency-kyoto/dining/trattoria-sette

ご予約はこちらまで

https://www.tablecheck.com/ja/shops/kyoto-regency-hyatt-trattoriasette/reserve

■ カフェ 33

オールデイダイニング・カフェ 33では、ゴールデンウィーク期間限定で、開放感あふれるテラスBBQをご提供いたします。心地よい風を感じるテラスで、木々の緑を眺めながら、本格バーベキューをお楽しみいただけます。できたてのジューシーな肉料理と彩り豊かな野菜を、存分にお楽しみください。

テラスBBQ

開催場所：カフェ 33 屋外テラス ※テラス席限定（雨天時は店内へご案内いたします）

開催日 ：2026年4月29日（水）～5月10日（日）

開催時間：午後5時30分～午後9時（ラストオーダー 午後8時30分）

価格 ：お一人様 5,500円（フードのみ、税金・サービス料込）

・アルコールドリンク フリーフロー（90分） 2,800円

生ビール、赤・白ワイン

・ソフトドリンク フリーフロー（90分） 1,400円

オレンジジュース、アップルジュース、コーラ、コーラゼロ、ウーロン茶

※写真はイメージです。

＜メニュー内容＞

・スペアリブ

・ジャマイカ風チキン

・ポークタコス

・ソーセージの串焼き

・ブラックアンガス牛サーロインステーキ

その他、サラダ、フレンチフライ、ライス、バニラジェラートなどをご用意しております。

●カフェ 33 公式ウェブサイト

https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/kyoto-hyatt-regency-kyoto/dining/cafe-33

ご予約はこちらまで

https://www.tablecheck.com/shops/kyoto-regency-hyatt-cafe-33/reserve

■ Touzan バー

Touzan バーでは、メキシコの祝祭「シンコ・デ・マヨ」に合わせた期間限定プロモーションを実施いたします。アガベ スピリッツの魅力を楽しめる定番カクテルと、相性の良いメキシカンフードをご用意し、異国の雰囲気を感じていただけます。

開催場所：Touzan バー（ガーデンフロア）

開催日 ：2026年4月25日（土）～5月10日（日）

開催時間：午後5時～午後11時

※Touzan バーではご予約を承っておりません。

＜カクテルメニュー＞

全品 各2,000円（税金・サービス料込）

・マルガリータ

・トミーズ マルガリータ

・メスカリータ

・パロマ

・メスカルパロマ

＜フードメニュー＞

・タコス3種盛り合わせ 2,200円（税金・サービス料込）

・チリコンカン 1,800円（税金・サービス料込）

・ナチョス 1,800円（税金・サービス料込）

ゴールデンウィーク後もお楽しみいただけるメニュー

■ トラットリア セッテ

春の彩りと息吹をひと皿ごとに感じていただける季節限定コースです。旬の食材を取り入れ、素材の旨みと調和を大切に仕上げています。ぜひお楽しみください。

【ディナー限定】スプリングコース

提供期間：2026年4月20日（月）～6月14日（日）

価格 ：10,000円（税金・サービス料込） ※2名様より承ります。

＜コース内容＞

・ブラータ カプレーゼ

・タリオリーニ アル サルモーネ

・タイのロースト 地中海風

・国産牛サーロインのタリアータ

・セッテ ティラミス

●トラットリア セッテ 公式ウェブサイト

https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/kyoto-hyatt-regency-kyoto/dining/trattoria-sette

ご予約はこちらまで

https://www.tablecheck.com/ja/shops/kyoto-regency-hyatt-trattoriasette/reserve

各レストラン・バーでは、ゴールデンウィークから初夏にかけて、季節の魅力を感じていただける各種メニューをご用意しております。ハイアット リージェンシー 京都で、特別なひとときをお過ごしください。

■ 京都パンフェスティバル出店のお知らせ

ハイアット リージェンシー 京都ペストリーブティックは、2026年5月9日（土）・10日（日）に開催される「京都パンフェスティバル」に出店いたします。本イベントはこれまで上賀茂神社で開催されてきた人気イベントで、今年は京都国際会館に会場を移して開催されます。

今年は、毎年人気の「マロン（栗）のクロワッサンダマンド」と新作「抹茶のクロワッサンダマンド」の2種類を各400円（税金込）で販売予定です。多くの方々に気軽にお楽しみいただけるイベントに、ぜひお越しください。なお、商品には数に限りがありますのでお早めにお求めください。

＜イベント概要＞

名称：京都パンフェスティバル in 京都国際会館

日程：2026年5月9日（土）・10日（日）10:00～15:00

※雨天決行（警報・災害時は中止の可能性あり）

会場：国立京都国際会館（京都市左京区）

アクセス：地下鉄烏丸線「国際会館駅」から徒歩5分、

京都市バス・京都バス「国際会館駅前」から徒歩5分

※写真はイメージです。

※内容・メニューなどは変更になる場合がございます。

ハイアット リージェンシー 京都 ホテル概要

所在地： 京都府京都市東山区三十三間堂廻り644番地2

電話番号： 075-541-1234（代表）

最寄り駅： JR京都駅よりタクシーで約10分、京阪電車七条駅より徒歩約7分

階数： 地上5階建て

延べ床面積：27,358.96平方メートル

総客室数： 187室

料飲施設： オールデイダイニング・カフェ 33（サーティースリー）、イタリアン・トラットリア セッテ、

Touzanバー

宴会施設： 大宴会場 1室、中宴会場 2室、小宴会場 6室

スパ： RIRAKUスパ アンド フィットネス

駐車場： 70台収容

ＵＲＬ： http://kyoto.regency.hyatt.jp

Instagram： https://www.instagram.com/hyattregencykyoto

facebook： https://www.facebook.com/HyattRegencyKyoto

本リリース中の「ハイアット」とは、ハイアットホテルズ コーポレーションおよび（または）その関連会社を指す用語として使用されています。

ハイアット リージェンシー 京都について

ハイアット リージェンシー 京都は、古の自然・歴史を今に伝える緑豊かな東山七条の一角に位置し、京都国立博物館、三十三間堂などの名所史跡に囲まれています。ホテルのデザインはスーパーポテト杉本貴志氏の総監修によるもので、和の伝統美を現代の感性で表現したコンテンポラリージャパニーズをコンセプトにしています。ホテルが位置する東山七条は、後白河天皇（在位：1155～1158年）の旧御領である広大な敷地の一角をなし、ホテル内の由緒ある日本庭園からは、悠久の歴史と移ろい行く古都の季節を感じることができます。

ハイアット リージェンシー 京都では、斬新かつスタイリッシュな3つのレストラン、バーをお楽しみいただけます。京都ならではの食材を用い、素材の持ち味を存分に引き出しながら、創造性豊かにそしてリラックスした雰囲気でご提供いたします。

ハイアット リージェンシーについて

ハイアット リージェンシーは、世界50カ国以上で235軒以上のホテルとリゾートを展開するグローバルコレクションです。広大なリゾートから都会のシティセンターまで、多様なポートフォリオの深さと幅広さはブランドの進化を重んじる精神の証。50年以上にわたり、ハイアット リージェンシーは斬新な視点と豊かな体験を推進してきました。その先進的な哲学は、人々を結び付け、コミュニティーの精神を育む魅力的な空間をお客様に提供しています。ホスピタリティーの原点として、ハイアット リージェンシーのホテルやリゾートは、常にオープンマインドとオープンハートでお客様をお迎えし、忘れられないセレブレーション、くつろぎのひととき、卓越した美食体験、専門スタッフによるミーティングやテクノロジーを駆使したコラボレーションをお届けします。ハイアット リージェンシーは、洞察力に富んだケアを誇りに、世代を超えてあらゆる国と文化の人々を歓迎します。詳しくはhyattregency.com(https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP)をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/HyattRegency/?fref=ts)、X、Instagram(https://www.instagram.com/hyattregency/?hl=en)で、@HyattRegencyをフォローしてください。ハッシュタグ「#HyattRegency」を付けた写真の投稿もお待ちしています。