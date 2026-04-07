ミーク、MVNEサービスのKDDI回線において「eSIM」の提供を開始
ミーク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 執行役員社長：峯村竜太 以下、当社）はMVNO事業者を支援するMVNEサービスにて、KDDI回線におけるeSIMの提供を2026年4月7日より開始しました。
今後はソフトバンク回線においてもeSIMの提供を予定しており、これにより当社は3キャリア（NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI）の回線でeSIMが利用可能となる見込みです。
「eSIM」について
eSIMは、従来のように端末へ挿入するSIMカードとは異なり、あらかじめ端末に内蔵されているSIMに、通信に必要な加入者識別情報（プロファイル）を遠隔で書き込む仕組みです。
物理SIMの発行・配送を必要としないため、即時開通が可能となり、サービス提供までのリードタイム短縮および運用効率の向上につながります。
＊eSIMのご利用にはeSIM対応端末が必要です。
対象
MVNO向けKDDI回線（音声SIM／SMS付データSIM／データSIM）
利用方法
MVNOにてeSIMの提供を希望の場合、事前の申し込みが必要となります。詳しくは当社担当営業にお問い合わせください。
また、導入にあたっては事業者間インターフェースの変更が伴います。MVNOのシステムにおいても改修が必要となる点にご注意ください。
お客様からのお問い合わせ先
ミーク株式会社 営業本部
TEL ：03-4226-3119
E-mail ：sales-all@meeq.com
■ミーク株式会社について
IoTサービス事業者およびDXを推進する企業向けに、IoT/DX プラットフォーム『MEEQ（ミーク）』を展開し、低価格（月額143円（税込）から）かつ高品質なモバイル通信回線やコーディング不要で利用可能なデータプラットフォーム等を提供しています。
また、数少ない3キャリア（NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI）に対応したMVNEとして、多くの大手MVNOにネットワークおよび業務システム、業務支援等を提供しています。
■会社概要
会社名 ：ミーク株式会社
所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT渋谷Rビル 8階
代表者 ：代表取締役 執行役員社長 峯村竜太
設立 ：2019年3月
上場市場：東京証券取引所グロース市場（332A）
URL ：https://www.meeq.com/
※記載されている商品名、会社名等は各会社の商号、商標または登録商標です。