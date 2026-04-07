「Taco Bell × FREAK′S STORE」タコベル日本初のアパレルコラボが4月7日(火)発売

KOZOホールディングス株式会社

世界で7,000店舗以上を展開する世界最大級のメキシカン・ファストフードチェーン「タコベル」とのコラボTシャツが登場。日本の伝統文化とカリフォルニアの自由な空気が交差する、唯一無二のコレクションが誕生しました！

今回のコラボレーションで掲げたテーマは「日本の伝統×アメリカンカルチャー」。

単なるロゴアイテムに留まらず、Taco Bellが持つポップで自由なマインドを、FREAK'S STOREのフィルターを通して「日常のスタイリング」へと昇華させました。

デザインには、日本の伝統文化である相撲をモチーフとして採用しています。力士がタコスを頬張る姿や、向き合う構図など、どこかユーモラスで軽やかな表現を通じて、日本的なモチーフとTaco Bellらしいポップさを掛け合わせたビジュアルを表現しました。

1948年、創業者グレン・ベルがカリフォルニアで始めた小さなハンバーガースタンドから、1962年のTaco Bell誕生に至るまでの軌跡をバックボーンとして投影。「手軽で楽しく、シェアできる食体験」という創業当初からのフィロソフィーを、現代のストリートに馴染むロゴデザインやカラーリングに落とし込みました。

食の枠を超え、ライフスタイルを彩る特別な1枚を。この春、新しい「タコス・カルチャー」を纏う体験をお楽しみください。

■商品概要

商品名：Taco Bell × FREAK'S STORE コラボレーションTシャツ

販売日時：2026年4月７日 12:00～

販売方法：

・Daytona Park

https://www.daytona-park.com/item/1226248903046

https://www.daytona-park.com/item/1226248903047

・ZOZOTOWN

・楽天ファッション

【TacoBell】

【全米中心に7,000店舗、アメリカ発のメキシカン・ファストフード】

「タコベル」は、1962年にアメリカ・カリフォルニアでグレン・ベル氏が生み出したメキシカン・ファストフードのブランドです。注文を受けてから作られる「タコベル」のフレッシュなタコスやブリトーは瞬く間に人気を博し、タコスはアメリカ人にとって大人気の食べ物の一つとなりました。その人気はいまでも拡大し続けており、全米を中心に世界で7,000店舗以上を運営する世界でも有数のファストフードブランドとなっています。

【広がる！Taco Bell (タコベル) のおいしさ】

これまで、2015年4月に日本1号店である渋谷道玄坂店をオープンした後、都内ではアクアシティお台場店、神保町店、東京ドームシティ店、ミヤシタパーク店、中目黒店、有明ガーデン店等着実に店舗数を伸ばし、タコベルは日本国内で現在10店舗を展開中の他、数店舗が今後の出店を控えており、世界的にもますます高まりつつあるメキシコ料理人気の波に乗って、積極的に店舗展開を行ってまいります。

【株式会社TBJ】

▪本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング

▪代表取締役社長：檜垣 周作

▪事業内容：メキシカン・ファストフードブランド「Taco Bell」の運営

▪公式URL : https://tacobell.jp/

Facebook : http://www.facebook.com/TacoBellJP

Instagram : @TacoBellJP http://www.instagram.com/tacobelljp

X : @TacoBellJP http://www.twitter.com/tacobelljp

【店舗一覧】

▪渋谷道玄坂店 東京都渋谷区道玄坂2-25-14 カネダイビル１F

▪アクアシティお台場店 東京都港区台場1丁目7番1号 アクアシティお台場3階

▪神保町店 東京都千代田区神田神保町1-8-5 神田神保町レジデンス1F・2F

▪東京ドームシティ店 東京都文京区後楽1丁目3番61号 東京ドーム D22-A区

▪阪急三番街店 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 北館フェスティブコート1F

▪ノースポート・モール店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール3F

▪MIYASHITA PARK店 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK SOUTH3F

▪プレナ幕張店 千葉県千葉市美浜区ひび野2-4 プレナ幕張１F

▪中目黒店 東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第１ビル １F

▪有明ガーデン店 東京都江東区有明2-1-8 2F