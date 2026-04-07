なが～い冬を乗り越えたご褒美は、とっておきの春の恵み。大丸札幌店で『HOKKAIDO いいモノいいコトマルシェ Vol.27』開催！

株式会社 大丸松坂屋百貨店HOKKAIDOいいモノいいコトマルシェ Vol.27

2013年3月、大丸札幌店開店10周年を記念してスタートした人気企画も27回目を数えます。

この冬、記録的な大雪に見舞われた札幌に、待望の春が到来。新しい季節の訪れをいっそう楽しんでいただくため、今回のフードのテーマは「春の恵み」。春が香る桜やよもぎなど、この季節ならではのグルメが集まりました。クラフトのテーマは「晴れやかな輝き」。希望に満ちる春の北海道のように、作家たちの感性が光るアイテムの数々をご覧ください。

フードからは約15ブランドが出店！（うち、実演が1店）

札幌〈FAKE surprisesweets〉（フェイク サプライズスイーツ）

〈FAKE surprisesweets〉3D CAKE［苺］（1個）税込810円 【各日限定数30】［実演］

まるで苺なびっくりスイーツ。

苺のレアチーズムースに、甘酸っぱい苺ピューレとしっとりスポンジを忍ばせ艶やかな苺のグラサージュで包み込んだ、ひと口ごとに“苺”があふれる贅沢なストロベリーケーキ。

〈FAKE surprisesweets〉

3D CAKE［苺］

（1個）税込810円 【各日限定数30】

栗山〈おはぎのHanako〉

〈おはぎのHanako〉おはぎ各種（2個入り１パック）各税込486円大丸札幌店初出店

桜香るおはぎ。懐かしい思い出。

北海道産素材にこだわって毎朝手作り。おばあちゃんやお母さんが作ってくれたような大ぶりの昔懐かしい、つぶあんのおはぎ。ひと口食べて桜咲く、春らしいおはぎも。

〈おはぎのHanako〉

おはぎ各種

１.粒あんさくら、２.粒あんきなこ、３.ごま、４.粒あんよもぎ、５.粒あんおはぎ

（2個入り１パック）各税込486円

※1パックのおはぎ2個は同じ種類となります。

札幌〈PIZZERIA DEL CAPITANO〉（ピッツェリア デル カピターノ）

〈PIZZERIA DEL CAPITANO〉春野菜のピンサ・ロマーナ（1個）税込900円［実演］

春野菜らんまんな新感覚ピッツァ。

外はカリッと、中はふわふわ。軽やかな口当たりで風味豊かな生地に、さわやかな春野菜をふんだんにトッピング。手軽に食べられる、春を感じるピッツァです。

〈PIZZERIA DEL CAPITANO〉

春野菜のピンサ・ロマーナ

（1個）税込900円

札幌〈じゃがいもHOUSE〉

〈じゃがいもHOUSE〉とろけるカマンベールチーズと彩り野菜のクリームコロッケ（1個）税込540円 【各日限定数100】

枝豆の緑やコーンの黄が鮮やかに。

なめらかでコク深いホワイトクリーム生地に野菜の彩り。そこにベーコンとマッシュルームをふんだんに加え、中心には北海道産カマンベールチーズを包み込みました。

〈じゃがいもHOUSE〉

とろけるカマンベールチーズと

彩り野菜のクリームコロッケ

（1個）税込540円 【各日限定数100】

札幌〈PASTICCERIA SPUNTINO〉（パスティッチェリア スプンティーノ）

〈PASTICCERIA SPUNTINO〉桜ティラミス（1個）税込800円［実演］

桜香る春の贅沢スイーツ。

マスカルポーネをふんだんに使用したコク深いティラミスに桜を合わせて。ビスケットに染み込んだ桜シロップに、桜あんの塩味がほのかに上品に感じられます。

〈PASTICCERIA SPUNTINO〉

桜ティラミス

（1個）税込800円

札幌〈ファーマーズチキン札幌山鼻店〉

〈ファーマーズチキン札幌山鼻店〉春筍とグリルチキンのチェダーチーズサンドイッチ（1折）税込1,188円［実演］

具材の森に芽生えた春のタケノコ。

15種類以上のスパイスを使ったオリジナルチキン、たっぷりの野菜、チーズ。贅沢にモリモリに具材を使用したサンドイッチに、シャキシャキ食感の旬のタケノコを合わせて。

〈ファーマーズチキン札幌山鼻店〉

春筍とグリルチキンの

チェダーチーズサンドイッチ

（1折）税込1,188円

函館〈ハセガワストア〉

〈ハセガワストア〉やきとり弁当 梅野沢菜ごはん（塩）（1折）税込750円 【各日限定数50】［実演］

函館を語るならまずこの名物。

函館で期間限定で販売しているやきとり弁当です。梅と野沢菜の風味が春を感じる1品。豚精肉（塩）との相性が抜群で梅野沢菜ご飯の味を楽しめます。

〈ハセガワストア〉

やきとり弁当 梅野沢菜ごはん（塩）

（1折）税込750円 【各日限定数50】

その他の出店ショップ

●静内〈Peekaboo〉（ピカブー）クレープ［いちごの誘惑］

●札幌〈チェットベーカリーおもや〉道産春アスパラと生ハムのミモザドッグ

●札幌〈僕とハンバーグ〉菜の花とじゃがいもソースのハンバーガー

●札幌〈山田餃子店〉山田家の餃子 海苔と山わさび

●砂川〈お菓子のほんだ〉春までしっかり寝かせた香西農園の熟成さつまいもパイ

●札幌〈エイトカリィ〉極咖喱パン［赤ワイン仕立て］

●［新ひだか］〈北海道フルーツビネガー専門店SUNOMO〉SUNOMOスムージー〈ハスカップ〉

●七飯〈Jimo豆腐Soia〉Jimo豆腐「よせ」

クラフトからは約15ブランドが出店！

下川〈臼田健二〉

〈臼田健二〉Neck Bowl 税込71,500円 【現品限り】大丸札幌店初出店

心癒やされる森のかけらと暮らす。

森林の町・道北下川町に住み、地域の材を活用して制作。木の個性を活かした、森のかけらのようなオブジェうつわ。中にガラスの容器を入れて花器としての利用も美しい。

〈臼田健二〉

Neck Bowl

税込71,500円 【現品限り】

素材：北海道下川町産ナラ材

サイズ：約幅27×高さ22cm

※１点ものにつき、木の風合いや木目などが若干写真と異なる場合がございます。

札幌〈Moss Country〉（モス カントリー）

〈Moss Country〉苔の国の清流 税込29,800円 【現品限り】大丸札幌店初出店

ガラスの中に自分だけの大自然。

苔を通して自然の癒しを届ける北海道発のブランドから、15cm四方のガラスの中に苔と天然石をレイアウトし、森の奥に流れる渓流の景色を閉じ込めたテラリウム作品。

〈Moss Country〉

苔の国の清流

税込29,800円 【現品限り】

素材：苔各種、青華石、ブレンドソイル、ガラス容器

サイズ：約15cm四方

※植物のため季節や気候の変動、成長度合いにより状況の変化があります。

※販売されている商品は、会期中は店頭からの配送の承りができません。配送ご希望の場合は、会期終了後の発送となりますので、ご了承ください。

その他の出店ショップ

●札幌〈KEETS〉ヒグマレザー ヒグマ爪形チャーム

●札幌〈金属工房 nico craft〉三日月のピアス

●旭川〈水引おむすび〉華梅～バッグチャーム

●旭川〈HAKUMU（ハクム）〉Linea(リネア)

●小樽〈UNGAPLUS（ウンガプラス）〉NAKASHI light hanten jacket

●札幌〈Attara（アッタラ）〉ミニマムロングウォレットスリム

●札幌〈E*DIE SEDGWICK（イーディ セジウィック）〉リネンタートル2wayブラウス

●札幌〈ナチュラルアイランド〉アロマバスエッセンスさくらとゼラニウム

●七飯〈工房塒（コウボウネグラ）〉陶器の馬

●札幌〈クラルテ〉天然石とビーズのブレスレットにもなるネックレス

●札幌〈select shop Co mo feel〉（セレクトショップ コモフィール）ITOACO 草原の花

●札幌〈まるやまカメラ〉PENTAX Optio I-10コンパクトデジタルカメラ（中古品）

●岩見沢〈こぶ志窯〉丸マグカップ

■『HOKKAIDO いいモノいいコトマルシェ Vol.27』特設サイト：

https://www.daimaru.co.jp/sapporo/iimonoiicoto2026/