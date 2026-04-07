トヨクモ、kintone連携のメール送信システム『kMailer』にAI機能を搭載。チャットへの指示でシナリオメールの提案が可能に

トヨクモ株式会社

【シンプルだから、みんな使える。カンターン トヨクモ】

誰でも簡単に使えるビジネス向けのクラウドサービスを提供するトヨクモ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山本 裕次、以下トヨクモ）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：青野 慶久、以下サイボウズ）が提供する業務改善プラットフォームである「kintone」のデータを引用したメール送信からメールマーケティングまで行えるkintone連携メール配信システム「kMailer」において、新機能「AIでシナリオメール作成」を2026年4月6日より提供開始いたします。

本機能は、システムの専門知識を持たない担当者であっても、実現したいメール運用のイメージをチャット形式でAIに伝えるだけで、シナリオメールの設定を自動で提案・構築・修正できる機能です。これにより、AIと協業しながら効率的にkintone内のデータを活用した高度な自動メール配信を即座に開始することが可能になります。

kintoneのメール送信業務を効率化する「kMailer」とは

「kMailer」は、kintoneアプリで管理しているデータを引用して、顧客や取引先へのメール送信業務を効率化できる連携サービスです。見積書や請求書の個別・一括送付、アンケートの自動リマインド、顧客情報を用いたメールマーケティングなど、幅広い用途で活用されています。ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、プログラミングの知識がなくてもHTMLメールを作成できるのが特長です。

製品HP：https://www.kintoneapp.com/kmailer

導入事例：https://www.kintoneapp.com/case?product=kMailer

ITツールの「学習コスト」を解消。シナリオ構築作業をAIへの「依頼」へ置き換え

現在、多くの企業でDXが推進されていますが、ITツールを活用するためには、ユーザーが事前にマニュアルを読み込み、システムの作法を「学ぶ」ことが前提となっています。深刻化する人手不足の中では、この「学習コスト」そのものが業務効率化を阻む要因となっています。

特に、複数回のメールを自動配信する「シナリオメール」の運用を開始するには、これまでユーザー自身がマニュアルを参照し、送信タイミングや条件といったステップを手作業で組み立てる工程が必要でした。そのため、運用イメージはあるものの設定手順が壁となり、活用を後回しにしてしまうケースが存在しました。

トヨクモは、専門知識の有無がアイデアの実現を妨げることのない環境を整え、働くすべての人々の可能性を広げるために、シナリオ構築作業をAIへの「依頼」へと変化させる機能を開発いたしました。

今回追加された新機能は、この複雑な設定工程をAIへのチャット指示に置き換えるものです。ユーザーが実現したい運用イメージをチャットに入力するだけで設定の組み立てが自動化され、従来の手作業による設定手順にかかる工数を削減します。

「学んでから使う」から「使いながら学ぶ」へ。AIにイメージを伝えるだけで、シナリオメールが動き出します。

新機能「AIでシナリオメール作成」の概要

本機能では、主に以下の操作が可能です。

- 自然言語によるシナリオの新規作成：チャット画面で「会員登録から3日後にメールを送りたい」などと伝えるだけで、AIが最適な条件を即座に提案・構築します。- 既存シナリオの即時修正：「このステップの後に、この条件を追加したい」といった指示で、すでに運用しているシナリオの設定をAIが正確にアップデートします。- 即時性の高い運用開始：ITツールの専門知識や複雑な設定手順の確認を省き、思い立った瞬間に高度な自動配信機能を活用できます。

■AI起動（チャットウィンドウオープン）

■チャットに本文入力

■ステップ提案

■提案採用

対象プランおよび提供方法

- 提供開始日： 2026年4月6日- 対象プラン： シナリオメールを利用可能な全コース ※詳細な対象コースにつきましては、料金ページをご確認ください。- 料金： 追加料金なし（月額費用に含まれます）- 利用条件： アカウント画面にてAI機能を有効化することで利用可能です

30日間の無料お試し環境でAI機能をご利用いただけます。

製品HP：https://www.kintoneapp.com/kmailer

料金ページ：https://www.kintoneapp.com/kmailer/pricing

kintoneとは

東証プライム上場企業の3社に1社を含む、41,000社以上が利用しているサイボウズのノーコード・ローコードツール。ITの知識がなくても自社の業務に合わせたアプリを作成でき、日々変化する業務にあわせた改良も簡単に素早くできます。主な機能として「データベース＋ワークフロー＋コミュニケーション」の特性があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用できるため、現場主導の継続的な業務改善を実現します。

製品HP：https://kintone.cybozu.co.jp

15,000契約を突破したトヨクモ kintone連携サービス

トヨクモでは、6つのkintone連携サービスを提供しており、全ての製品でサイボウズが設定している評価基準「Cybozu Partner Network Report」にて、星評価を獲得しています。

社内はkintone、社外の人とのやりとりはトヨクモkintone連携サービスでお客様を「非効率な業務から解放する」ために、これからもサービスの開発・提供を続けて参ります。

製品HP：https://www.kintoneapp.com/

導入事例：https://www.kintoneapp.com/case

お問い合わせ：https://www.kintoneapp.com/contact

トヨクモ株式会社 会社概要

クラウドを使ったテクノロジーとアイデアで、誰でも簡単に使えるクラウドサービスを提供するSaaS企業です。

簡単な操作、シンプルな機能と分かりやすいユーザーインターフェースで、IT初心者の方にとっても安心して利用できるサービスを提供し、企業における情報化の第一歩を支援しています。

【シンプルだから、みんな使える。カンターン トヨクモ】

商号：トヨクモ株式会社（Toyokumo, Inc.）

代表：山本 裕次

設立：2010年8月

URL：https://www.toyokumo.co.jp/

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（コード番号 4058）

事業内容：クラウドサービスの開発/提供、新サービスの開発と運用

kMailer https://www.kintoneapp.com/kmailer

FormBridge https://www.kintoneapp.com/form-bridge

kViewer https://www.kintoneapp.com/kviewer

PrintCreator https://www.kintoneapp.com/print-creator

DataCollect https://www.kintoneapp.com/data-collect

kBackup https://www.kintoneapp.com/kbackup

トヨクモ スケジューラー https://www.toyokumo.app/scheduler

安否確認サービス2 https://www.anpikakunin.com/

NotePM https://notepm.jp/

▼ユーザー事例・製品情報・イベントなどトヨクモの最新情報をお届けしています。

トヨクモ公式Facebook：https://www.facebook.com/toyokumo

トヨクモkintone連携サービス公式Youtube：https://www.youtube.com/@toyokumo-kintone

トヨクモ公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/toyokumo_

※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

お問い合わせはこちら(https://www.toyokumo.co.jp/contact)