【2.5万人突破】新年度の人間関係を「哲学」で攻略。累計2.5万人活用の『哲学者占い』が、新生活の迷いを断つ「賢者の処方箋」を4月7日より期間限定公開

株式会社ワールドエンパワーメント

株式会社ワールドエンパワーメント（本社：東京都品川区、代表：ひぐちまり）が提供する、東洋の統計学と現代哲学を融合させた自己分析コンテンツ『哲学者占い』の累計利用者が25,000人を突破いたしました。 これを記念し、環境の変化により「自分と周囲のズレ」がストレスとして表面化しやすい4月7日（火）より、診断結果に基づき今の環境を生き抜く指針を提示する特別コンテンツ「新生活・賢者の処方箋」を公開いたします。

■ なぜ、今「一生変わらない思考パターン」を知るべきなのか

『哲学者占い』は、陰陽五行や四柱推命といった数千年の歴史を持つ統計学をベースに、人間の不変的な思考特性を12人の現代哲学者になぞらえて可視化します。

生年月日からあなたの思考パターンを導き出し、仕事・人間関係の悩みを解決する“哲学者占い(R)”

「性格は変えられるが、思考のOS（基本性質）は一生変わらない」という前提に立ち、自分のOSを書き換えるのではなく、その「使いこなし方」を習得することを目的としています。

入社・異動から1週間、感情論になりがちな人間関係の悩みを「OSの不一致」として論理的に捉え直すことで、職場の心理的安全性を高め、対立を新しい価値創造（＝可能の創造）へと転換する実戦的なツールとして支持されています。

■ 2.5万人のデータ分析：現代日本人は「感性（右脳）」へのシフトが顕著に

詳細を見る :https://uranai.empowerment-life.com/

累計2.5万人の診断データから、現代の日本人の思考傾向が浮き彫りになりました。

12タイプの中で最も多かったのは、右脳・経験志向の「クロード・レヴィ=ストロース（2,543人）」、次いで右脳・未来志向の「フェルディナンド・ソシュール（2,529人）」でした。

全12タイプ中、感性を重視する「右脳派」が上位を独占しているこの結果は、論理や効率（左脳的思考）が優先されるビジネス現場において、多くの人が「直感」や「本質的な意味」を押し殺して適応しようとしている葛藤の表れとも言えます。

■ 4月7日（火）公開：期間限定コンテンツ「新生活・賢者の処方箋」

4月7日より、診断結果ページにて、それぞれのタイプが不変の資質を活かしながら今の環境を攻略するための具体的指針を公開します。

■ 「占いを、自律のための知性に」：対立を『可能の創造』へ変える哲学の力

- 感性優位層への処方箋： ロジック至上主義の職場で、自分の感性を「武器」として正しく翻訳し、周囲を動かす技術。- 未来志向層への処方箋： 理想が先行しがちな時期に、足元の現実を「退屈な作業」ではなく「ビジョンへのステップ」に変換する思考法。- 経験志向層への処方箋： 前例のない変化に対し、過去の成功体験を「足かせ」ではなく「判断のデータベース」として最適化する視点。2軸・4領域で思考OSを可視化した独自のマップ

『哲学者占い』は、東洋思想と現代哲学を融合させた世界初の診断コンテンツです。人間を「未来・経験」「左脳・右脳」の2軸・4領域に基づき12タイプに分類。ドイツの格言に**「賢者は占いを尊重し、愚者は占いにすがり続ける」**とある通り、結果に依存するのではなく、自分と他者の思考バイアスを客観視することで、主体的に人間関係を再構築（リレーションシップ・デザイン）するための「知的な武器」です。

「性格は変えられるが、生まれ持った思考のOS（基本性質）は一生変わらない」という前提に立ち、自分のOSを書き換えるのではなく、その「使いこなし方」を習得することで、組織内の対立を新しい価値創造（＝可能の創造）へと転換することを目指しています。

■ 代表メッセージ：賢者は占いを尊重し、愚者は占いにすがり続ける

ドイツの諺にある通り、本コンテンツは結果に依存するためのものではありません。

戦国大名が戦略に統計学を用いたように、自分の『変わらない性質』を客観視することで、初めて他者との違いを『攻略』できるようになります。

このツールが、分断を乗り越え、共に未来を創るための共通言語になることを願っています。