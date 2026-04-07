東亜建設工業、ウー・チャイェン選手とのスポンサー契約締結

東亜建設工業株式会社

東亜建設工業株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：早川 毅、以下「当社」）は、JLPGAツアー（日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）が公認する女子プロゴルフの国内ツアー）で活躍中の台湾人選手、ウー・チャイェン選手（吳佳晏：Chia-Yen Wu）とのスポンサー契約を2026年3月より締結したことをお知らせいたします。

当社は、港湾建設などで1900年前後の台湾・高雄の発展に寄与した浅野総一郎が創業した企業であり、当社と台湾とのつながりをより一層深めていくべく、ダイヤモンド世代のウー選手を応援してまいります。

なお、2026年4月以降、同選手が着用する競技用キャップ右つばに「東亜建設工業」のロゴマークが掲出されます。

ウー・チャイェン選手より

東亜建設工業さまとスポンサー契約を結ぶことになり、私も大変うれしいです。更に活躍できる選手になれるよう、一生懸命頑張りますので、応援をよろしくお願いします。

ウー・チャイェン選手（吳佳晏：Chia-Yen Wu）

■主な実績(JLPGA)

■プロフィール[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180723/table/4_1_67dd15cabc57bf155cadec81578c6b2b.jpg?v=202604071251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/180723/table/4_2_0a81bd235b61d481ffc497f375971744.jpg?v=202604071251 ]