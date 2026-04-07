【東北初進出】SMART GOLF 仙台駅東口小田原店が4月5日（日）オープン

株式会社ＳＭＡＲＴ ＧＯＬＦ店舗外観

ITを活用した定額制・完全会員制インドアゴルフ練習場「SMART GOLF（スマートゴルフ）」を運営し、インドアゴルフ業界トップクラスの施設数を誇る株式会社SMART GOLF（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高須賀優人）は、2026年4月5日（日）、東北エリア初となる「SMART GOLF 仙台駅東口小田原店」をオープンいたしました。

■ 確かな実績を基盤に、地方中枢都市への展開を加速

一都三県を中心に直営・フランチャイズ合わせて約190店舗を展開してきたSMART GOLFは現在、全国の主要都市への出店を推進しています。西日本エリアに続く今回の仙台進出は、東北エリアにおける重要な拠点となります。これまで都市部で積み上げてきた店舗開発と無人運営のノウハウを活かし、仙台エリアの皆様に、日常の中でゴルフに打ち込める新しい選択肢を提供します。

■ データと利便性で、すべてのゴルファーに最適な練習環境を

SMART GOLFは、24時間365日利用可能な完全個室のインドアゴルフ練習場です。全打席に弾道やスピン量の正確な計測が可能な高性能シミュレーターを完備しています。さらに、AIを用いた「打球診断機能」により、利用者のスイング課題を客観的に分析し、一人ひとりに最適なレッスン動画をレコメンドする独自のシステムを導入しています。

月に何度でも通い放題という定額制に加え、レンタルクラブも完備しているため、初心者から上級者まで、いつでも手ぶらでご来店いただけます。「天候に左右されず、自分のペースで質の高い練習に集中したい」というゴルファーの課題解決に真摯に向き合った設備とサービスを整えています。

■ 今後の展望

SMART GOLFは、今後も地方都市への展開を継続し、より多くの方々が生活のそばでゴルフ技術の向上に取り組めるインフラの構築を目指します。インドアゴルフ業界のトップクラスとしての責任を持ち、質の高いゴルフ体験の提供と、皆様に信頼される施設運営に実直に取り組んでまいります。

■ 店舗情報

店舗名 ：SMART GOLF 仙台駅東口小田原店

オープン日 ：2026年4月5日

住所 ：宮城県仙台市宮城野区小田原1-4-26 小田原45ビル 1F

店舗詳細ページ：https://sma-gol.com/shop/sendai-odawara/(https://sma-gol.com/shop/sendai-odawara/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

■SMART GOLFについて

打席内の様子１.打席内の様子２.

SMART GOLFは、定額制・完全会員制・通い放題のインドアゴルフ練習場です。1都3県を中心に約190店舗(2026年4月時点)を展開し、24時間365日利用可能（一部店舗除く）で、貸クラブやセキュリティも完備。初心者からプロまで安心してご利用いただけ、マンツーマンレッスンも提供しています。

【株式会社SMART GOLF 会社概要】

会社名 ：株式会社SMART GOLF

代表者 ：代表取締役 高須賀 優人

設立 ：2020年9月

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-11-5 クロスオフィス渋谷メディオ 8F

事業内容 ：完全会員制のインドアゴルフ練習場運営業

URL ：https://sma-gol.com/(https://sma-gol.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

お問い合わせ：pr@gjb.co.jp