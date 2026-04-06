株式会社Mavericksは、動画生成AI「NoLang」のスライド生成機能に自治体業務特化の「サンプルスライド」を追加。議事録や条例PDFなどのテキストだけの煩雑な文書から説明動画を自動生成。

株式会社Mavericks

日本発、動画生成AI「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：Founder CEO 奥野 将太）は、スライド生成機能に自治体業務に特化した「自治体向けサンプルスライド」を新たに追加しました。本機能では、議会議事録や条例テキスト、予算案資料などのPDF・テキストを入力するだけで、図表・見出し付きのスライドを自動生成し、そのままナレーション付き動画として出力することが可能です。議会報告・条例解説・予算説明・窓口案内など自治体業務で頻出する資料作成シーンに対応したサンプルスライドをテンプレートとして選択できるため、専門的なデザインスキルがなくても高品質な説明資料・動画を迅速に制作でき、自治体職員の資料作成・動画制作にかかる負担を大幅に軽減します。

■自治体職員の68%がAI活用に前向きも、DXが進まない構造的課題。

NoLangでスライドを作成する :https://no-lang.com/slide

自治体業務では、住民向けの説明資料や議会向けの報告資料など、多種多様な資料を日常的に作成する必要があります。しかし、多くの自治体がデジタル人材の不足、動画・資料制作の外注コスト、全庁展開の困難さという構造的な課題を抱えており、こうした資料作成・動画制作の負担が現場の業務を圧迫しています。

まず、デジタル人材の不足は深刻となっています。行政デジタル化実態調査（2023年、477自治体対象）によると、デジタル化の障壁として「庁内に最適な人材がいない」が31%、「予算化が難しい」が30% を占めています（※1）。さらに、人口5万人以下の市町村ではDX・情報関係業務担当職員が1人以下の団体が292にのぼり、小規模自治体ほど人材不足が顕著です（※2）。また、DX推進計画の策定率も、人口5万人未満の自治体ではわずか35% にとどまっています（※1）。次に、動画・資料制作のコストも大きな障壁となっています。自治体のPR動画制作を動画制作会社へ外注した場合、1本あたり20万～100万円が相場とされており（※3）、条例改正や制度変更のたびに説明動画を制作したくても、構成・デザインにかかる工数と費用が大きく、制作体制の維持が困難なのが実情です。さらに、全庁展開の困難さも見過ごせません。1つの資料や動画を全庁・全区・全出先機関に展開する際、各課・各拠点ごとに個別に作り直す必要があり、統一的なデザインでの一括展開は極めて困難です。

こうした構造的課題に加え、自治体の情報発信には内容面での課題もあります。法令・公文書の表現に準拠する必要があるため文章が複雑化しやすく、住民にとって「わかりにくい」と感じられるケースも少なくありません（※4）。動画やスライドといった視覚的な手段で情報を伝えることの重要性が増す一方で、それを実現するためのリソースが不足しているのが現状です。

一方で、自治体職員の生成AI活用意向は高く、68% が前向きに検討しており、「対外的文書作成の効率化」への期待は63% にのぼります（※1）。こうした現場の課題と活用への期待を受け、NoLangではスライド生成機能に自治体業務に特化した「自治体向けサンプルスライド」を新たに追加しました。

※1 Graffer / GOVTECH TRENDS「行政デジタル化実態調査レポート2023」(https://graffer.jp/govtech/articles/govtech-digitalization-report-2023)

※2 総務省「自治体DX推進のためのデジタル人材の確保の取組」(https://www.soumu.go.jp/main_content/000818219.pdf)

※3 むびるプラス「自治体のPR動画の費用はどのくらいかかる？事例別に解説」(https://movieru.jp/plus/jichitai-pr-hiyo/)

※4 東京市町村自治調査会「自治体における効果的な情報発信媒体に関する調査研究報告書」(https://www.tama-100.or.jp/cmsfiles/contents/0000000/999/gaiyouban.pdf)

■スライド作成から動画化まで一気通貫。自治体向けサンプルスライドを追加

NoLangのスライド生成機能は、テキストやPDFなどの素材をもとに、図表・グラフ・見出し付きのスライドを自動生成し、さらにそのままナレーション付き動画として出力できる機能です。スライドの作成から動画化までを一つのサービス上で完結できる点が特長であり、従来であれば資料作成ツールと動画制作ツールを別々に用意し、それぞれの操作を習得する必要があった工程を一気通貫で実現します。

30秒でスライドが完成。そのまま60秒で動画も完成！

今回、このスライド生成機能に自治体業務に特化したサンプルスライドを新たに追加しました。サンプルスライドをテンプレートとして選択することで、用途に合ったデザイン・構成のスライドをすぐに作成開始できます。たとえば、議会向けの報告動画を作成したい場合、該当するサンプルスライドを選び、議事録PDFをアップロードするだけで、図表や見出しが整理されたスライドが自動生成されます。専門的なデザインスキルがなくても、高品質な説明資料・動画を制作することが可能となり、自治体職員の資料作成・動画制作にかかる負担を軽減します。

■議会報告・条例解説・予算説明など頻出業務に対応する様々なサンプルスライドを紹介

NoLangでスライドを作成する :https://no-lang.com/slide

今回追加した自治体向けサンプルスライドの中から、代表的な5つの活用例を紹介します。いずれも、自治体業務で頻繁に発生する資料作成・動画制作のニーズに対応しています。

1つ目は「議事要約用のスライド」です。議会議事録の要約を、図表・見出し付きスライドとして自動構成し、動画化できるサンプルです。議会が開催されるたびに議員向けの説明動画を作成したいというニーズに対応しており、議事録PDFやテキストを素材として投入するだけで、配布用の動画をすぐに制作することが可能です。従来は議事録の要約・資料化・動画制作を別々の工程で行う必要がありましたが、本サンプルを活用することで一連の作業を大幅に短縮でき、議会開催のたびに迅速な情報共有が実現します。

2つ目は「法令・条例の視覚化動画」です。文字中心の法令・条例を、図解やフローチャートで視覚的に整理したスライドを生成し、動画化することができます。条例改正や制度変更のたびに発生する職員研修・住民説明会向けの動画制作を効率化でき、法令・条例テキストや制度説明PDFをそのまま素材として活用することが可能です。テキストだけでは理解しづらい制度の全体像や手続きの流れを視覚的に伝えられるため、職員・住民双方の理解促進につながります。

3つ目は「予算・計画の説明動画」です。予算の使途や都市計画、新施設の概要を、図表・グラフ付きでわかりやすく説明するスライドを生成し、動画化できるサンプルです。たとえば、年度予算案を住民に説明する場面や、新施設建設に関する計画を議会に報告する場面など、市民や議会向けの予算説明・計画説明にかかる資料作成時間を短縮します。数値やグラフを交えた視覚的な説明により、住民にとってわかりやすい情報提供が可能となり、行政の透明性向上にも寄与します。

4つ目と5つ目は、複数の部署・拠点への一括展開を想定したサンプルスライドです。

4つ目は「窓口案内・手続き説明動画（全庁展開向け）」です。各課共通デザインの窓口案内・手続き説明スライドを生成し、動画化することができます。1つのベース動画をもとに、全区役所・全出先機関の手続き内容に合わせてバリエーション展開できる設計となっており、制度改定時には全庁一括で更新することが可能です。利用頻度が高い窓口業務の説明を統一感のあるデザインで提供し、常に最新の状態に保つことができます。各拠点で個別に資料を作り直す手間がなくなるため、制度改定時の対応工数を大幅に削減でき、住民に届く情報の品質も均一化されます。

5つ目は「総合計画の住民向け概要版（全区展開向け）」です。数百ページにおよぶ総合計画を10ページ程度に要約したスライドを生成し、動画化することができます。1つのベース概要版動画を全区・全出先機関に統一的に展開できる設計となっており、計画策定・改定時に、住民や議会に向けてわかりやすい概要版動画を迅速に届けることが可能です。計画書PDFをそのまま素材として投入できるため、新たに原稿を作成する手間もかかりません。数百ページの計画書を読み込む負担を住民から取り除き、要点を短時間で伝えられることで、計画への理解と関心を高める効果が期待できます。

■今後の展望

NoLangでスライドを作成する :https://no-lang.com/slide

今回追加した自治体向けサンプルスライドは、自治体職員からのヒアリングをもとに選定した代表的な活用シーンに対応したものです。今後も自治体現場の声を反映し、サンプルスライドの種類を順次拡充していく予定です。NoLangは引き続き、自治体DXの推進に貢献するための機能強化を進めてまいります。

■動画生成AI「NoLang」とは

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF・pptx資料、WebサイトのURL、さらには画像や音声・動画ファイルを入力するだけで、最短数秒で動画を生成できる日本発の動画生成AIサービスです。

2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人、法人企業の導入社数は60社を突破。ニュース記事の要約動画作成、SNS向けコンテンツ制作、社内研修資料の動画化など、幅広い用途で活用されており、日本発の動画生成AIプロダクトとして日本最大級の規模を誇ります（2026年3月時点）※。

100体以上のアバターや300種類以上の音声などの豊富なアセットに加え、独自のアバターを作成できる機能や感情豊かな音声合成機能を備えており、専門知識がなくても誰でも瞬時に高品質な動画を作成できます。

※ 登録ユーザー数で比較（当社調べ）

NoLangで動画を作成してみる :https://no-lang.com

■資料請求・お問い合わせ

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「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、日々AIプロダクト開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129953/table/112_1_3235c7883381012d9d8c6facd58c0593.jpg?v=202604070951 ]

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp