「4月4日＝フォーリミの日」にGENの故郷・豊橋で起こした軌跡の上の奇跡。

日本コロムビア株式会社

4月4日といえばフォーリミの日。それはファンの間では知れ渡っていることであったが、ついに日本記念日協会から「4月4日＝フォーリミの日」と認定されたという。そんな4月4日、フォーリミの日に04 Limited Sazabysが初の野外フリーライブを行った。開催地はGENの生まれ育った豊橋。会場の豊橋総合スポーツ公園にはフリーライブながら見事抽選を勝ち取った1万人が雨の中集結した。田原市生まれ豊橋市育ちのGENは、とよはしミュージックアンバサダーも務めるなど、地域とも積極的にコミュニケーションを取っており、04 Limited Sazabysの活動がダイレクトに地域の活性化に繋がっているという。この日も生憎の雨模様の中集まった1万人が雨にも負けず、04 Limited Sazabysのライブを文字通り全身びしょ濡れで楽しむ姿があった。

降水確率100パーセントの中で始まった「HOMESICK」はその地元愛から予想していたより降水量も少なく、04 Limited Sazabysの始まりの曲ともいえる「Standing here」からライブが始まったことで、もはや雨がどうとか、槍がどうとか関係なくくっちゃくちゃのひっちゃかめっちゃかに興奮を表す観客たち。「Now here, No where」を畳みかける姿に、どこでもない、ここ豊橋でこの光景を04 Limited Sazabysが作り上げていることに胸がいっぱいになる。GENは豊橋でどんな少年時代を過ごしたのだろう。誰と出会って、何と出会って、いまここで歌っているのだろう。そんなことを考えながら公園に目を配るとお父さんにしっかりと手を繋がれてステージをジッと見つめる子供を見つける。この子にも無限の可能性があって、その可能性を押し上げるのが今日のこのライブかもしれないと思うと胸がいっぱいになる。あの子は未来のGENであって、未来の04 Limited Sazabysだ。

そんな少年少女の扉を開ける音が豊橋総合スポーツ公園に鳴り響いたのが「climb」だ。この日GENは「何者でもなかった自分」と口にしていたけれど、僕らは生きていく中で大なり小なりいろんな経験をして何者かになっていくのだ。GENもHIROKAZもRYU-TAもKOUHEIも、僕も君も君も君も、ここにいる全員が何者かになって生きて集まっているのだ。それぞれの扉を開いて、高く高く飛んできたから、雨なんてへのへのかっぱでここにいるのだ。とはいえ「Chicken race」での雨の中の田植えモッシュは圧巻だった。でも分かっているのだ。こういう日こそ後々伝説になることを。「knife」でRYU-TAががなり歌う中でガッツポーズをしながら雨の中に消えていく男の子の表情が今でも焼き付いているけれど、ひとりひとりの生活に、人生に、04 Limited Sazabysがいるのだろうな。それって本当に全然当たり前のことじゃなくって、04 Limited Sazabysの足跡そのものなのだろうな。



間髪入れずに「fiction」のリフが襲い掛かり、さらに「fade」「discord」と攻めのモードの04 Limited Sazabys。こんなの見せられたら明日には楽器屋さんに駆け込んじゃうし、学校では掃除の時間にフォーリミごっこをしてしまうんじゃないかな。それだけ衝動を突き動かすパワーを04 Limited Sazabysは持っているし、これまでどれだけの人がそのパワーに背中を押されてきたかは身をもって分かっているつもりだ。だからこそこのフリーライブには全国各地からこれだけの人が集まってきているのだ。GENが「どこから来てるの？」と問いかけると「北海道！」「沖縄！」の声が上がる中、「フィリピン！」の声も。会場から拍手と歓声が上がる中、何をどう聞き間違えたのか「おっぱい？大好きです！」とGEN。そういうところも彼が愛されるところだろう。さっきの手を繋がれて夢を見ていた子供にはどうかお父さんがそっと耳をふさいでいることを願う。

HIROKAZのギターが炸裂する「in out」が夢から夢へといざなう中、もはや完全に04 Limited Sazabysの楽曲となった「motto」で大爆発。「nem...」じゃないけれど、音楽が本能に宣戦布告する感じ。何者でもなかった僕らが何者かとなってここにいる理由が、音楽には、ライブにはきっとあるのだと思う。けたたましくKOUHEIのドラムが響き渡ると、ずっと一緒に成長してきたような盟友ともいえる「Any」に歓喜するフロア。「magnet」から「Lost my way」の流れも秀逸で、いろんな時期の04 Limited Sazabysの楽曲がこうして繋がることでひとつの大きな物語になるのだから音楽ってやっぱり面白い。活動初期からずっと歌っている「Grasshopper」だって、こうやってライブで聴くことでいつだって最新型の「Grasshopper」になるのだ。これって音楽の特権な気がする。だから僕らは何度だってライブに足を運びたくなるのだろう。



「今日、かりゆし58の直樹さんも来てるんだよ」とかりゆし58の「電照菊」のカヴァーも披露。何もない田舎町で芽生えたあの日の少年GENがこの町にこんなにも沢山の人を集めているのだから、音楽には夢がある。少年GENの物語は進んで、豊橋に「Harvest」が響き渡る今日。ありふれた感動を見せてくれた04 Limited Sazabysに感謝の気持ちが湧き出てくる。この感動を、幸せを、ずっと感じ続けていたい。信じ続けていたい。それが僕らと04 Limited Sazabysにはできる気がするのだ。「Honey」「hello」と豊橋総合スポーツ公園を優しく音楽が包み込む中、そんなことを考えていた。「Terminal」「Just」で本編終了。「ここまで来たら戻れない」と歌うGENの後ろに少年GENが見えた気がして、無限の可能性を秘めた豊橋のまだ見ぬヒーローにワクワクする自分がいることに気付く。夢見た夢が溢れていたらきっと何者にだってなれる。GENやHIROKAZやRYU-TAやKOUHEIのように。そんな奇跡を信じられるのは04 Limited Sazabysがいるからだ。

アンコールでステージに現れた04 Limited Sazabys。GENはメンバーの生まれ育った地元でも「HOMESICK」を開催したいと語っていたけど、HIROKAZ、RYU-TA、KOUHEIがどんな少年時代をどうやって過ごしてきたのか、この「HOMESICK」というイベントを通して感じてみたいと思った。そしてすっかり気にもしていなかったけれど、アンコールで「Squall」を浴びる中気が付いたことがある。降水確率100パーセントの予想だったにも関わらず、雨が止んでいたのだ。これこそまさに音楽の持つ力だろう。「YON FESのワンマンヴァージョンみたいだ」とGENも語っていたように、僕らは毎年YON FESで様々な奇跡を目の当たりにしてきたけれど、「HOMESICK」でもこうやって奇跡を起こしてしまうのだから、やっぱり04 Limited Sazabysだ、ラストは「Give me」で一生分の愛のやり合いっこで幕を下ろした「HOMESICK」。こうしてGENの故郷に錦を飾った04 Limited Sazabys。日本記念日協会から認定されたフォーリミの日、次はどんなメモリアルな日を作ってくれるのか、今からとても楽しみだ。



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＜ワンマンライブ＞

04 Limited Sazabys フリーライブ "HOMESICK"

【日時】2026 年 04 月 04 日(土)

【時間】開場 12:00 / 開演 15:00

【会場】豊橋総合スポーツ公園

【料金】無料

#フォーリミの日

【HP】https://www.04limitedsazabys.com/feature/freelive_homesick

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＜セットリスト＞

01.Standing here

02.Now here, No where

03.climb

04.Chicken race

05.knife

06.fiction

07.fade

08.discord

09.in out

10.motto

11.nem…

12.Any

13.magnet

14.Lost my way

15.Grasshopper

16.電照菊

17.Harvest

18.Honey

19.hello

20.Terminal

21.Just

en1.Squall

en2.Give me



＜セットリストプレイリスト＞

https://04ls.lnk.to/homesick



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＜主催フェス＞

YON FES 2026

【日時】2026 年 6 月 20 日(土)・21 日(日)

【時間】 開場 9:30 開演 11:00 終演 19:00 (各日共通予定）

【会場】愛知県 愛・地球博記念公園(モリコロパーク)

【出演アーティスト】

6/20(土)：04 Limited Sazabys / ELLEGARDEN / Fear, and Loathing in Las Vegas / Fire EX. / KOTORI / OKAMOTO'S / SHANK / THE BOYS&GIRLS / the cabs / THE ORAL CIGARETTES / ハルカミライ

6/21(日)：04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / EVERLONG / go!go!vanillas / Maki / muque / My Hair is Bad / Survive Said The Prophet / キュウソネコカミ / ハク。 / マキシマム ザ ホルモン

【HP】https://yonfes.nagoya/feature/2026

【X】@yon_fes ( https://x.com/yon_fes )



＜ツアー＞

04 Limited Sazabys ONE MAN TOUR 2026

10月2日(金) KT Zepp Yokohama

10月8日(木) Zepp Fukuoka

10月9日(金) Zepp Osaka Bayside

10月21日(水) Zepp Haneda

10月22日(木) Zepp Haneda

10月30日(金) 仙台GIGS

11月1日(日) Zepp Sapporo

11月4日(水) Zepp Nagoya

11月5日(木) Zepp Nagoya



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＜プロフィール＞

04 Limited Sazabys （フォーリミテッドサザビーズ）

2008年名古屋にて結成の4 ピースロックバンド。

GEN（B, Vo）、HIROKAZ（G）、RYU-TA（G, Cho）、KOUHEI（Dr, Cho）

Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、

圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。

2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。2016年からは毎年、

地元・愛知県の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）にて、バンド主催の野外ロックフェス"YON FES"を主催している。

2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを敢行。

2019年にさいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO"を初開催。

2022年10月に4th Full Album『Harvest』をリリースし、全36公演の全国ツアーを開催。

2023年にはバンド結成15周年を記念し、日本武道館ワンマンライブを開催。

2024年1月から当日開演までゲストが明かされないツアー「MYSTERY TOUR 2024」を敢行。

2025年1月にEP『MOON』をリリース。11月にはTOYOTA ARENA TOKYOにてアリーナ単独公演"YON EXPO'25"を開催。

2026年04月04日(土)のフォーリミの日に、初の野外フリーライブを豊橋にて開催。6月20日(土)21日(日)には"YON FES 2026"を主催する。



HP：https://www.04limitedsazabys.com

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